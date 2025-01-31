Эксперт объяснила, почему в России растет спрос на антидепрессанты

Психолог Лазуткина объяснила, почему в России растет спрос на антидепрессанты
Преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия» Ксения Лазуткина сообщила, что за последние четыре года количество обращений за психологической помощью увеличилось как минимум в два раза, если сравнивать с периодом с 2010 по 2019 год.
С одной стороны, растет популярность идеи о важности ментального здоровья. С другой — пандемия, локдауны, социальные и экономические изменения стали причиной серьезного роста стресса в обществе. Психолог добавила, что также не все могут адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам в мире.
Люди обратились к психологам. Кто-то решился кардинально и быстро закрыть свои внутренние вопросы и обратился к психиатру, — объяснила Лазуткина.
В таких ситуациях антидепрессанты являются средством опоры и поддержки для тех, кто самостоятельно не справляется с эмоциональными нагрузками. Эксперт подчеркнула, что правильно подобранные препараты могут помочь стабилизировать состояние, однако не стоит их считать «волшебной пилюлей от всего».
Специалист уточнила, что психика человека имеет способность справляться с неожиданными обстоятельствами, но для этого необходимы время и правильная поддержка.
По ее оценкам, в 2025 году из-за многих факторов рост использования антидепрессантов возможен, поскольку люди постепенно адаптируются к новой реальности. Она указала, что в следующем году такой острой нужды в препаратах не будет и хватит работы с психологом.
Таким образом, растущий спрос на антидепрессанты является отражением времени — времени изменений и нестабильности, а также стремления людей заботиться о своем ментальном здоровье, сообщает RuNews24.ru.
В 2024 году российские покупатели приобретали антидепрессанты намного чаще, чем два года назад. После начала специальной военной операции на Украине продажи таких препаратов ставили рекорды на фоне роста тревожности. Однако в наступившем году, например, наблюдается нехватка «Золофта», входящего в топ-3 самых продаваемых в стране антидепрессантов.