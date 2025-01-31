Психолог объяснил, что может о вас рассказать ваша сумочка

Что вы обычно носите в своей сумочке? Наверняка, косметику, зеркальце, мини-флакончик с духами, ну и документы со смартфоном. Если так, то поздравляем, тревожным человеком вас вряд ли можно назвать. А вот что можно найти в женском клатче, если его хозяйка слишком беспокойная особа, способная задергать и себя, и окружающих, если не прихватит с собой целый набор предметов на все случаи жизни, рассказала эксперт.

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Как распознать тревожную особу

О содержимом дамских сумочек сложено немало анекдотов. Считается, что истинные леди обладают «сверхспособностью» вместить в них даже габаритные предметы, а уж мелочей, от швейной иглы до носовых платочков, там и вовсе несметное количество. Только вот все эти присказки чаще слагают о «тревожницах». Психолог-консультант, терапевт когнитивно- поведенческой терапии Вероника Ахметова пояснила, что для подобного типа личности как раз характерно желание «на всякий случай» складывать в сумку все, что есть в доме. И неважно, что оно не пригодится. Просто девушке так спокойнее.

В сумочке у такой дамы обычно находятся таблетки на все случаи жизни (успокоительные, от боли, от депрессии).

« П р е п а р а т ы е й , с к о р е е в с е г о , н и к т о н е п р о п и с ы в а л , н о о н а в с е р а в н о б е р е т и х н а с л у ч а й в н е з а п н о г о н е д о м о г а н и я . З д е с ь ж е л е ж а т т р и в и д а п о м а д ы , з а п а с н о й к о м п л е к т к л ю ч е й о т м а ш и н ы , б а т а р е й к и и е щ е м н о г о в с е г о » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Поиск точки опоры

Психолог отмечает, что подобный набор может встретиться и в сумке абсолютно уравновешенного, прагматичного человека. Но в этом случае все будет сложено аккуратно, так как прагматик любит порядок.

« Т р е в о ж н и к ж е н а б р а с ы в а е т в е щ и в с у м к у х а о т и ч н о , м о ж е т п о т е р я т ь , ч т о у ж е л е ж а л о , и н а к и н у т ь е щ е с в е р х у . К о г д а в ы е е о т к р ы в а е т е , т а м н е в о з м о ж н о н и ч е г о н а й т и . К у ч а п р е д м е т о в г о д а м и м о г у т л е ж а т ь , и и х н и к т о н е в ы т а с к и в а е т . Т р е в о ж н ы м с л о ж н о с е б я к о н т р о л и р о в а т ь , о н и и щ у т т о ч к и о п о р ы . П о в о д о в д л я т р е в о г м а с с а , а з н а ч и т и в е щ е й , н а к о т о р ы е м о ж н о о п е р е т ь с я , т о ж е м н о г о . Э т о ч а щ е н е с у м о ч к а , а " м а л о г а б а р и т н а я к в а р т и р а " , в к о т о р о й е с т ь в с е , ч т о н у ж н о и н е н у ж н о , н а в с я к и й с л у ч а й » , — к о м м е н т и р у е т п с и х о л о г .

Если в описании вы узнали себя, маму или подруг, это повод задуматься и устроить «расхламление» любимой сумки. Наверняка, найдете там немало интересного. В компании приятельниц получится еще забавнее. Заодно и определите, кто из вас самая тревожная натура.