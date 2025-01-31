Психолог объяснил, что может о вас рассказать ваша сумочка

Дамская сумочка как отражение характера: тестируем себя на тревожность
Что вы обычно носите в своей сумочке? Наверняка, косметику, зеркальце, мини-флакончик с духами, ну и документы со смартфоном. Если так, то поздравляем, тревожным человеком вас вряд ли можно назвать. А вот что можно найти в женском клатче, если его хозяйка слишком беспокойная особа, способная задергать и себя, и окружающих, если не прихватит с собой целый набор предметов на все случаи жизни, рассказала эксперт.
Как распознать тревожную особу
О содержимом дамских сумочек сложено немало анекдотов. Считается, что истинные леди обладают «сверхспособностью» вместить в них даже габаритные предметы, а уж мелочей, от швейной иглы до носовых платочков, там и вовсе несметное количество. Только вот все эти присказки чаще слагают о «тревожницах». Психолог-консультант, терапевт когнитивно- поведенческой терапии Вероника Ахметова пояснила, что для подобного типа личности как раз характерно желание «на всякий случай» складывать в сумку все, что есть в доме. И неважно, что оно не пригодится. Просто девушке так спокойнее.
В сумочке у такой дамы обычно находятся таблетки на все случаи жизни (успокоительные, от боли, от депрессии).
«Препараты ей, скорее всего, никто не прописывал, но она все равно берет их на случай внезапного недомогания. Здесь же лежат три вида помады, запасной комплект ключей от машины, батарейки и еще много всего», — говорит эксперт.
Поиск точки опоры
Психолог отмечает, что подобный набор может встретиться и в сумке абсолютно уравновешенного, прагматичного человека. Но в этом случае все будет сложено аккуратно, так как прагматик любит порядок.
«Тревожник же набрасывает вещи в сумку хаотично, может потерять, что уже лежало, и накинуть еще сверху. Когда вы ее открываете, там невозможно ничего найти. Куча предметов годами могут лежать, и их никто не вытаскивает. Тревожным сложно себя контролировать, они ищут точки опоры. Поводов для тревог масса, а значит и вещей, на которые можно опереться, тоже много. Это чаще не сумочка, а "малогабаритная квартира", в которой есть все, что нужно и не нужно, на всякий случай», — комментирует психолог.
Если в описании вы узнали себя, маму или подруг, это повод задуматься и устроить «расхламление» любимой сумки. Наверняка, найдете там немало интересного. В компании приятельниц получится еще забавнее. Заодно и определите, кто из вас самая тревожная натура.