Что делать, если коллектив попался токсичный

Мы проводим на работе большую часть жизни. Это время складывается в дни и годы. От атмосферы, взаимоотношений и микроклимата на работе во многом зависит самооценка, самоуважение, настроение, жизненная энергия, уровень стресса и даже здоровье.

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« Е с л и п о с л е р а б о т ы ч а с т о в о з н и к а е т ч у в с т в о э м о ц и о н а л ь н о г о и с т о щ е н и я , у п а д к а с и л , с н и ж е н н о г о н а с т р о е н и я , т р е в о г и , н е в е р и я в с е б я , т о с о в р е м е н е м в ы п о г р у ж а е т е с ь в с о с т о я н и е п о с т о я н н о г о в я л о т е к у щ е г о с т р е с с а , ч т о о ч е н ь р а з р у ш и т е л ь н о д л я п с и х и к и и з д о р о в ь я » , — о т м е ч а е т п с и х о л о г в и н т е г р а т и в н о м п о д х о д е А л е к с а н д р а А т м е н е е в а .

Какие признаки токсичности важно замечать

Обесценивание. Это значительное уменьшение важности действий, заслуг, усилий, достижений, внешности, эмоций и чувств. Оно может быть сознательным и неосознанным. Может быть выражено словами, интонацией, мимикой, вопросами и фразами.

Например:

Повысили в должности, комментарий: «Конечно, начальник любит толстушек / худышек / малявок / дылд / подхалимов / выскочек и т. п.» — обесценивание карьерных достижений; Расстроились из-за неудачи, комментарий: «Чего нюни распустил из-за ерунды», — обесценивание чувств; Вам сделали комплимент, последовал комментарий: «Обрадовалась ерунде».

Непрошеные советы.

« З д е с ь п о д в и д о м з а б о т ы п р о и с х о д и т в н е д р е н и е в л и ч н о е п р о с т р а н с т в о , о т п р а в л я я в а с в п о з и ц и ю м а л е н ь к о г о , н е д о с т а т о ч н о г о , т о г о , к т о н е с п о с о б е н с а м п о с т у п а т ь п р а в и л ь н о » , — г о в о р и т п с и х о л о г .

Например:

«Давно надо уволиться»; «Да брось уже этого придурка, как ты можешь с таким жить»; «Ты такая тощая, надо лучше питаться».

Слив негативных эмоций.

« Ч е л о в е к б е с к о н е ч н о н о е т и ж а л у е т с я н а с в о ю ж и з н ь , о б с т о я т е л ь с т в а , н а ч а л ь н и к а , р а б о т у , к о л л е к т и в , м у ж а , д е т е й , т е щ у , с т р а н у , п р а в и т е л ь с т в о , п о г о д у , э к о н о м и к у , п о л и т и к у и д о б е с к о н е ч н о с т и » , — а к ц е н т и р у е т в н и м а н и е э к с п е р т .

При этом вашего коллегу не интересует, есть ли у вас ресурс и желание уделить ему время. Если сообщаете, что не готовы разделить его эмоции, то можете столкнуться с сарказмом и обвинением в черствости.

Манипуляции.

« Э т о н е я в н о е в о з д е й с т в и е н а ч е л о в е к а с ц е л ь ю п о л у ч и т ь в ы г о д у д л я м а н и п у л я т о р а н е з а в и с и м о о т ж е л а н и я д р у г о г о ч е л о в е к а . Р а з л и ч а й т е п р о с ь б у о т м а н и п у л я ц и и » , — г о в о р и т А л е к с а н д р а .

Просьба носит явный конкретный характер и оставляет возможность выбора и отказа. При этом нет давления на чувства и эмоции. Манипуляциям трудно противостоять. Цель манипулятора — получить желаемое любым способом.

Примеры некоторых видов манипуляций:

Пассивная агрессия. Человек не высказывает недовольство открыто, а демонстрирует его через саркастические замечания, односложные ответы, молчание, игнорирование, не отвечает на прямой вопрос: «что случилось?» Газлайтинг. Когда манипулятор заставляет вас сомневаться в правдивости ваших воспоминаний, событий, чувств, а в итоге в вашей адекватности. «сама себе придумала, ничего такого не говорил», «как всегда все перепутала», «этого не было, не придумывай». Лесть. Не путаем с признанием сильных сторон и поддержкой. «ты самый лучший, только тебе могу доверять», «только ты можешь выполнить это задание», «только на тебя могу положиться, задержись после работы». В результате, чтобы продолжать быть в глазах человека кем-то исключительным, вы делаете то, что хочет он, даже если не собирались. Прямые оскорбления. И даже в таком случае ваши коллеги могут переводить их в шутку, если заметят вашу реакцию. Не позволяйте этому произойти, пресекайте любое проявление неуважения к вам. Токсичные люди не интересуются вашей жизнью, чувствами, переживаниями, но требуют этого от вас. Используется и выискивается любой повод, чтобы обидеться или устроить скандал. Ложь. Придумываются часто нелепые аргументы для доказательства своей правоты. Эмоциональная распущенность. Легко выходят из себя, любая мелочь может вызвать взрыв.

Как вести себя с токсичными людьми

Заметить и признать проблему: «да, такой человек есть в моем окружении, взаимодействие с ним истощает, расстраивает, раздражает меня».

«да, такой человек есть в моем окружении, взаимодействие с ним истощает, расстраивает, раздражает меня». Прямой разговор. Иногда люди ведут себя токсично без злого умысла, даже не подозревая, что задевают вас. В этом случае важно экологично рассказать, что происходит с вами, когда человек совершает то или иное действие.

Иногда люди ведут себя токсично без злого умысла, даже не подозревая, что задевают вас. В этом случае важно экологично рассказать, что происходит с вами, когда человек совершает то или иное действие. Называйте человека по имени. Используйте «Я»-высказывания.

« В м е с т о " т ы т о к с и ч н ы й / г а з л а й т е р / а б ъ ю з е р / м а н и п у л я т о р / н ы т и к / г р у б и я н " , ч т о в с е г д а в о с п р и н и м а е т с я к а к н а п а д е н и е , с к а ж и т е : " Ф е д о р , к о г д а т ы д е л а е ш ь / г о в о р и ш ь т а к - т о , м н е б о л ь н о / н е п р и я т н о / я з л ю с ь . П о ж а л у й с т а , д е л а й т а к - т о " и л и " я р а с с т р а и в а ю с ь , о б и ж а ю с ь / м н е б о л ь н о , о б и д н о , н е п р и я т н о , к о г д а с л ы ш у э т о и т о / к о г д а т ы п о с т у п а е ш ь т а к и т а к . П о ж а л у й с т а д е л а й т а к и т а к " » , — р е к о м е н д у е т п с и х о л о г .

Минимизация контакта. Если человек не хочет меняться, то сведите контакт к минимуму. Идеальный вариант того, как обходиться с токсичными отношениями (когда были предприняты попытки это обсудить) — полностью их прекратить. Но в реальной жизни часто это сделать непросто. Тогда оптимальное решение: сократить общение до минимума. Не стоит надеяться, что сможете изменить человека. Если он не прислушивается к вашим просьбам общаться по-другому, относиться к вам с уважением, бережно — он не собирается ничего менять. Порой единственным решением может быть смена работы.

Если человек не хочет меняться, то сведите контакт к минимуму. Идеальный вариант того, как обходиться с токсичными отношениями (когда были предприняты попытки это обсудить) — полностью их прекратить. Но в реальной жизни часто это сделать непросто. Тогда оптимальное решение: сократить общение до минимума. Не стоит надеяться, что сможете изменить человека. Если он не прислушивается к вашим просьбам общаться по-другому, относиться к вам с уважением, бережно — он не собирается ничего менять. Порой единственным решением может быть смена работы. Не участвуйте в играх токсичных отношений: сплетни, эмоциональный слив на вас, буллинг и т. д.

« К о г д а в ы в э т о м у ч а с т в у е т е — в ы п о д п и т ы в а е т е д е с т р у к т и в н ы е п р о ц е с с ы , к о т о р ы е п р и э т о м п р о и с х о д я т » , — г о в о р и т п с и х о л о г .

Эмоционально дистанцируйтесь. Все что говорит человек — это лишь его частное мнение, высказанное через призму его страхов, стыда, агрессии, психологических травм, а не единственное верное описание вас.

Все что говорит человек — это лишь его частное мнение, высказанное через призму его страхов, стыда, агрессии, психологических травм, а не единственное верное описание вас. Направляйте разговор в конструктивное русло. Можно использовать фразы: «что ты этим хочешь сказать?», «зачем ты мне это говоришь?», «какое решение ситуации ты видишь?»

Можно использовать фразы: «что ты этим хочешь сказать?», «зачем ты мне это говоришь?», «какое решение ситуации ты видишь?» Как можно меньше делитесь своими переживаниями , проблемами, моментами уязвимости. Если человек токсичен, скорее всего, он использует это против вас.

, проблемами, моментами уязвимости. Если человек токсичен, скорее всего, он использует это против вас. Определите и дайте понять границы дозволенного в общении.

« Д л я э т о г о о б о з н а ч а й т е с л е д у ю щ и е в е щ и : к о г д а м о ж н о з в о н и т ь , а к о г д а н е л ь з я / н а к а к и е т е м ы м о ж н о г о в о р и т ь , а н а к а к и е н е т / г д е м о ж н о о б щ а т ь с я , а г д е н е т / к а к с в а м и м о ж н о о б х о д и т ь с я и к а к н е л ь з я , — г о в о р и т А л е к с а н д р а . — Ф р а з ы д л я о б о з н а ч е н и я г р а н и ц : " с е й ч а с я н е г о т о в а о б э т о м г о в о р и т ь / э т о д е л а т ь " , " с о м н о й т а к н е л ь з я " , " т а к о й т о н н е д о п у с т и м " , " п р о ш у н е и с п о л ь з о в а т ь п о д о б н ы е в ы р а ж е н и я " » .

Важно уметь говорить «нет» без чувства вины. Например: «нет, это не входит в мои планы», «я не готов в этом участвовать», «для меня важен результат, я готов заниматься этим вопросом в рабочее время». Если навязывают свою точку зрения, можно ответить: «я сама решу, как мне поступить», «я слышу вас, но позвольте мне решать самому», «мне важно самому принять решение», «я могу сама решить, что мне нужно».

Помните, пребывая в затяжном стрессе, кроме существенного вреда для себя, вы становитесь токсичным уже для своих близких. Эмоциональная устойчивость и здоровье — это ваша ответственность!