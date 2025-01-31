Ученые нашли связь между оптимизмом и богатством

Оптимизм помогает сэкономить больше денег — исследование
Согласно исследованию, опубликованному Американской психологической ассоциацией в Journal of Personality and Social Psychology, люди, которые верят в лучшее будущее, со временем откладывают больше денег.
Исследователи Джо Гладстон и Джастин Померенс проанализировали данные восьми крупных опросов из 15 стран, охвативших более 140 000 человек. Участников спрашивали об их оптимистичности — например, насколько они согласны с утверждением «В неопределенные или трудные времена я обычно ожидаю лучшего» — а также собирали информацию об их доходах, сбережениях и финансовом положении.
Во всех опросах более оптимистичные люди в среднем имели больше сбережений. Например, рост оптимизма на один стандартный показатель был связан с увеличением накоплений семьи в среднем на $1352 (132 тыс.руб) при среднем балансе $8000 (78 тыс. руб). Этот эффект сохранялся даже при учете таких факторов, как возраст, пол, уровень образования, личностные черты и финансовая грамотность.
Особенно сильным влияние позитивного настроя оказалось среди людей с низким доходом. Исследователи объясняют это тем, что у обеспеченных людей есть способы автоматически копить деньги (например, через инвестиции или пенсионные счета), тогда как у тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, мотивация копить важнее самих возможностей.
«Для кого-то, кто зарабатывает немного, экономия может казаться бессмысленной. Но оптимистичный взгляд на будущее дает мотивацию откладывать деньги, несмотря на текущие трудности и конечном итоге ведет к хорошим накоплениями», — отмечает соавтор исследования Джо Гладстон.
Авторы исследования считают, что финансовые образовательные программы могут стать более эффективными, если помимо обучения управлению деньгами будут помогать людям развивать позитивный настрой. Оптимизм, наряду с финансовой грамотностью, может стать ключом к повышению финансовой стабильности.