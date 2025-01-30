Психолог перечислила признаки человека с синдромом жертвы

Признаки человека с синдромом жертвы в беседе с «Мослентой» раскрыла психолог Анна Сухова. В первую очередь, по ее словам, на это указывает пассивность — такой человек чувствует себя беззащитным и считает, что он не может контролировать свою жизнь.

Специалист объяснила, что вместо того, чтобы активно решать проблемы, он может ожидать, что другие сделают это за него.

Следующий признак — обвинение других. Так, люди с синдромом жертвы часто склонны обвинять окружающих в своих неудачах и проблемах вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия и выборы, продолжила Сухова. Кроме того, у таких людей наблюдается дефицит внутреннего контроля: у них может быть низкое доверие к собственным способностям и силам, что приводит к ощущению беспомощности.

« Ж е р т в ы и м е ю т п о т р е б н о с т ь в с о ч у в с т в и и . Н е к о т о р ы е м о г у т м а н и п у л и р о в а т ь д р у г и м и , ч т о б ы п о л у ч и т ь э м о ц и о н а л ь н у ю п о д д е р ж к у и л и в н и м а н и е , с о з д а в а я с в о й о б р а з » , — п о д ч е р к н у л а э к с п е р т .

Среди ключевых аспектов данного синдрома Сухова выделила постоянный фокус на негативе, отказ от ответственности, потребность в жалости, изоляцию и неосознанные привычки.

« В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о с и н д р о м ж е р т в ы м о ж е т б ы т ь в ы з в а н р а з л и ч н ы м и ф а к т о р а м и , в к л ю ч а я т р а в м а т и ч е с к и й о п ы т , с т р е с с ы и н а с л е д с т в е н н ы е ч е р т ы л и ч н о с т и » , — з а к л ю ч и л а о н а .

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