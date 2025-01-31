Психолог дала совет руководителям, как найти подход к молодым сотрудникам

Чтобы руководителю найти подход к молодым сотрудникам, важно взаимодействовать с ними по понятным им принципам. Об этом в интервью РИАМО сообщила психолог, профессиональный коуч, семейный консультант Елена Калашникова.

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« О н и н е т е р п я т д а в л е н и я и л и « ж е с т к о й р у к и » , н о о т л и ч н о о т к л и к а ю т с я н а у в а ж е н и е и ч е с т н о с т ь . Н а п р и м е р , е с л и в ы о б ъ я с н и т е , з а ч е м н у ж н а з а д а ч а , д а д и т е с в о б о д у в е е в ы п о л н е н и и и п о к а ж е т е , ч т о и х т р у д ц е н е н , о н и с д е л а ю т б о л ь ш е , ч е м в ы о ж и д а е т е » , — о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т .

Она добавила, что современное поколение не готово работать на износ и ценит личное пространство. Руководителям важно это учитывать и ставить перед молодежью осознанные и понятные задачи.

HR-эксперт Гарри Мурадян до этого рассказал, что представители молодого поколения Z, или зумеры, часто не могут найти работу в желанной сфере из-за слишком высоких требований и ожиданий по зарплатам. Не имея опыта и навыков, они пытаются устроиться в отрасли, где и без того высокая конкуренция и спросом пользуются кадры, имеющие солидный стаж.