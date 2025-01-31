Эксперт объяснила, почему в России растет спрос на антидепрессанты

Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Ксения Лазуткина сообщила, что за последние четыре года количество обращений за психологической помощью увеличилось как минимум в два раза, если сравнивать с периодом с 2010 по 2019 год.

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С одной стороны, растет популярность идеи о важности ментального здоровья. С другой — пандемия, локдауны, социальные и экономические изменения стали причиной серьезного роста стресса в обществе. Психолог добавила, что также не все могут адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам в мире.

Л ю д и о б р а т и л и с ь к п с и х о л о г а м . К т о - т о р е ш и л с я к а р д и н а л ь н о и б ы с т р о з а к р ы т ь с в о и в н у т р е н н и е в о п р о с ы и о б р а т и л с я к п с и х и а т р у , — о б ъ я с н и л а Л а з у т к и н а .

В таких ситуациях антидепрессанты являются средством опоры и поддержки для тех, кто самостоятельно не справляется с эмоциональными нагрузками. Эксперт подчеркнула, что правильно подобранные препараты могут помочь стабилизировать состояние, однако не стоит их считать «волшебной пилюлей от всего».

Специалист уточнила, что психика человека имеет способность справляться с неожиданными обстоятельствами, но для этого необходимы время и правильная поддержка.

По ее оценкам, в 2025 году из-за многих факторов рост использования антидепрессантов возможен, поскольку люди постепенно адаптируются к новой реальности. Она указала, что в следующем году такой острой нужды в препаратах не будет и хватит работы с психологом.

Таким образом, растущий спрос на антидепрессанты является отражением времени — времени изменений и нестабильности, а также стремления людей заботиться о своем ментальном здоровье, сообщает RuNews24.ru.

В 2024 году российские покупатели приобретали антидепрессанты намного чаще, чем два года назад. После начала специальной военной операции на Украине продажи таких препаратов ставили рекорды на фоне роста тревожности. Однако в наступившем году, например, наблюдается нехватка «Золофта», входящего в топ-3 самых продаваемых в стране антидепрессантов.