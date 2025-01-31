Эксперт дал совет, как пожилому человеку найти новые увлечения

С годами мировосприятие человека меняется, и то, что казалось простым в молодости, становится недоступным в старшем возрасте. Психолог научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник рассказала, как помочь пожилому близкому полюбить свой возраст и найти новые увлечения.

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В «серебряном» возрасте у людей меняется образ жизни. Они становятся более размеренными, спокойными, привычные активности уходят на второй план. Это обусловлено физическими возможностями: человеку теперь важно больше заботиться о сохранении сил и здоровья. С годами снижаются некоторые когнитивные функции, ухудшается память, уже не так легко усваивается новая информация.

Такие изменения отражаются на самооценке человека. Он становится более сдержанным к собственным мечтам и желаниям, начинает мыслить стереотипом, что со своим возрастом следует лишь смириться. Все это приводит к возникновению тоски, чувства одиночества и оторванности от жизни.

« Е с т ь п о н я т и е в н у т р е н н и й " э й д ж и з м " , к о г д а п о ж и л о й ч е л о в е к у б е ж д е н в т о м , ч т о е г о в р е м я у ж е п р о ш л о , и о н н е м о ж е т п о з в о л и т ь с е б е я р к у ю и п о л н о ц е н н у ю ж и з н ь , в е д ь э т о н е п р и л и ч н о и н е п о г о д а м . Э т о м и ф и а б с о л ю т н о н е в е р н а я у с т а н о в к а » , — п о д ч е р к н у л а Е л е н а З е л я н и к .

В любом возрасте очень важно придерживаться позиции, что «лучшие годы не позади — они здесь и сейчас» — жить в моменте, не загонять себя в рамки, которые будут мешать ощущению счастья и удовлетворенности. Отличным решением станет наполнение своих дней новым опытом и положительными эмоциями. Психолог перечислила шесть простых правил, которые помогут не только принять себя и свой возраст, но и научат наслаждаться жизнью.

Измените имидж

Первое с чего следует начать, по мнению Елены Зеляник, — смена имиджа. Новая прическа и цвет волос, одежда и аксессуары позволят не только улучшить настроение, но и поднять самооценку. Ощущение «обновления» придаст уверенности и прилив энергии.

Составьте карту активностей

Когда есть план, то намного проще двигаться к цели. Если давно хотелось внести в жизнь разнообразие, почувствовать себя активнее и энергичнее, то самое время продумать свой досуговый маршрут: запланировать посещение музеев и театров, сходить на экскурсию или поэтический вечер, записаться в проект «Московское долголетие».

Смотрите фильмы

Для того, чтобы жизнь была наполненной, необходимо регулярно расширять свой кругозор. Нет ничего лучше хороших фильмов, которые можно смотреть как в кинотеатре, так и дома в уютной обстановке. Классические старые фильмы вызывают ностальгию и дарят положительные эмоции, а современный кинематограф расширяет кругозор и дарит новый культурный опыт.

Заведите личный блог

В век цифровых технологий совершенно точно не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать что-то новое и интересное. Например, завести блог в социальных сетях, где вы сможете делиться жизненным опытом, сочинять стихи, публиковать свои кулинарные шедевры или рассказывать об успехах в рукоделии. Специалист подчеркнула, что ни в коем случае не стоит стесняться — это поможет не только расширить круг общения, но и найти новых друзей.

Найдите «молодежное» увлечение

Не забывайте и про неординарный досуг — обратите внимание на различные молодежные тренды: компьютерные игры, создание коротких «эстетичных» видео, культурные ивенты. Порог входа в такие увлечения не возраст, а неподдельный интерес и единомышленники.

Станьте волонтером

Помощь другим людям наполняет жизнь особым смыслом и дарит ощущение самоценности — человек начинает чувствовать себя нужным и важным. Существуют различные добровольческие и волонтерские программы, в которых можно найти себя.

« Е щ е о д и н в а ж н ы й р е с у р с , к о т о р ы й п о д д е р ж и в а е т в к у с к ж и з н и — в а ш и у в л е ч е н и я . В о з м о ж н о в а м ч т о - т о о ч е н ь н р а в и л о с ь в м о л о д о с т и , н о п о т о м н а х о б б и н е о с т а л о с ь с в о б о д н о г о в р е м е н и . С е й ч а с л у ч ш и й м о м е н т , ч т о б ы в н о в ь в о п л о т и т ь в р е а л ь н о с т ь с в о ю с т р а с т ь к к а к о м у - т о д е л у . С о с т а в ь т е с п и с о к в с е г о , ч т о в а м о т к л и к а е т с я и н а ч н и т е п р е т в о р я т ь э т о в ж и з н ь » , — д о б а в и л а Е л е н а З е л я н и к .

В Москве работают семь геронтологических центров с филиалами, где квалифицированные специалисты обеспечивают качественный уход и помощь пожилым людям. Проконсультироваться по вопросам получения путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону горячей линии Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: socialdom@mos.ru.

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