Эксперты ответили, интересен ли секс людям в самом активном возрасте

Деятели, обвиняющие молодежь в распущенности, глубоко ошибаются. Как выяснилось, нынешняя молодежь, которую еще называют поколением Z (или "зумеры" - те, кто родился с середины 1990-х по начало 2010-х годов), занимаются "нормальным" сексом все реже.

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Живые отношения вытесняет виртуал - еще подростками дети по уши погружаются в гаджеты и чаты и сохраняют эту привычку, когда уже пора влюбляться отнюдь не в мечтах. Это показал ежегодный опрос "Индекс женского здоровья GR", в котором приняли участие более трех тысяч человек. Эксперты назвали такую тенденцию "тревожной", особенно если учесть ситуацию с рождаемостью и прочие демографические проблемы.

Сексуальное здоровье имеет большое значение не только для демографии, здоровые отношения, построение семьи и рождение детей - это основа человеческого счастья.

" С е к с у а л ь н о е з д о р о в ь е п о в ы ш а е т к а ч е с т в о ж и з н и , н е т н и ч е г о б о л е е з н а ч и м о г о , - г о в о р и т в р а ч - г и н е к о л о г , п с и х о т е р а п е в т Н М И Ц а к у ш е р с т в а , г и н е к о л о г и и и п е р и н а т о л о г и и и м е н и В . И . К у л а к о в а Н а т а л ь я С т е н я е в а . - Е с л и у ч е л о в е к а с л о ж н о с т и с р е п р о д у к т и в н о й ф у н к ц и е й , н е р е д к о - п р и м е р н о у к а ж д о г о в т о р о г о - в о з н и к а ю т п с и х и ч е с к и е п р о б л е м ы : т р е в о ж н ы е р а с с т р о й с т в а , п а н и ч е с к и е а т а к и , н е в р а с т е н и я . С к а з ы в а е т с я э т о и н а с е м е й н ы х о т н о ш е н и я х . Е с л и н е т с е к с у а л ь н о й г а р м о н и и , м у ж ч и н е т р у д н о у д е р ж и в а т ь с я в п а р е , о с о б е н н о е с л и в с е м ь е н е т д е т е й " .

Тем не менее многие важность этой стороны жизни и здоровья явно недооценивают. Это показал опрос, проведенный исследовательским центром НАФИ во всех регионах страны среди россиян репродуктивного возраста. Оказалось, что четверть мужчин и женщин от 18 до 45 лет - в самом активном с точки зрения сексуальной жизни и рождения детей возрасте - вопросами секса в принципе не интересуются.

" О с н о в н о й п р о б л е м о й в с в о и х с е к с у а л ь н ы х о т н о ш е н и я х р е с п о н д е н т ы р а з н ы х п о к о л е н и й н а з в а л и о т с у т с т в и е в л е ч е н и я . М о л о д ы е , а к т и в н ы е в р е п р о д у к т и в н о м п л а н е л ю д и н е х о т я т з а н и м а т ь с я с е к с о м . О н и п р е д п о ч и т а ю т о с т а в а т ь с я д о м а , и з б е г а ю т с в и д а н и й , о т д а в а я п р е д п о ч т е н и е в и р т у а л ь н о м у о б щ е н и ю . М о л о д е ж ь , т е х , к о м у с е й ч а с 1 8 - 2 3 г о д а , н а з ы в а ю т " т р е в о ж н ы м п о к о л е н и е м " - т р е т ь и з н и х с т р а д а е т т р е в о ж н ы м и р а с с т р о й с т в а м и .

Многие пребывают в постоянном стрессе. А такое состояние, как известно, снижает сексуальное влечение и, следовательно, не способствует поиску партнеров", - отметила директор направления стратегических проектов НАФИ Ирина Гильдебрандт.

" С е г о д н я м о л о д е ж ь о т к л а д ы в а е т с е к с у а л ь н ы й д е б ю т . М о л о д о е п о к о л е н и е " о т р а в л е н о " и н т е р н е т о м , о н и у в л е ч е н ы в с е в о з м о ж н ы м и э л е к т р о н н ы м и и г р у ш к а м и , г а д ж е т а м и . О б р а т н а я с т о р о н а э т о г о - о д и н о ч е с т в о в ж и з н и " , - с ч и т а е т з а в л а б о р а т о р и е й д е м о г р а ф и ч е с к о й п о л и т и к и И н с т и т у т а д е м о г р а ф и и и м . А . Г . В и ш н е в с к о г о ВШЭ Екатерина Митрофанова.

Она отмечает, что даже справляться с сексуальным влечением молодежь все чаще предпочитает посредством интернета - там вступить в "отношения" можно анонимно, для многих это упрощает общение. Но в итоге выходить в реальный мир молодым все страшнее.

" С и т у а ц и я б у д е т л и ш ь у с у г у б л я т ь с я с р а з в и т и е м р о б о т о в , г а д ж е т о в д л я с е к с а : п о к о л е н и ю Z с л о ж н о в ы с т р а и в а т ь о т н о ш е н и я с ж и в ы м ч е л о в е к о м . Н а д о д у м а т ь о т о м , к а к с о ц и а л и з и р о в а т ь э т о п о к о л е н и е , в т о м ч и с л е и в с е к с у а л ь н о й с ф е р е " , - г о в о р и т Е к а т е р и н а М и т р о ф а н о в а .

Виртуальное общение рождаемость не повысит

Ситуация усугубляется еще и неустойчивым экономическим положением среди молодежи и характерным для многих стремлением иметь "все и сразу". Тинейджеры "отравлены" яркими постами в соцсетях более успешных ровесников. И мало кто понимает, что "целлулоидные" картинки в большинстве случаев имеют мало общего с реальной жизнью.

" С е г о д н я п о п у л я р е н т е р м и н С Э С - с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и й с т а т у с . Ч е м о н н и ж е , т е м м е н е е у с п е ш е н ч е л о в е к в л и ч н о й ж и з н и , о н б о л ь ш е д у м а е т о т о м , к а к в ы ж и т ь , г д е д о с т а т ь д е н е г , к а к з а к р ы т ь к р е д и т ы . И е м у з а т р у д н и т е л ь н о с т р о и т ь с е р ь е з н ы е о т н о ш е н и я " , - к о н с т а т и р у е т к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г Михаил Козлов.

Эксперты назвали шокирующие данные: у каждого пятого (22%) участника опроса 18-23 лет секса просто нет, и это происходит из-за недостатка элементарного живого общения. Кроме того, зумеры отличаются более поздним дебютом сексуальной жизни - сейчас это происходит в среднем в 18-20 лет. Их родители впервые вступали в близкие отношения в среднем в 15-17 лет.

Что со всем этим делать? Готовых рецептов пока нет. Социологам и демографам еще предстоит найти способы, как улучшить ситуацию.