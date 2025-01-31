Ученые проверили, насколько полезна честность в отношениях

«Дорогой, ты думаешь, я хорошо выгляжу в этом наряде?» — это вопрос, который может привести к большому раздумью. Вопрос, который порождает еще один: всегда ли честность — лучший выбор в отношениях? Правда может обидеть и вызвать ссору, но ложь может разрушить доверие в будущем. Так укрепляет ли правдивость романтические отношения, или наоборот, приводит к неприятным последствиям? Исследование ученых Университета Рочестера (США), опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, показало, что правда важна, даже если она временами болезненна.

Бонни Ле и ее команда изучили поведение более 200 пар. В лабораторных условиях партнеры обсуждали, какие изменения они хотели бы видеть друг в друге. То есть, по сути, делились неприятной, но честной информацией: «Мне не нравится, когда ты делаешь X» или «Хотел бы, чтобы ты поменяла Y».

Исследователи измеряли три аспекта честности: насколько открыто человек говорит о своих желаниях, насколько искренним кажется партнер и насколько это соответствует реальности.

Главный вывод исследования: честность помогает укреплять доверие, даже если она временами болезненна. Если партнер считает вас искренним, он с большей вероятностью будет готов к переменам.

Однако важно учитывать контекст. Это исследование проводилось среди пар, уже состоящих в крепких отношениях. Остается вопрос: будет ли такой же эффект у тех, кто часто конфликтует или недавно встречается?

« Ч е м б о л е е о т к р о в е н н о ч е л о в е к г о в о р и л о ж е л а е м ы х и з м е н е н и я х , т е м в ы ш е б ы л о е г о у д о в л е т в о р е н и е о т н о ш е н и я м и и т е м с и л ь н е е м о т и в и р о в а л с я п а р т н е р к и з м е н е н и ю » , — о б ъ я с н я е т с о а в т о р и с с л е д о в а н и я Б о н н и Л е .

Исследователи подчеркивают, что говорить правду полезно. Главное — делать это с уважением и заботой о чувствах партнера.