Ученые выявили признак здоровых отношений

Международная команда ученых выявила, что синхронность улыбок у партнеров может быть индикатором удовлетворенности отношениями. Пары с высокой удовлетворенностью отношениями демонстрируют более высокий уровень синхронности улыбок по сравнению с парами, испытывающими трудности в отношениях и проходящими терапию. Работа опубликована в журнале Emotion.

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Романтические отношения оказывают значительное влияние на физическое и психическое здоровье человека. Здоровые отношения способствуют снижению риска депрессии и повышению общего уровня счастья, в то время как проблемы в отношениях могут приводить к ухудшению психологического состояния.

Одним из важных аспектов взаимодействия между партнерами является эмоциональная синхронность – способность партнеров испытывать и выражать эмоции в унисон. В то время как ранее ученые исследовали синхронность в вербальном общении и физиологических реакциях, роль невербальных сигналов, в частности улыбок, оставалась недостаточно изученной.

В исследовании приняла участие 61 пара: 30 счастливых пар с высокой удовлетворенностью отношениями и 31 пара, проходящая терапию из-за проблем в отношениях. Возраст участников из первой группы составил в среднем 25,6 года для женщин и 26,4 года для мужчин, тогда как в группе пар, проходящих терапию, средний возраст был 37 и 39 лет соответственно.

Во время эксперимента пары участвовали в обсуждении четырех разных тем (как положительных, так и негативных), а их мимика фиксировалась при помощи высокоточных камер. Специальное программное обеспечение анализировало интенсивность и синхронность улыбок, а также время реакции одного партнера на улыбку другого.

Исследователи выяснили, что счастливые пары демонстрируют более высокую синхронность улыбок, чем пары, испытывающие трудности. Средний показатель синхронности улыбок у удовлетворенных пар составил 0,46 (по шкале от 0 до 1), тогда как у пар, проходящих терапию, он был значительно ниже – 0,32. Кроме того, в счастливых отношениях партнеры реагировали на улыбки друг друга быстрее – в среднем через 0,62 секунды, тогда как в проблемных отношениях этот показатель составлял 1,07 секунды.

По словам автора исследования, Рут Махлуф-Руттнер, изучение невербальной коммуникации между партнерами может помочь в разработке новых методов терапии. В будущем исследователи планируют изучить, может ли уровень синхронности улыбок предсказывать эффективность парной терапии и какие подходы будут наиболее успешны для улучшения качества отношений.