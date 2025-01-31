Психологи выяснили, в каком возрасте мы больше всего сочувствуем другим

Новое исследование, проведённое Школой психологии Кентского университета, показало следующее. Молодые люди особенно чувствительны к ситуациям смущения, горя и грусти у других, а также сильнее сопереживают тем, кто испытывает социальную боль, по сравнению с подростками или пожилыми людьми.

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В рамках нового исследования специалисты изучили, как различаются реакции эмпатии у подростков (10−19 лет), молодых людей (20−40 лет) и пожилых людей (60+ лет). Для этого они регистрировали активность мозга участников, когда люди рассматривали фотографии людей, которые испытывают социальную или физическую боль.

© Social Cognitive and Affective Neuroscience (2024)

Оказалось, что реакции мозга на болезненные ситуации усиливаются у людей в периоды от подросткового возраста к молодому и старшему возрасту. Это значит, что эмпатия развивается на протяжении всей жизни по мере того, как человек приобретает больше социального опыта.

Вместе с тем повышенная активность мозга у пожилых сопровождалась их худшей оценкой боли у окружающих. Это происходит потому, что им сложнее выражать эмпатию к другим по сравнению с молодыми людьми.

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