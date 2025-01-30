Психолог перечислила признаки человека с синдромом жертвы

Психолог раскрыла признаки человека с синдромом жертвы
Признаки человека с синдромом жертвы в беседе с «Мослентой» раскрыла психолог Анна Сухова. В первую очередь, по ее словам, на это указывает пассивность — такой человек чувствует себя беззащитным и считает, что он не может контролировать свою жизнь.
Специалист объяснила, что вместо того, чтобы активно решать проблемы, он может ожидать, что другие сделают это за него.
Следующий признак — обвинение других. Так, люди с синдромом жертвы часто склонны обвинять окружающих в своих неудачах и проблемах вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия и выборы, продолжила Сухова. Кроме того, у таких людей наблюдается дефицит внутреннего контроля: у них может быть низкое доверие к собственным способностям и силам, что приводит к ощущению беспомощности.
«Жертвы имеют потребность в сочувствии. Некоторые могут манипулировать другими, чтобы получить эмоциональную поддержку или внимание, создавая свой образ», — подчеркнула эксперт.
Среди ключевых аспектов данного синдрома Сухова выделила постоянный фокус на негативе, отказ от ответственности, потребность в жалости, изоляцию и неосознанные привычки.
«Важно понимать, что синдром жертвы может быть вызван различными факторами, включая травматический опыт, стрессы и наследственные черты личности», — заключила она.
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