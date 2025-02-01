Психолог рассказал, как справиться со стрессом зимой

Любой сезон - подходящее время для спорта, но и зима не исключение. И пусть плюсовые температуры за окном бьют все рекорды, февраль обещает нам морозный камбэк. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал "РГ" о том, почему активный образ жизни - залог не только физического, но и ментального здоровья.

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Впереди февраль - последний месяц зимы, и даже если отсутствие снежного покрова омрачает настроение, попробуйте отнестись к этому обстоятельству с долей юмора или как к вызову. Тем интереснее найти какие-то подходящие сезону активности, чтобы, несмотря на капризы природы, все равно получить пользу и положительные эмоции.

« С п о р т — у н и в е р с а л ь н а я и п о л е з н а я д е я т е л ь н о с т ь , д о с т у п н а я п р а к т и ч е с к и в с е м в т о м и л и и н о м в и д е . В ч е м е г о п л ю с ы ? О н п о з в о л я е т , п р е ж д е в с е г о , д е р ж а т ь с е б я в ф о р м е , р а з в и в а т ь с я т е л е с н о . Э т о в а ж н о н е т о л ь к о с т о ч к и з р е н и я з д о р о в ь я и к р а с о т ы , н о и в о с п р и я т и я с е б я к а к ч е л о в е к а в о л е в о г о и р е ш и т е л ь н о г о . К о г д а м ы с т а в и м ц е л ь и д о с т и г а е м е е , э т о п р и б а в л я е т у в е р е н н о с т и в с е б е » , — р а с с к а з а л Д е н и с Х а к и м о в .

Минус стресс, плюс - общение

Спорт помогает эффективнее справляться с негативными состояниями. Это происходит за счет выработки положительных гормонов сразу после нагрузок. Снижается тревога и стресс, а, следовательно, нам проще собраться с мыслями и чувствами, становится легче действовать. Кстати, нередко после активного фитнеса у человека случаются инсайты - своеобразные озарения - когда мы внезапно находим ответы на давно мучавшие нас вопросы.

Общение - еще одна позитивная сторона спорта, ведь им можно заниматься в компании. Это не только новые, но приятные случайные знакомства где-нибудь на свежем воздухе или в тренажерном зале, но и отличное, а зачастую и веселое времяпровождение с семьей или друзьями, которое добавляет оптимизма и заряжает хорошим настроением.

Чем же можно себя порадовать в феврале, каким бы он ни был?

Каток

Развлечение, точно доступное независимо от температуры за окном или снежного покрова. Если хотите попробовать покататься на коньках, но боитесь выглядеть неуклюже и глупо, то это хороший способ укрепить уверенность в собственных силах. Неважно, что сначала вы будете держаться за бортики. Главное - продолжать начатое. Когда приловчитесь, почувствуете не только удовольствие, но и гордость за себя.

Помимо всего прочего, кататься значительно приятнее вместе с теми, кто тоже разделяет это увлечение или же более опытен, чтобы было, на кого опереться (в буквальном смысле). Или же наоборот, друг тоже никогда прежде не выходил на лед - тогда мероприятие точно надолго запомнится своими забавными курьезами. Но, разумеется, технику безопасности никто не отменял - активный досуг должен быть с умом.

Лыжи

Конечно, для этой активности понадобится подходящая локация. Но, с одной стороны, никогда не знаешь, что подготовила нам природа - возможно, скоро погода кардинально изменится, и все покроет белая пелена. С другой, можно поискать снег где-то за городом или, если есть большое желание, съездить в соседние регионы, которым больше повезло с зимой в этом году.

Керлинг

Несмотря на то, что этот вид спорта уже давно является олимпийской дисциплиной, для обывателя его название часто звучит просто как забавное слово. На самом же деле это занятие потребует немалых физических сил, а также слаженной командной работы. Наверняка игра станет увлекательным приключением.

Привычные активности

Пока на улице относительно тепло и сухо, можно заняться пробежками или выйти вместе с велосипедом в парк. Да пусть та же самая банальная, но от этого не менее приятная прогулка позволит побыть наедине с собой, своими мыслями, переключить внимание с рабочих задач или домашней рутины на момент "здесь и сейчас", что крайне полезно для ситуативного расслабления.

« П о с и л ь н а я и и н т е р е с н а я ф и з и ч е с к а я а к т и в н о с т ь , в к а к о й б ы м е с я ц и л и с е з о н о н а н и п р о и с х о д и л а , в с е г д а и д е т н а п о л ь з у . П о м и м о б л а г о т в о р н о г о в л и я н и я н а ф и з и ч е с к о е з д о р о в ь е , с п л о ш н ы е п л ю с ы и д у т и м е н т а л ь н о м у с о с т о я н и ю . П о э т о м у , д а ж е б е з с н е г а и л и с в е с е н н е й т е м п е р а т у р о й ф е в р а л ь — н е п о м е х а з а б а в а м в в е с е л о й к о м п а н и и и л и о д н о м у » , — д о б а в и л п с и х о л о г .

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