Пять простых способов произвести хорошее впечатление

Как понравиться людям с первого взгляда: 5 простых способов
Первая встреча всегда решает если не все, то очень многое — у вас есть всего несколько секунд, чтобы расположить к себе собеседника. После чего он либо будет вами совершенно очарован, либо уже (увы!) наоборот. Кстати, не все так уж плохо, если не обладаете природным обаянием. Харизма — это не врожденный дар, а навык, который можно развить. Делимся пятью хитростями от психолога Радмилы Бакировой, которые помогут вам легко производить приятное впечатление.
Открытая мимика и мягкий взгляд
Не нужно натягивать улыбку во весь рот — достаточно искреннего и легкого выражения доброжелательности.
«Людям нравится, когда их встречают не с напряженным лицом, а с расслабленным и теплым взглядом. Представьте, что перед вами старый друг — и ваша мимика станет естественной», — утверждает эксперт.
Имя собеседника — ваш союзник
Нет ничего приятнее, чем слышать свое имя (да звучит почти до пошлости банально, но что поделать, так все и есть). Используйте это в свою пользу: если человек представился, попробуйте несколько раз вставить его имя в разговор. Это создает эффект близости, будто вы давно знакомы, и вызывает у собеседника приятные эмоции.
Искренний интерес к человеку
Людям больше всего нравится говорить о себе.
«Если вы будете задавать вопросы и внимательно слушать, человек почувствует, что его мнение важно. Но не превращайте беседу в допрос — просто замечайте интересные детали и уточняйте: "Правда? И что было дальше?" или используйте активное слушание — кивайте головой, смотрите в глаза человеку», — напоминает психолог.
Легкое отзеркаливание жестов
Когда вы слегка копируете позу и жестикуляцию собеседника, его подсознание воспринимает вас как «своего». Главное — не превращать это в комичную пародию, а просто ловить ритм разговора и отражать его тон. Это создает невидимую связь между вами.
Умение легко шутить, но без переигрывания
Люди тянутся к тем, кто может ненавязчиво разрядить обстановку легкой шуткой. Главное — избегать сарказма и колкостей. Лучше немного самоиронии: «Ой, я вообще мастер теряться в новых местах, но сегодня побил все рекорды, включая и собственные — зашел не в то здание и потому слегка опоздал!» Это вызывает улыбку и делает вас ближе — позиция «славного малого» обычно располагает к дальнейшему общению. В любом случае, такой подход куда проще для восприятия, чем убийственная серьезность по отношению к себе самому.