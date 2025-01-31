Пора жить самостоятельно: почему не нужно ходить к психологу годами
Терапия с психологом — это сложный и многоуровневый процесс, который часто требует времени для достижения значительных результатов. Некоторые люди ходят к специалисту на протяжении многих лет, а другие получают результат за несколько сессий. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой, почему длительная работа с терапевтом не всегда идет на пользу.
Терапия нужна не всем
По ее словам, длительная терапия с психологом — это двоякая история. Не всем жертвам насилия или пережившим очень травмирующий опыт нужен терапевт.
«Бывает, что у человека настолько крепкий внутренний стержень, он понимает, что ужасные события, которые он пережил, — это не его вина, и ему не нужно их прорабатывать с психологом. А есть люди, у которых из-за неблагоприятного детского опыта, который не обязательно был очень травмирующим, тип характера стал нежным. Во взрослом возрасте они могут быть неуверенными в себе, бояться общения и других людей, опасаются открыться этому миру. Тогда им необходима регулярная терапия, потому что это уже сформировавшийся характер и травмы, которые не лечатся по щелчку пальцев. Таким людям нужно постоянно быть в терапии, потому что психолог будет для них важной поддерживающей фигурой», — рассказала она.
Эксперт отметила, что в наши дни для многих терапия у психолога перерастает в хвастовство и соревнование. Но большинство проблем решаются за несколько сеансов и не требуют длительной терапии. Главная задача психолога заключается в том, чтобы поддержать человека и помочь жить свою жизнь.
«Люди хвастаются, что они 10–12 лет находятся в терапии, начинают мериться друг с другом сроками. Безусловно, есть разные подходы в психологии. Например, если психолог практикует психоаналитический подход, то к нему можно годами ходить, исследовать свой внутренний мир, архетипы, свое бессознательное. А есть, например, подход ОРКТ — ориентированная на решение краткосрочная терапия. Она подразумевает, что психолог работает с клиентом короткими блоками по четыре–шесть сессий, потом проводит анализ, достигнута ли желательная цель, после чего отпускает клиента. Задача хорошего терапевта — дать человеку костыли и опоры, чтобы он дальше сам начал жить», — сообщила Алексеева.
«Психологи» из соцсетей
Тем не менее есть недобросовестные психологи, сейчас их особенно много из-за развития соцсетей. Большинство из них не имеют приличного образования. Они настаивают, что нужно ходить на приемы постоянно, обязательно раз в неделю. Это красный флаг и громкий звоночек о профессионализме такого «специалиста», подчеркнула собеседница «ВМ».
«Всем подряд не нужно ходить к психологу. У человека должен быть понятный и конкретный запрос. Это влияние моды на поп-психологию, она негативно сказывается на неуверенных в себе и неволевых людях, особенно на это ведутся женщины и молодые мужчины. У них настолько сильно снижается здоровая маскулинность, что люди ходят годами к психологам, которые гладят их по головке и говорят, какие они хорошие. Но сами они не хотят научиться поддерживать себя», — возмутилась она.
Психолог объяснила, что в постоянной терапии у психолога должны находиться люди с диагностированными психическими расстройствами, потому что специалист будет давать им опору, которая необходима.
«Важно понимать, что если у человека психическое расстройство, например, расстройство пищевого поведения, тяжелая депрессия, расстройство личности, то в этом случае с установленным диагнозом психотерапия совместно с приемом антидепрессантов более чем оправдана. Психологи должны давать им опору и место, где их понимают», — заключила Алексеева.