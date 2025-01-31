Какие фразы девушек моментально отпугивают мужчин

Как произвести впечатление на понравившегося мужчину? Можно эффектно одеться, сделать укладку и макияж. Но этого будет точно недостаточно, если в беседе вы случайно оброните фразы-триггеры. Поверьте, услышав их, ваш спутник сразу начнет искать пути отступления и едва ли еще раз появится в вашей жизни.

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Психолог-консультант, терапевт когнитивно-поведенческой терапии Вероника Ахметова перечислила самые досадные промахи девушек, которые поставят точку в так и не начавшемся бурном романе. Эксперт отметила, что роль играют также и жесты, и привычки, и иные особенности поведения, которые выставят вас в невыгодном свете и заставят кавалера пожалеть о потраченном на свидание времени.

Чрезмерная жеманность

Ну какая девушка не мнит себя талантливой актрисой, которая способна обворожить кого угодно, применив свои секретные приемчики? Заигрывания, надутые губки, которые просто обязаны свести с ума визави здесь и сейчас, накручивание локонов на пальчик и другие ужимки — вот стандартный набор женских «завлекалок». Но от этой искусственности у мужчин возникнет скорее отторжение, чем интерес.

« Е с л и д е в у ш к а у ж с л и ш к о м п ы т а е т с я п о н р а в и т ь с я , в ы с т а в л я е т в с е н а п о к а з , н а и г р а н н о п о п р а в л я е т в о л о с ы , п о с т о я н н о с м о т р и т с я в з е р к а л о — э т о п р о и г р ы ш н ы й в а р и а н т . Е с л и м у ж ч и н а и щ е т с в я з ь н а о д н у н о ч ь , т о е м у б у д е т в с е р а в н о , а т о т , к т о н а ц е л е н н а с е р ь е з н ы е о т н о ш е н и я , б у д е т н е п р и я т н о у д и в л е н » .

Особый тембр голоса и хохот

Высокие писклявые голоса режут мужское ухо. При этом девушки иногда разговаривают так специально, от природы обладая более низким тембром. Психолог отмечает, что сильный пол гораздо больше привлечет грудной, глубокий, соблазнительный голос. Важно следить и за смехом.

В компании подруг можете хохотать как угодно, а тут уж постарайтесь войти в роль леди, которая никогда не станет «ржать» на все кафе. Мужчине такая спутница покажется невоспитанной. И уж если при первой встрече она столь громко проявляет эмоции, то чего ждать дальше?

Зависание в телефоне

Когда девушка с самого начала разговора не выпускает из рук смартфон, с кем-то переписывается, фотографирует еду и делает селфи, мужчина задается логичным вопросом. А точно ли он ей интересен? Для чего было соглашаться на свидание, когда можно было полистать соцсети и поболтать с подружками и дома? Дурная привычка чуть что хвататься за гаджет сегодня присуща многим, но для мужчины это будет явным признаком неуважения.

Меркантильность

Современные «женихи», имеющие внушительный опыт знакомств, жутко опасаются помешанных на деньгах девушек. Даже очень состоятельные и готовые в будущем обеспечивать свою даму сердца, без сожаления прервут отношения, осознав, что они для спутницы не более чем ходячий кошелек.

« А к а к а я у т е б я м а ш и н а ? А е с т ь л и к в а р т и р а ? А к у д а т ы е з д и ш ь о т д ы х а т ь ? П о д о б н ы е ф р а з ы д а ю т м у ж ч и н е п о н я т ь , ч т о о н н е и н т е р е с е н д е в у ш к е к а к л и ч н о с т ь . Е й в а ж н о л и ш ь с о д е р ж и м о е е г о к о ш е л ь к а » , — г о в о р и т п с и х о л о г .

Обесценивание

Если мужчина делится впечатлениями от поездки, скажем, в Турцию, а от девушки слышит что-то вроде «Фу, туда нормальные люди давно не ездят, то ли дело Мальдивы», то он сразу сделает выводы. Даму не волнуют важные для него моменты, она вряд ли будет готова прислушиваться в дальнейшем. А зачем нужна спутница, которая не готова быть компаньоном, внимательным собеседником и разделять интересы своего избранника?

Простота хуже воровства

Допустим, мужчина вам ну очень понравился, вы уже мысленно вышли за него замуж, нарожали детей и ездите всей семьей отдыхать на море. Но ему об этом знать ни к чему. Психолог рекомендует воздержаться от фраз типа: «А давай в следующие выходные я познакомлю тебя с мамой» или «До свадьбы я сексом не занимаюсь, учти!» Такие заявления с головой выдают девушку, напрочь лишенную гибкости, мудрости и умения держать дистанцию. А все это крайне необходимо для создания крепкой пары.

Я все сама

Хорошая позиция для современных леди, но только если они планируют всю жизнь тащить на себе и мужские, и женские обязанности. Им партнер без надобности. И гвоздь забить, и цветы себе купить эти девушки могут и самостоятельно. Но в случае, если вы планируете создать семью, придется уметь быть слабой. Вы, бесспорно, в состоянии и счет в ресторане оплатить, и дверь себе открыть, и пальто надеть без посторонней помощи. Но мужчине важно быть сильным, опорой и надежным плечом. А демонстрируя свою независимость, девушка прямо намекает: «Ты мне не нужен, я все могу сама», напоминает эксперт.