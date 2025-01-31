Почему не нужно ходить к психологу годами

Терапия с психологом — это сложный и многоуровневый процесс, который часто требует времени для достижения значительных результатов. Некоторые люди ходят к специалисту на протяжении многих лет, а другие получают результат за несколько сессий. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему длительная работа с терапевтом не всегда идет на пользу.

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Терапия нужна не всем

По ее словам, длительная терапия с психологом — это двоякая история. Не всем жертвам насилия или пережившим очень травмирующий опыт нужен терапевт.

« Б ы в а е т , ч т о у ч е л о в е к а н а с т о л ь к о к р е п к и й в н у т р е н н и й с т е р ж е н ь , о н п о н и м а е т , ч т о у ж а с н ы е с о б ы т и я , к о т о р ы е о н п е р е ж и л , — э т о н е е г о в и н а , и е м у н е н у ж н о и х п р о р а б а т ы в а т ь с п с и х о л о г о м . А е с т ь л ю д и , у к о т о р ы х и з - з а н е б л а г о п р и я т н о г о д е т с к о г о о п ы т а , к о т о р ы й н е о б я з а т е л ь н о б ы л о ч е н ь т р а в м и р у ю щ и м , т и п х а р а к т е р а с т а л н е ж н ы м . В о в з р о с л о м в о з р а с т е о н и м о г у т б ы т ь н е у в е р е н н ы м и в с е б е , б о я т ь с я о б щ е н и я и д р у г и х л ю д е й , о п а с а ю т с я о т к р ы т ь с я э т о м у м и р у . Т о г д а и м н е о б х о д и м а р е г у л я р н а я т е р а п и я , п о т о м у ч т о э т о у ж е с ф о р м и р о в а в ш и й с я х а р а к т е р и т р а в м ы , к о т о р ы е н е л е ч а т с я п о щ е л ч к у п а л ь ц е в . Т а к и м л ю д я м н у ж н о п о с т о я н н о б ы т ь в т е р а п и и , п о т о м у ч т о п с и х о л о г б у д е т д л я н и х в а ж н о й п о д д е р ж и в а ю щ е й ф и г у р о й » , — р а с с к а з а л а о н а .

Эксперт отметила, что в наши дни для многих терапия у психолога перерастает в хвастовство и соревнование. Но большинство проблем решаются за несколько сеансов и не требуют длительной терапии. Главная задача психолога заключается в том, чтобы поддержать человека и помочь жить свою жизнь.

« Л ю д и х в а с т а ю т с я , ч т о о н и 1 0 – 1 2 л е т н а х о д я т с я в т е р а п и и , н а ч и н а ю т м е р и т ь с я д р у г с д р у г о м с р о к а м и . Б е з у с л о в н о , е с т ь р а з н ы е п о д х о д ы в п с и х о л о г и и . Н а п р и м е р , е с л и п с и х о л о г п р а к т и к у е т п с и х о а н а л и т и ч е с к и й п о д х о д , т о к н е м у м о ж н о г о д а м и х о д и т ь , и с с л е д о в а т ь с в о й в н у т р е н н и й м и р , а р х е т и п ы , с в о е б е с с о з н а т е л ь н о е . А е с т ь , н а п р и м е р , п о д х о д О Р К Т — о р и е н т и р о в а н н а я н а р е ш е н и е к р а т к о с р о ч н а я т е р а п и я . О н а п о д р а з у м е в а е т , ч т о п с и х о л о г р а б о т а е т с к л и е н т о м к о р о т к и м и б л о к а м и п о ч е т ы р е – ш е с т ь с е с с и й , п о т о м п р о в о д и т а н а л и з , д о с т и г н у т а л и ж е л а т е л ь н а я ц е л ь , п о с л е ч е г о о т п у с к а е т к л и е н т а . З а д а ч а х о р о ш е г о т е р а п е в т а — д а т ь ч е л о в е к у к о с т ы л и и о п о р ы , ч т о б ы о н д а л ь ш е с а м н а ч а л ж и т ь » , — с о о б щ и л а А л е к с е е в а .

«Психологи» из соцсетей

Тем не менее есть недобросовестные психологи, сейчас их особенно много из-за развития соцсетей. Большинство из них не имеют приличного образования. Они настаивают, что нужно ходить на приемы постоянно, обязательно раз в неделю. Это красный флаг и громкий звоночек о профессионализме такого «специалиста», подчеркнула собеседница «ВМ».

« В с е м п о д р я д н е н у ж н о х о д и т ь к п с и х о л о г у . У ч е л о в е к а д о л ж е н б ы т ь п о н я т н ы й и к о н к р е т н ы й з а п р о с . Э т о в л и я н и е м о д ы н а п о п - п с и х о л о г и ю , о н а н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я н а н е у в е р е н н ы х в с е б е и н е в о л е в ы х л ю д я х , о с о б е н н о н а э т о в е д у т с я ж е н щ и н ы и м о л о д ы е м у ж ч и н ы . У н и х н а с т о л ь к о с и л ь н о с н и ж а е т с я з д о р о в а я м а с к у л и н н о с т ь , ч т о л ю д и х о д я т г о д а м и к п с и х о л о г а м , к о т о р ы е г л а д я т и х п о г о л о в к е и г о в о р я т , к а к и е о н и х о р о ш и е . Н о с а м и о н и н е х о т я т н а у ч и т ь с я п о д д е р ж и в а т ь с е б я » , — в о з м у т и л а с ь о н а .

Психолог объяснила, что в постоянной терапии у психолога должны находиться люди с диагностированными психическими расстройствами, потому что специалист будет давать им опору, которая необходима.