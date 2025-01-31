Пять простых способов произвести хорошее впечатление

Первая встреча всегда решает если не все, то очень многое — у вас есть всего несколько секунд, чтобы расположить к себе собеседника. После чего он либо будет вами совершенно очарован, либо уже (увы!) наоборот. Кстати, не все так уж плохо, если не обладаете природным обаянием. Харизма — это не врожденный дар, а навык, который можно развить. Делимся пятью хитростями от психолога Радмилы Бакировой, которые помогут вам легко производить приятное впечатление.

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Открытая мимика и мягкий взгляд

Не нужно натягивать улыбку во весь рот — достаточно искреннего и легкого выражения доброжелательности.

« Л ю д я м н р а в и т с я , к о г д а и х в с т р е ч а ю т н е с н а п р я ж е н н ы м л и ц о м , а с р а с с л а б л е н н ы м и т е п л ы м в з г л я д о м . П р е д с т а в ь т е , ч т о п е р е д в а м и с т а р ы й д р у г — и в а ш а м и м и к а с т а н е т е с т е с т в е н н о й » , — у т в е р ж д а е т э к с п е р т .

Имя собеседника — ваш союзник

Нет ничего приятнее, чем слышать свое имя (да звучит почти до пошлости банально, но что поделать, так все и есть). Используйте это в свою пользу: если человек представился, попробуйте несколько раз вставить его имя в разговор. Это создает эффект близости, будто вы давно знакомы, и вызывает у собеседника приятные эмоции.

Искренний интерес к человеку

Людям больше всего нравится говорить о себе.

« Е с л и в ы б у д е т е з а д а в а т ь в о п р о с ы и в н и м а т е л ь н о с л у ш а т ь , ч е л о в е к п о ч у в с т в у е т , ч т о е г о м н е н и е в а ж н о . Н о н е п р е в р а щ а й т е б е с е д у в д о п р о с — п р о с т о з а м е ч а й т е и н т е р е с н ы е д е т а л и и у т о ч н я й т е : " П р а в д а ? И ч т о б ы л о д а л ь ш е ? " и л и и с п о л ь з у й т е а к т и в н о е с л у ш а н и е — к и в а й т е г о л о в о й , с м о т р и т е в г л а з а ч е л о в е к у » , — н а п о м и н а е т п с и х о л о г .

Легкое отзеркаливание жестов

Когда вы слегка копируете позу и жестикуляцию собеседника, его подсознание воспринимает вас как «своего». Главное — не превращать это в комичную пародию, а просто ловить ритм разговора и отражать его тон. Это создает невидимую связь между вами.

Умение легко шутить, но без переигрывания

Люди тянутся к тем, кто может ненавязчиво разрядить обстановку легкой шуткой. Главное — избегать сарказма и колкостей. Лучше немного самоиронии: «Ой, я вообще мастер теряться в новых местах, но сегодня побил все рекорды, включая и собственные — зашел не в то здание и потому слегка опоздал!» Это вызывает улыбку и делает вас ближе — позиция «славного малого» обычно располагает к дальнейшему общению. В любом случае, такой подход куда проще для восприятия, чем убийственная серьезность по отношению к себе самому.