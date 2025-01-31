Что делать, если коллектив попался токсичный

Токсичный офис: как справиться с коллегой, который отравляет вам жизнь
Мы проводим на работе большую часть жизни. Это время складывается в дни и годы. От атмосферы, взаимоотношений и микроклимата на работе во многом зависит самооценка, самоуважение, настроение, жизненная энергия, уровень стресса и даже здоровье.
«Если после работы часто возникает чувство эмоционального истощения, упадка сил, сниженного настроения, тревоги, неверия в себя, то со временем вы погружаетесь в состояние постоянного вялотекущего стресса, что очень разрушительно для психики и здоровья», — отмечает психолог в интегративном подходе Александра Атменеева.
Какие признаки токсичности важно замечать
- Обесценивание. Это значительное уменьшение важности действий, заслуг, усилий, достижений, внешности, эмоций и чувств. Оно может быть сознательным и неосознанным. Может быть выражено словами, интонацией, мимикой, вопросами и фразами.
Например:
- Повысили в должности, комментарий: «Конечно, начальник любит толстушек / худышек / малявок / дылд / подхалимов / выскочек и т. п.» — обесценивание карьерных достижений;
- Расстроились из-за неудачи, комментарий: «Чего нюни распустил из-за ерунды», — обесценивание чувств;
- Вам сделали комплимент, последовал комментарий: «Обрадовалась ерунде».
- Непрошеные советы.
«Здесь под видом заботы происходит внедрение в личное пространство, отправляя вас в позицию маленького, недостаточного, того, кто не способен сам поступать правильно», — говорит психолог.
Например:
- «Давно надо уволиться»;
- «Да брось уже этого придурка, как ты можешь с таким жить»;
- «Ты такая тощая, надо лучше питаться».
- Слив негативных эмоций.
«Человек бесконечно ноет и жалуется на свою жизнь, обстоятельства, начальника, работу, коллектив, мужа, детей, тещу, страну, правительство, погоду, экономику, политику и до бесконечности», — акцентирует внимание эксперт.
При этом вашего коллегу не интересует, есть ли у вас ресурс и желание уделить ему время. Если сообщаете, что не готовы разделить его эмоции, то можете столкнуться с сарказмом и обвинением в черствости.
- Манипуляции.
«Это неявное воздействие на человека с целью получить выгоду для манипулятора независимо от желания другого человека. Различайте просьбу от манипуляции», — говорит Александра.
Просьба носит явный конкретный характер и оставляет возможность выбора и отказа. При этом нет давления на чувства и эмоции. Манипуляциям трудно противостоять. Цель манипулятора — получить желаемое любым способом.
Примеры некоторых видов манипуляций:
- Пассивная агрессия. Человек не высказывает недовольство открыто, а демонстрирует его через саркастические замечания, односложные ответы, молчание, игнорирование, не отвечает на прямой вопрос: «что случилось?»
- Газлайтинг. Когда манипулятор заставляет вас сомневаться в правдивости ваших воспоминаний, событий, чувств, а в итоге в вашей адекватности. «сама себе придумала, ничего такого не говорил», «как всегда все перепутала», «этого не было, не придумывай».
- Лесть. Не путаем с признанием сильных сторон и поддержкой. «ты самый лучший, только тебе могу доверять», «только ты можешь выполнить это задание», «только на тебя могу положиться, задержись после работы». В результате, чтобы продолжать быть в глазах человека кем-то исключительным, вы делаете то, что хочет он, даже если не собирались.
- Прямые оскорбления. И даже в таком случае ваши коллеги могут переводить их в шутку, если заметят вашу реакцию. Не позволяйте этому произойти, пресекайте любое проявление неуважения к вам.
- Токсичные люди не интересуются вашей жизнью, чувствами, переживаниями, но требуют этого от вас. Используется и выискивается любой повод, чтобы обидеться или устроить скандал.
- Ложь. Придумываются часто нелепые аргументы для доказательства своей правоты.
- Эмоциональная распущенность. Легко выходят из себя, любая мелочь может вызвать взрыв.
Как вести себя с токсичными людьми
- Заметить и признать проблему: «да, такой человек есть в моем окружении, взаимодействие с ним истощает, расстраивает, раздражает меня».
- Прямой разговор. Иногда люди ведут себя токсично без злого умысла, даже не подозревая, что задевают вас. В этом случае важно экологично рассказать, что происходит с вами, когда человек совершает то или иное действие.
- Называйте человека по имени. Используйте «Я»-высказывания.
«Вместо "ты токсичный / газлайтер / абъюзер / манипулятор / нытик / грубиян", что всегда воспринимается как нападение, скажите: "Федор, когда ты делаешь / говоришь так-то, мне больно / неприятно / я злюсь. Пожалуйста, делай так-то" или "я расстраиваюсь, обижаюсь / мне больно, обидно, неприятно, когда слышу это и то / когда ты поступаешь так и так. Пожалуйста делай так и так"», — рекомендует психолог.
- Минимизация контакта. Если человек не хочет меняться, то сведите контакт к минимуму. Идеальный вариант того, как обходиться с токсичными отношениями (когда были предприняты попытки это обсудить) — полностью их прекратить. Но в реальной жизни часто это сделать непросто. Тогда оптимальное решение: сократить общение до минимума. Не стоит надеяться, что сможете изменить человека. Если он не прислушивается к вашим просьбам общаться по-другому, относиться к вам с уважением, бережно — он не собирается ничего менять. Порой единственным решением может быть смена работы.
- Не участвуйте в играх токсичных отношений: сплетни, эмоциональный слив на вас, буллинг и т. д.
«Когда вы в этом участвуете — вы подпитываете деструктивные процессы, которые при этом происходят», — говорит психолог.
- Эмоционально дистанцируйтесь. Все что говорит человек — это лишь его частное мнение, высказанное через призму его страхов, стыда, агрессии, психологических травм, а не единственное верное описание вас.
- Направляйте разговор в конструктивное русло. Можно использовать фразы: «что ты этим хочешь сказать?», «зачем ты мне это говоришь?», «какое решение ситуации ты видишь?»
- Как можно меньше делитесь своими переживаниями, проблемами, моментами уязвимости. Если человек токсичен, скорее всего, он использует это против вас.
- Определите и дайте понять границы дозволенного в общении.
«Для этого обозначайте следующие вещи: когда можно звонить, а когда нельзя/ на какие темы можно говорить, а на какие нет/ где можно общаться, а где нет/как с вами можно обходиться и как нельзя, — говорит Александра. — Фразы для обозначения границ: "сейчас я не готова об этом говорить/это делать", "со мной так нельзя", "такой тон недопустим", "прошу не использовать подобные выражения"».
- Важно уметь говорить «нет» без чувства вины. Например: «нет, это не входит в мои планы», «я не готов в этом участвовать», «для меня важен результат, я готов заниматься этим вопросом в рабочее время». Если навязывают свою точку зрения, можно ответить: «я сама решу, как мне поступить», «я слышу вас, но позвольте мне решать самому», «мне важно самому принять решение», «я могу сама решить, что мне нужно».
Помните, пребывая в затяжном стрессе, кроме существенного вреда для себя, вы становитесь токсичным уже для своих близких. Эмоциональная устойчивость и здоровье — это ваша ответственность!