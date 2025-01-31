Оптимизм помогает сэкономить больше денег — исследование

Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией в Journal of Personality and Social Psychology, люди, которые верят в лучшее будущее, со временем откладывают больше денег. 

Ученые нашли связь между оптимизмом и богатством
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Исследователи Джо Гладстон и Джастин Померенс проанализировали данные восьми крупных опросов из 15 стран, охвативших более 140 000 человек. Участников спрашивали об их оптимистичности — например, насколько они согласны с утверждением «В неопределенные или трудные времена я обычно ожидаю лучшего» — а также собирали информацию об их доходах, сбережениях и финансовом положении.

Во всех опросах более оптимистичные люди в среднем имели больше сбережений. Например, рост оптимизма на один стандартный показатель был связан с увеличением накоплений семьи в среднем на $1352 (132 тыс.руб) при среднем балансе $8000 (78 тыс. руб). Этот эффект сохранялся даже при учете таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, личностные черты и финансовая грамотность.

Особенно сильным влияние позитивного настроя оказалось среди людей с низким доходом. Исследователи объясняют это тем, что у обеспеченных людей есть способы автоматически копить деньги (например, через инвестиции или пенсионные счета), тогда как у тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, мотивация копить важнее самих возможностей.

«Для кого-то, кто зарабатывает немного, экономия может казаться бессмысленной. Но оптимистичный взгляд на будущее дает мотивацию откладывать деньги, несмотря на текущие трудности и конечном итоге ведет к хорошим накоплениями», отмечает соавтор исследования Джо Гладстон.

Авторы исследования считают, что финансовые образовательные программы могут стать более эффективными, если помимо обучения управлению деньгами будут помогать людям развивать позитивный настрой. Оптимизм, наряду с финансовой грамотностью, может стать ключом к повышению финансовой стабильности.

Психология