Эксперт дал совет, как пожилому человеку найти новые увлечения

Советы психолога: как пожилому человеку «вернуть» лучшие годы
С годами мировосприятие человека меняется, и то, что казалось простым в молодости, становится недоступным в старшем возрасте. Психолог научно-практического геронтопсихиатрического центра Елена Зеляник рассказала, как помочь пожилому близкому полюбить свой возраст и найти новые увлечения.
В «серебряном» возрасте у людей меняется образ жизни. Они становятся более размеренными, спокойными, привычные активности уходят на второй план. Это обусловлено физическими возможностями: человеку теперь важно больше заботиться о сохранении сил и здоровья. С годами снижаются некоторые когнитивные функции, ухудшается память, уже не так легко усваивается новая информация.
Такие изменения отражаются на самооценке человека. Он становится более сдержанным к собственным мечтам и желаниям, начинает мыслить стереотипом, что со своим возрастом следует лишь смириться. Все это приводит к возникновению тоски, чувства одиночества и оторванности от жизни.
«Есть понятие внутренний "эйджизм", когда пожилой человек убежден в том, что его время уже прошло, и он не может позволить себе яркую и полноценную жизнь, ведь это неприлично и не по годам. Это миф и абсолютно неверная установка», — подчеркнула Елена Зеляник.
В любом возрасте очень важно придерживаться позиции, что «лучшие годы не позади — они здесь и сейчас» — жить в моменте, не загонять себя в рамки, которые будут мешать ощущению счастья и удовлетворенности. Отличным решением станет наполнение своих дней новым опытом и положительными эмоциями. Психолог перечислила шесть простых правил, которые помогут не только принять себя и свой возраст, но и научат наслаждаться жизнью.
Измените имидж
Первое с чего следует начать, по мнению Елены Зеляник, — смена имиджа. Новая прическа и цвет волос, одежда и аксессуары позволят не только улучшить настроение, но и поднять самооценку. Ощущение «обновления» придаст уверенности и прилив энергии.
Составьте карту активностей
Когда есть план, то намного проще двигаться к цели. Если давно хотелось внести в жизнь разнообразие, почувствовать себя активнее и энергичнее, то самое время продумать свой досуговый маршрут: запланировать посещение музеев и театров, сходить на экскурсию или поэтический вечер, записаться в проект «Московское долголетие».
Смотрите фильмы
Для того, чтобы жизнь была наполненной, необходимо регулярно расширять свой кругозор. Нет ничего лучше хороших фильмов, которые можно смотреть как в кинотеатре, так и дома в уютной обстановке. Классические старые фильмы вызывают ностальгию и дарят положительные эмоции, а современный кинематограф расширяет кругозор и дарит новый культурный опыт.
Заведите личный блог
В век цифровых технологий совершенно точно не стоит отказывать себе в удовольствии попробовать что-то новое и интересное. Например, завести блог в социальных сетях, где вы сможете делиться жизненным опытом, сочинять стихи, публиковать свои кулинарные шедевры или рассказывать об успехах в рукоделии. Специалист подчеркнула, что ни в коем случае не стоит стесняться — это поможет не только расширить круг общения, но и найти новых друзей.
Найдите «молодежное» увлечение
Не забывайте и про неординарный досуг — обратите внимание на различные молодежные тренды: компьютерные игры, создание коротких «эстетичных» видео, культурные ивенты. Порог входа в такие увлечения не возраст, а неподдельный интерес и единомышленники.
Станьте волонтером
Помощь другим людям наполняет жизнь особым смыслом и дарит ощущение самоценности — человек начинает чувствовать себя нужным и важным. Существуют различные добровольческие и волонтерские программы, в которых можно найти себя.
«Еще один важный ресурс, который поддерживает вкус к жизни — ваши увлечения. Возможно вам что-то очень нравилось в молодости, но потом на хобби не осталось свободного времени. Сейчас лучший момент, чтобы вновь воплотить в реальность свою страсть к какому-то делу. Составьте список всего, что вам откликается и начните претворять это в жизнь», — добавила Елена Зеляник.
В Москве работают семь геронтологических центров с филиалами, где квалифицированные специалисты обеспечивают качественный уход и помощь пожилым людям. Проконсультироваться по вопросам получения путевки в соцучреждение можно круглосуточно по телефону горячей линии Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве: 8 (495) 276-11-55. Обращения также принимаются по электронной почте: socialdom@mos.ru.
Для людей, самостоятельно ухаживающих за близкими, работает Симуляционный центр на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра. Его основная задача — обучение профессиональному уходу москвичей, которые заботятся о тяжелобольных родственниках. Обучение строится по модульной системе: слушатели получают те навыки, которые им необходимы. Найти информацию про обучение и возможности записи можно на страничке ВКонтакте.