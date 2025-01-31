Опрос показал, кто реже сквернословит в отношениях

Опрос: женатые мужчины чаще сквернословят со второй половиной
6% мужей и 7% жён подтвердили, что их партнёры постоянно ругаются.
При этом женщины борются с ненормативной лексикой дома активнее, они чаще делают замечания. 38% мужчин и 41% женщин сказали, что их партнёры время от времени нецензурно выражаются.
Такие данные исследования сервиса Superjob есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».
В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан страны старше 18 лет, которые состоят в браке или отношениях.