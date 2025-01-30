Откуда взялся миф о болтливости женщин

Исследователи проанализировали ежедневное использование слов тысяч участников в различных контекстах и обнаружили, что, хотя женщины говорят немного больше слов в день, чем мужчины, разница была минимальной и сильно зависила от возраста. Исследование опубликованно в Journal of Personality and Social Psychology.

В отличие от предыдущих исследований с ограниченными выборками, новое основывается на данных из 22 выборок, собранных в течение последних 14 лет в крупных странах. Всего было задействовано 2197 человек. С помощью электронного диктофона, который автоматически записывал короткие фрагменты окружающего звука в часы бодрствования участников. Это помогло зафиксировать их реальную речь в естественной среде, избегая искажений, которые могли бы возникнуть при самооценке. Такой подход значительно улучшил метод исследования.

Что выяснили в исследовании?

Один из самых интересных выводов заключается в возрастных различиях. Гендерная разница в количестве слов наиболее значима среди ранних и средних взрослых (25–64 года), где женщины говорили примерно на 3275 слов в день больше, чем мужчины. Среди подростков и пожилых людей эта разница была минимальной или даже обратной. Например, среди пожилых людей (65+ лет) мужчины говорили больше женщин.

Ученые также проверили, влияет ли стресс на разговорчивость, но разницы между мужчинами и женщинами не нашли. Это протеворечит теории о том, что женщины говорят больше, чтобы справиться со стрессом. Женщины по результатам предварительных опросов, как правило, считали себя более разговорчивыми, чем мужчины, но эти самооценки часто не совпадали с фактическими данными.

Например, среди молодого поколения (18–24 года) гендерные различия в самооценке были в три раза больше, чем реальная разница в количестве слов. Это говорит о том, что социальные стереотипы могут формировать убеждения людей о том, насколько они разговорчивы, даже если эти убеждения не соответствуют их реальному поведению.

« М ы в ы я с н и л и , ч т о в с р е д н е м ж е н щ и н ы г о в о р я т о к о л о 1 3 3 4 9 с л о в в д е н ь , а м у ж ч и н ы — 1 1 9 5 0 . О д н а к о р а з н и ц а н е б о л ь ш а я и з а в и с и т о т к а ж д о г о ч е л о в е к а » , — д о б а в и л с о а в т о р и с с л е д о в а н и я К о л и н А . Т и д у э л л

Еще одним неожиданным результатом стало снижение общего количества слов, произносимых в день, примерно на 3000 слов по сравнению с предыдущими исследованиями. Это вызвало интерес к вопросу о том, почему люди стали говорить значительно меньше за последние десятилетия. Исследователи предполагают, что люди стали больше отвлекаться на виртуальные источники информации и гаджеты, заменяя ими живое общение.

Ученые отметили, что новые данные помогаютт развенчать широко распространенный миф о «болтливых» женщинах и подчеркивает важность научных данных для понимания человеческого поведения.