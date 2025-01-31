Восемь веских причин немедленно закончить отношения

Расставание с романтическим партнером может казаться концом света. Но каким бы травматичным оно ни было, порой это единственное верное решение. Рассказываем, в каких случаях стоит серьезно задуматься над разрывом.

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Вы хотите разобраться в себе

Вопреки ожиданиям общества, вы можете чувствовать, что не готовы к отношениям в конкретный период времени. И даже если ваш партнер — лучший мужчина на всем белом свете, совершенно нормально решить, что вы не хотите мучить ни его, ни себя. Важно определиться с тем, каким вы видите идеальный союз и для чего он лично вам нужен. Формальный статус «в отношениях» счастья не принесет: это пустая трата времени.

Вы узнали об измене

Кто-то считает, что умение простить измену — это признак мудрой женщины, а кто-то приходит в ужас от одной только мысли, что партнер мог не то чтобы переспать, а даже целоваться с другой. В любом случае знайте: неверности достаточно для того, чтобы поставить крест на отношениях. Не стоит искать поводы для прощения, если их нет, и тем более винить в случившемся себя.

Партнер проявляет агрессию

Даже если пока обошлось без рукоприкладства, неприкрытая агрессия в вашу сторону — то, что нельзя пускать на самотек. Возможно, вам даже понятны причины, по которым партнер потерял самоконтроль, но если меры не приняты — например, он мог бы обратиться к психотерапевту или взять отпуск, чтобы справиться с хронической усталостью, — то надеяться, что очередной раз станет последним, бессмысленно. Если он не собирается работать над своей вспыльчивостью — уходите пока не поздно.

Вы боитесь остаться в одиночестве

Если ваша основная причина продолжать отношения — это страх остаться в одиночестве, пора переосмыслить роль семьи в вашей жизни. Возможно, вы сможете осознать, что жить с человеком, которого не любите (а возможно, и ненавидите), гораздо страшнее, чем остаться без второй половинки на какое-то время. Просто признайте, что в вашей ситуации хуже уже не будет. И старайтесь побольше общаться с симпатичными вам кандидатами, близкими по духу: долгосрочные отношения часто зарождаются как дружба.

Плохой секс

По статистике, плохой секс — веская причина расставания для каждой второй женщины. Если вы принадлежите ко второй половине менее требовательных к качеству интима, оцените масштаб катастрофы. Одно дело если вы слегка не сходитесь в сексуальных предпочтениях, и совсем другое — если каждая ночь любви становится психологическим и физическим испытанием. Рано или поздно категорический разлад в постели и неудовлетворение друг другом выйдут за пределы спальни. Стоит ли дожидаться этого момента?

Разногласие по поводу детей

Вы всерьез задумываетесь о ребенке, а мужчина предлагает подождать «как минимум» несколько лет, а то и вовсе заявляет, что ему сейчас не до этого? Откладывать рождение детей в данном случае — уступка, а не компромисс. Попробуйте прояснить туманные перспективы и сформулировать более-менее четкий план на будущее. Если партнер не спешит давать вам обещания по этому важному вопросу — для вас это, опять же, пустая трата времени, не иначе.

Вы «потеряли» себя

Если партнер всегда доминирует и принимает малейшие решения за вас — сперва вам это может даже нравиться. На первый взгляд, он тот, о ком вы мечтали: не боится брать на себя ответственность и готов решить любую вашу проблему. Но со временем вы можете обнаружить, что полностью «потеряли» себя и стали другим человеком, который одевается, говорит, отдыхает так, как угодно мужчине, живет чужой жизнью, вопреки собственным желаниям. Никогда не поздно признать ошибку и установить личные границы. Если понадобится, то и с помощью расставания.

Вы уже расставались не раз

Если вы уже неоднократно расставались и сходились, на то были свои причины. Такое непостоянство может стать новой нормой, но привыкать к нестабильности не стоит. Важно определить причину размолвок и либо разобраться с ней, либо окончательно и бесповоротно расстаться навсегда. Если причина воссоединения в банальной привязанности и неготовности потерять друг друга, возможно, «остаться друзьями» — ваш вариант.