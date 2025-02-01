Жители России ответили, в каком возрасте они пошли на свое первое свидание

Согласно новому исследованию, большинство россиян (63%) пошли на своё первое свидание в школьные годы.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.

В частности, у 36% респондентов первое романтическое свидание было в старших классах, у 27% — в средней школе.

По словам 23% опрошенных, они начали ходить на такие встречи в колледже или вузе.

Ещё 13% сообщили, что их первое свидание состоялось уже после учёбы.

Ранее директор департамента геополитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения России Наталья Агре призвала вернуть школьные дискотеки, чтобы создать школьникам условия для романтических отношений и создания семьи.