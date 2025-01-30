Эксперты ответили, интересен ли секс людям в самом активном возрасте

Четверти россиян в самом активном возрасте 18-45 лет секс не интересен
Деятели, обвиняющие молодежь в распущенности, глубоко ошибаются. Как выяснилось, нынешняя молодежь, которую еще называют поколением Z (или "зумеры" - те, кто родился с середины 1990-х по начало 2010-х годов), занимаются "нормальным" сексом все реже.
Живые отношения вытесняет виртуал - еще подростками дети по уши погружаются в гаджеты и чаты и сохраняют эту привычку, когда уже пора влюбляться отнюдь не в мечтах. Это показал ежегодный опрос "Индекс женского здоровья GR", в котором приняли участие более трех тысяч человек. Эксперты назвали такую тенденцию "тревожной", особенно если учесть ситуацию с рождаемостью и прочие демографические проблемы.
Сексуальное здоровье имеет большое значение не только для демографии, здоровые отношения, построение семьи и рождение детей - это основа человеческого счастья.
"Сексуальное здоровье повышает качество жизни, нет ничего более значимого, - говорит врач-гинеколог, психотерапевт НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова Наталья Стеняева. - Если у человека сложности с репродуктивной функцией, нередко - примерно у каждого второго - возникают психические проблемы: тревожные расстройства, панические атаки, неврастения. Сказывается это и на семейных отношениях. Если нет сексуальной гармонии, мужчине трудно удерживаться в паре, особенно если в семье нет детей".
Тем не менее многие важность этой стороны жизни и здоровья явно недооценивают. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром НАФИ во всех регионах страны среди россиян репродуктивного возраста. Оказалось, что четверть мужчин и женщин от 18 до 45 лет - в самом активном с точки зрения сексуальной жизни и рождения детей возрасте - вопросами секса в принципе не интересуются.
"Основной проблемой в своих сексуальных отношениях респонденты разных поколений назвали отсутствие влечения. Молодые, активные в репродуктивном плане люди не хотят заниматься сексом. Они предпочитают оставаться дома, избегают свиданий, отдавая предпочтение виртуальному общению. Молодежь, тех, кому сейчас 18-23 года, называют "тревожным поколением" - треть из них страдает тревожными расстройствами.
Многие пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, снижает сексуальное влечение и, следовательно, не способствует поиску партнеров", - отметила директор направления стратегических проектов НАФИ Ирина Гильдебрандт.
"Сегодня молодежь откладывает сексуальный дебют. Молодое поколение "отравлено" интернетом, они увлечены всевозможными электронными игрушками, гаджетами. Обратная сторона этого - одиночество в жизни", - считает завлабораторией демографической политики Института демографии им. А.Г. Вишневского ВШЭ Екатерина Митрофанова.
Она отмечает, что даже справляться с сексуальным влечением молодежь все чаще предпочитает посредством интернета - там вступить в "отношения" можно анонимно, для многих это упрощает общение. Но в итоге выходить в реальный мир молодым все страшнее.
"Ситуация будет лишь усугубляться с развитием роботов, гаджетов для секса: поколению Z сложно выстраивать отношения с живым человеком. Надо думать о том, как социализировать это поколение, в том числе и в сексуальной сфере", - говорит Екатерина Митрофанова.
Виртуальное общение рождаемость не повысит
Ситуация усугубляется еще и неустойчивым экономическим положением среди молодежи и характерным для многих стремлением иметь "все и сразу". Тинейджеры "отравлены" яркими постами в соцсетях более успешных ровесников. И мало кто понимает, что "целлулоидные" картинки в большинстве случаев имеют мало общего с реальной жизнью.
"Сегодня популярен термин СЭС - социально-экономический статус. Чем он ниже, тем менее успешен человек в личной жизни, он больше думает о том, как выжить, где достать денег, как закрыть кредиты. И ему затруднительно строить серьезные отношения", - констатирует клинический психолог Михаил Козлов.
Эксперты назвали шокирующие данные: у каждого пятого (22%) участника опроса 18-23 лет секса просто нет, и это происходит из-за недостатка элементарного живого общения. Кроме того, зумеры отличаются более поздним дебютом сексуальной жизни - сейчас это происходит в среднем в 18-20 лет. Их родители впервые вступали в близкие отношения в среднем в 15-17 лет.
Что со всем этим делать? Готовых рецептов пока нет. Социологам и демографам еще предстоит найти способы, как улучшить ситуацию.