Как Кейт Миддлтон сохраняет уверенность на публике

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс раскрыла способ принцессы Уэльской Кэтрин держаться уверенно на публике с помощью прически. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

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Специалист заметила, что перед тем, как поприветствовать человека, Миддлтон обязательно поправляет волосы. По ее мнению, данное действие несет в себе два психологических смысла. В первую очередь таким жестом она располагает к себе людей.

« Э т о с в о е о б р а з н о е п о н и ж е н и е с т а т у с а , к о т о р о е з а с т а в л я е т л ю д е й ч у в с т в о в а т ь с е б я б о л е е к о м ф о р т н о р я д о м с н е й » , — о б ъ я с н и л а Д ж е й м с .

В то же время это действие помогает человеку успокоиться при встрече с незнакомыми людьми.

« К о р о л ь К а р л I I I п о п р а в л я е т м а н ж е т ы и л и п о х л о п ы в а е т п о к а р м а н у , п р и н ц У и л ь я м к а с а е т с я т а л и и и л и п р о в е р я е т г а л с т у к , а Кейт поглаживает себя по волосам. Эти ритуалы прикосновений к себе успокаивают», — пояснила собеседница издания.

Ранее Джеймс разглядела тайный смысл в интимном моменте Миддлтон и принца Уильяма на красной дорожке кинопремии BAFTA в 2023 году.