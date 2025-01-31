Мужчины против женщин: кто чаще выбирает карьеру

45% против 41% соответственно.

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Зачастую мужчины склонны ставить профессию на первое место, — 44% против 40% женщин. 41% опрошенных больше внимания уделяют работе, и только 4% — личной жизни.

У 44% россиян получилось установить равновесие между работой и отношениями. Отмечается, что каждый второй респондент до 35 лет удачно совмещает и то и другое. У тех, кто старше, это получается реже. Такие данные исследования сервиса Superjob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

Предпочтение карьерному росту отдают люди с заработком более 100 тыс. рублей в месяц (46%), а граждане с меньшим доходом чаще на первое место ставят личную жизнь или уверяют, что находятся в балансе.

В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан страны старше 18 лет.