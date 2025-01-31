Названы самые комфортные позы для орального секса

Выбор позиции для орального секса ограничен только фантазией и физическими возможностями партнеров, убеждена американский секс-педагог Эрика Смит. Наиболее комфортные варианты для такого вида интимной близости она раскрыла Men's Health.

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Смит призвала начинать оральные ласки с прелюдии: сначала уделить внимание шее, рукам, груди и постепенно опускаться к гениталиям. Наиболее удобной позой для этого она назвала миссионерскую позу.

« П у с т ь п р и н и м а ю щ и й п а р т н е р л я ж е т н а к р о в а т ь и л и д и в а н и н е м н о г о п о д в и н е т с я к к р а ю , ч т о б ы о т к р ы т ь д о с т у п к и н т и м н ы м м е с т а м » , — п о с о в е т о в а л а к о у ч .

Также, по мнению Смит, для комфортного орального секса хорошо подходит позиция, при которой один из партнеров стоит, а второй опускается на колени. Еще одним отличным вариантом коуч назвала фейситтинг (сидение на лице).

« У д о б н о и п р и я т н о , е с л и у ж е н щ и н ы е с т ь в о з м о ж н о с т ь н а к л о н и т ь с я н е м н о г о в п е р е д и у п е р е т ь с я в и з г о л о в ь е и л и с т е н у » , — у т о ч н и л а э к с п е р т .

Наконец, Смит посоветовала попробовать взаимные оральные ласки в позе «69». Коуч отметила, что этот опыт может быть невероятно эмоциональным и страстным, но такая поза подходит парам, которые хорошо знают предпочтения и особенности друг друга.

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