Ученые проверили, насколько полезна честность в отношениях

Честность может укрепить отношения, несмотря на обиды — доказали психологи
«Дорогой, ты думаешь, я хорошо выгляжу в этом наряде?» — это вопрос, который может привести к большому раздумью. Вопрос, который порождает еще один: всегда ли честность — лучший выбор в отношениях? Правда может обидеть и вызвать ссору, но ложь может разрушить доверие в будущем. Так укрепляет ли правдивость романтические отношения, или наоборот, приводит к неприятным последствиям? Исследование ученых Университета Рочестера (США), опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, показало, что правда важна, даже если она временами болезненна.
Бонни Ле и ее команда изучили поведение более 200 пар. В лабораторных условиях партнеры обсуждали, какие изменения они хотели бы видеть друг в друге. То есть, по сути, делились неприятной, но честной информацией: «Мне не нравится, когда ты делаешь X» или «Хотел бы, чтобы ты поменяла Y».
Исследователи измеряли три аспекта честности: насколько открыто человек говорит о своих желаниях, насколько искренним кажется партнер и насколько это соответствует реальности.
Главный вывод исследования: честность помогает укреплять доверие, даже если она временами болезненна. Если партнер считает вас искренним, он с большей вероятностью будет готов к переменам.
Однако важно учитывать контекст. Это исследование проводилось среди пар, уже состоящих в крепких отношениях. Остается вопрос: будет ли такой же эффект у тех, кто часто конфликтует или недавно встречается?
«Чем более откровенно человек говорил о желаемых изменениях, тем выше было его удовлетворение отношениями и тем сильнее мотивировался партнер к изменению», — объясняет соавтор исследования Бонни Ле.
Исследователи подчеркивают, что говорить правду полезно. Главное — делать это с уважением и заботой о чувствах партнера.