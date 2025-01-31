Насилие стало входить в моду: как это произошло и почему это опасно

В сети учат, как делать макияж с гематомами и шрамами, а на мировые подиумы выходят забинтованные модели в кровавых пятнах. Все это проявление новой тенденции в индустрии красоты на эстетизацию боли, обращает внимание издание Dazed. Как боль романтизируют и выводят в тренды и почему тренд «боль — это красиво» может привести к тому, что люди могут перестать воспринимать настоящие человеческие страдания?

© Lenta.ru

«Боль нужна нам, чтобы выжить»

Эстетизация боли уходит корнями в далекое прошлое, когда бьюти-процедуры часто были связаны с реальными физическими страданиями. В Dazed Франции в 1800-х годах. Выражение оправдывало физические страдания, на которые женщины готовы ради соответствия тем самым стандартам красоты.

Есть и другая сторона: боль часто служит ориентиром для творцов. Разбитое сердце вдохновляет авторов на проникновенные баллады, трагедия становится темой в литературе и кино, страдания — объектом искусства. Романтизация боли не обошла стороной и модную индустрию.

Модели бренда La Maskarade демонстрируют на подиуме фальшивые шрамы, дизайнеры Avavav представили публике образы с кровавой одеждой, а модельеры марки Natasha Zinko дополнили наряды манекенщиц бинтами и фейковыми синяками.

Вопреки массовости, подобные показы нередко вызывают негативную реакцию. Так было с дефиле Crash бренда Mowalola, где манекенщицы вышли на подиум со шрамами, синяками и пластырями. Шоу, в котором в том числе приняла участие россиянка Ирина Шейк, вызвало шквал критики со стороны благотворительных организаций Refuge и Women’s Aid из-за гламуризации насилия.

Впоследствии дизайнер Мовалола Огунлеси отреагировала на негативный отклик.

« М ы б е ж и м о т б о л и , н о б о л ь н у ж н а н а м , ч т о б ы в ы ж и т ь » , — написала она в X.

По ее словам, коллекция не прославляет насилие, а, напротив, рассказывает о человеческой стойкости.

По мнению мастера визажа Тильды Мейс, многие художники в своих работах выражают боль, поскольку зрители больше реагируют на эмоционально заряженное искусство: «Я думаю, что создание дискомфорта в образе дает нам возможность перешагнуть черту нормальности и комфорта, забредая на новую территорию, на которой мы проверяем, как реагируют другие».

« М ы в с е х о т и м ч т о - т о п о ч у в с т в о в а т ь » , — Т и л ь д а М е й с , х у д о ж н и ц а п о м а к и я ж у .

Блогеры также все чаще экспериментируют с имитацией травм в своих публикациях. В соцсетях, например, распространились хештеги #BloodMakeup («макияж с кровью») или #BruisedBeauty («красота с синяками»), которые демонстрируют художественную интерпретацию боли: фейковые синяки, шрамы и даже следы крови. В Корее же и вовсе обрели популярность татуировки с глубокими шрамами и фиолетовыми синяками.

Чем опасна нормализация боли в искусстве?

Пока одни высоко оценивают художественность фейковых образов на тему боли и насилия, тем, кто столкнулся с реальной травмой в жизни, это доставляет дискомфорт. Противники тенденции беспокоятся о том, что восхваляя эстетику боли, люди обесценивают подлинные человеческие страдания, попросту превращают их в визуальное сопровождение.

Еще один аргумент: прославление боли может формировать нездоровое отношение к страданию в целом и создавать нереалистичные стандарты красоты. В перспективе это чревато проблемами с восприятием тела, особенно у молодежи, которая, как считается, находится под наибольшим влиянием массовой культуры.

Писательница Дженнифер Гуд объясняет эстетизацию боли «усталостью от сострадания».

« Б о л ь ш и н с т в о и з н а с е ж е д н е в н о с т а л к и в а е т с я с п о т о к а м и у ж а с а ю щ и х о б р а з о в , и е с л и ч е р е з н е к о т о р о е в р е м я м ы п е р е с т а е м ч у в с т в о в а т ь п о т р е б н о с т ь о т в е с т и в з г л я д , т о э т о н е п о т о м у , ч т о м ы с т а л и б е с ч у в с т в е н н ы м и . В с е к а к р а з н а о б о р о т : м ы с т а л и с л и ш к о м ч у в с т в и т е л ь н ы м и , — объясняет она. — Сводя раны к поверхностной красоте, зрители ограждаются от более глубоких травм, которые несут в себе эти образы».

Но возможен и другой побочный эффект, который в своей книге «О боли других» отмечает американская писательница Сьюзен Зонтаг: постоянное наблюдение за страданиями, реальными или инсценированными, отдаляет зрителя от истинной боли, стоящей за изображением. А значит, есть вероятность, что со временем люди перестанут воспринимать настоящую человеческую боль.