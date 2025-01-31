Ученые нашли связь между оптимизмом и богатством

Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией в Journal of Personality and Social Psychology, люди, которые верят в лучшее будущее, со временем откладывают больше денег.

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Исследователи Джо Гладстон и Джастин Померенс проанализировали данные восьми крупных опросов из 15 стран, охвативших более 140 000 человек. Участников спрашивали об их оптимистичности — например, насколько они согласны с утверждением «В неопределенные или трудные времена я обычно ожидаю лучшего» — а также собирали информацию об их доходах, сбережениях и финансовом положении.

Во всех опросах более оптимистичные люди в среднем имели больше сбережений. Например, рост оптимизма на один стандартный показатель был связан с увеличением накоплений семьи в среднем на $1352 (132 тыс.руб) при среднем балансе $8000 (78 тыс. руб). Этот эффект сохранялся даже при учете таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, личностные черты и финансовая грамотность.

Особенно сильным влияние позитивного настроя оказалось среди людей с низким доходом. Исследователи объясняют это тем, что у обеспеченных людей есть способы автоматически копить деньги (например, через инвестиции или пенсионные счета), тогда как у тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, мотивация копить важнее самих возможностей.

« Д л я к о г о - т о , к т о з а р а б а т ы в а е т н е м н о г о , э к о н о м и я м о ж е т к а з а т ь с я б е с с м ы с л е н н о й . Н о о п т и м и с т и ч н ы й в з г л я д н а б у д у щ е е д а е т м о т и в а ц и ю о т к л а д ы в а т ь д е н ь г и , н е с м о т р я н а т е к у щ и е т р у д н о с т и и к о н е ч н о м и т о г е в е д е т к х о р о ш и м н а к о п л е н и я м и » , — о т м е ч а е т с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Д ж о Г л а д с т о н .

Авторы исследования считают, что финансовые образовательные программы могут стать более эффективными, если помимо обучения управлению деньгами будут помогать людям развивать позитивный настрой. Оптимизм, наряду с финансовой грамотностью, может стать ключом к повышению финансовой стабильности.