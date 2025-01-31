Пожилой мужчина принял виагру и столкнулся с неожиданной проблемой

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилому мужчине, который вернул эрекцию с помощью прописанного ему препарата, но столкнулся с неожиданной проблемой. Письмо читателя и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам мужчины, с отличной эрекцией и продолжительностью полового акта он почувствовал себя новым человеком.

« Б ы л о д и н п о д в о х . О р г а з м ы т е п е р ь в с е г д а м е н е е и н т е н с и в н ы е , ч е м б е з л е к а р с т в . Э т о к а к о й - т о м е н т а л ь н ы й б л о к и л и т а к и д о л ж н о б ы т ь ? » — з а д а л с я о н в о п р о с о м .

В ответ Юзвяк привел мнение уролога Чарльзя Уэлливера, который в своей практике не встречался с подобными побочными эффектами препарата. В связи с этим врач подозревает, что проблема действительно может иметь психологические корни. Уролог предложил автору письма снова проконсультироваться со специалистом и попробовать другое поддерживающее эрекцию средство.

Юзвяк, в свою очередь, посоветовал мужчине поэкспериментировать с нагрузкой — меньше заниматься сексом, мастурбировать либо ограничивать себя, чтобы не испытывать оргазм каждый раз. Подобные ограничения, по словам коуча, могут обострить ощущения во время оргазмов.

Ранее Юзвяк дал совет 60-летнему мужчине, теряющему эрекцию во время секса. Эксперт посоветовал ему обсудить с женой эту проблему, а также обратиться к врачу.