Эскортницы на инвалидных колясках: как появился этот фетиш

У пользующихся услугами секс-работниц москвичей появился новый нетривиальный запрос — проститутки-колясочницы и девушки с другими ограниченными возможностями. Как передает Mash, еще недавно таких анкет на профильных ресурсах не было, а сейчас их уже несколько десятков, причем к каждой девушке записываются в очередь, как в 1985 году за видеомагнитофоном. «Лента.ру» разобралась, каких мужчин привлекает подобное предложение и о чем говорит фетиш на инвалидность.

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Откуда взялся тренд на инвалидность?

По данным Mash, первой в череде эскортниц на колясках стала 23-летняя Карина. В 16 лет она лишилась возможности ходить после операции на позвоночнике, устроиться на работу не могла, на пенсию выживать отказывалась и в конце 2024 года разместила анкету на сайте эскортниц. Девушка оценила свои услуги в 8 тысяч рублей за час без близких контактов и 10-13 тысяч рублей за час — с ними. В итоге очереди к Карине стали растягиваться на несколько дней, а комплименты в отзывах — на несколько строк.

Недавно анкета Карины пропала, но у нее обнаружилось много последовательниц: среди анкет москвичек-экскортниц можно найти девушек с ампутированными конечностями, сильными ожогами, ожирением, а также девушек экстремально маленького роста. Как утверждает Mash, многие эскортницы даже садятся в коляску, не имея инвалидности, — все из-за популярности тренда.

Кто пользуется услугами таких эскортниц?

Хотя, безусловно, многие виды инвалидности невидимы, и клиент может не догадываться, что у проститутки рак или диабет, а к девушкам с ожогами и ампутированными конечностями приходят, зная об их особенности и имея на нее фетиш. Из английского языка в русский пришли понятия «ампути» и «девоти» — соответственно, переживший ампутацию и человек, имеющий фетиш на ампутацию (позже термин «девоти» распространился и на людей, фетишизирующих другие виды инвалидности). На форумах для людей с инвалидностью жалобы на навязчивых девоти — обычное дело.

« М н е п р и ш л о с ь у д а л и т ь с в о ю с т а р у ю с т р а н и ц у в с о ц с е т я х . Д а ж е п о с л е т о г о к а к я у д а л и л а в с е п о с т ы п р о с в о ю и н в а л и д н о с т ь , д е в о т и в с е р а в н о п р и х о д и л и . Э т о ж у т к о , о н и о т в р а т и т е л ь н ы , м н е п о к а н е в с т р е т и л с я н и о д и н , к о т о р ы й х о т ь с к о л ь к о - н и б у д ь у в а ж а л б ы м е н я . К а ж е т с я , о н и ч у в с т в у ю т с е б я и м е ю щ и м и п р а в о н а и н ф о р м а ц и ю о в а ш е й с и т у а ц и и . М н е з а д а в а л и п о и с т и н е у ж а с а ю щ и е в о п р о с ы о м о е й а м п у т а ц и и , н а п р и м е р , д е й с т в и т е л ь н о л и м н е н у ж н а б ы л а о п е р а ц и я п о с л е а в а р и и . Т а к о е л е г к о м о г л о с п р о в о ц и р о в а т ь э п и з о д п о с т т р а в м а т и ч е с к о г о с т р е с с о в о г о р а с с т р о й с т в а . Э т о с о в е р ш е н н о н е п о х о ж е н а д р у г и е ф е т и ш и и л и и з в р а щ е н и я , э т и м л ю д я м н у ж н о н а ч а т ь т е р а п и ю и л и п о к р а й н е й м е р е д е р ж а т ь с я о т н а с п о д а л ь ш е » , — E x h a u s t e d _ B i s c u i t , п о л ь з о в а т е л ь н и ц а R e d d i t .

В России, впрочем, есть специализированные форумы для ампути и девоти, в которых участникам все-таки удается договориться о встречах и взаимном удовольствии — однако сами участники этих форумов признают, что найти партнера непросто, и не стремятся делать свои предпочтения достоянием общественности.

Как инвалиды оказываются в секс-работе

Социолог Анджела Джонс в своей статье 2022 года «Я просто не могу найти нормальную работу» объясняет то, что люди с инвалидностью попадают в проституцию, не только дискриминацией на обычных рабочих местах и невозможностью ходить в офис. Она указывает и на то, что в мейнстримной культуре увечные тела не показывают сексуально привлекательными, а самих таких людей наделяют скорее детскими, чем взрослыми качествами: например, считают, что об инвалидах надо заботиться и что за них нужно принимать решения.

Джонс приводит слова девушки с инвалидностью, снимающейся в порно:

« П о с т о я н н а я д е с е к с у а л и з а ц и я — в о т п о ч е м у я н а ч а л а с н и м а т ь с я в п о р н о . С н а ч а л а я н а ч а л а д е л а т ь о т к р о в е н н ы е ф о т о , ч т о б ы н а к о н е ц у в и д е т ь с в о е т е л о , с а м у с е б я г о р я ч е й и с е к с у а л ь н о й . С т а л а с н и м а т ь п о р н о , ч т о б ы п о к а з а т ь л ю д я м т е л а , в ы с т а в л я ю щ и е н а п о к а з а с и м м е т р и ч н ы е и з г и б ы , д в и г а ю щ и е с я н е п р и в ы ч н о , н е т а к , к а к о ж и д а ю т о т л ю д е й с о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о с т я м и . Д у м а ю , м е н я б о л ь ш е н е м о г у т ж а л е т ь и л и о т н о с и т ь с я к о м н е п о к р о в и т е л ь с т в е н н о » .

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что сексуальность — это основная потребность и аспект человеческого бытия, который нельзя отделить от других аспектов жизни, есть у тебя ноги и глаза или нет. Интерес к проституткам с особенностями — возможно, не идеальный, но точно убедительный повод поговорить о проблеме сексуальности людей с особыми потребностями — теме, которая часто замалчивается и прячется под ковром стыда и отсутствия информации.

К примеру, в Австралии летом 2024 года к теме подошли с другого, тоже удивившего многих конца — из государственной программы заботы об инвалидах исключили оплату услуг секс-работников, которая, оказывается, австралийцам с особенностями была доступна (хотя обращений в год и было чуть больше 200).

Это породило шквал обсуждений в социальных сетях — некоторые даже сравнивали подобный отказ с принудительной стерилизацией инвалидов. Вот что писала австралийская слабослышащая секс-работница Катя Шварц:

« И н в а л и д н о с т ь н е у м а л я е т с п о с о б н о с т и ч е л о в е к а к с е к с у а л ь н о м у с а м о в ы р а ж е н и ю , н е л и ш а е т е г о с п о с о б н о с т и п о л у ч а т ь у д о в о л ь с т в и е о т б л и з о с т и . О д н а к о с т и г м а , д и с к р и м и н а ц и я и о т с у т с т в и е д о с т у п а ч а с т о м о г у т с д е л а т ь с е к с и о б щ е н и е н е д о с т у п н ы м и д л я н е к о т о р ы х л ю д е й с о г р а н и ч е н н ы м и в о з м о ж н о с т я м и » , — К а т я Ш в а р ц , с е к с - р а б о т н и ц а .

Слово психологу

В беседе с «Лентой.ру» клинический психолог, сексолог, когнитивно-поведенческий терапевт, основатель платформы по подбору психолога MENTALITY Никита Корзун отмечает, что сексуальное поведение мужчин формируется под воздействием множества факторов, включая психические, социальные и культурные аспекты. Желание мужчин испытывать свою сексуальность с женщинами, которые имеют инвалидность или явные внешние дефекты, продолжил он, может рождаться по нескольким причинам.

Одной из них Корзун назвал сострадание и защиту. По его мнению, некоторые мужчины могут испытывать желание защитить и позаботиться о женщинах с инвалидностью, что вызывает у них интерес к интимной близости как способу проявить заботу.

Другими причинами сексолог счел попытку преодолеть социальные табу и бросить вызов социальным предрассудкам и стереотипам, интерес к экспериментам, уверенность в том, что женщины с инвалидностью более эмоционально доступны, и уверенность в меньшей вероятности отказа.

« Д л я н е к о т о р ы х м у ж ч и н н а л и ч и е ф и з и ч е с к и х д е ф е к т о в и л и и н в а л и д н о с т ь м о г у т о з н а ч а т ь , ч т о т а к и е п а р т н е р ш и м е н е е п р и в я з а н ы к с о ц и а л ь н ы м с т а н д а р т а м к р а с о т ы и м о г у т б ы т ь б о л е е о т к р ы т ы м и и и с к р е н н и м и в с в о и х ч у в с т в а х и о т н о ш е н и я х » , — д о б а в и л Корзун.

В то же время психолог подчеркнул, что интерес к эскортницам с инвалидностью может быть вызван и фетишизацией. По его словам, некоторые мужчины могут иметь специфические предпочтения или фетиши, которые включают женщин с физическими недостатками или особенностями, что и формирует спрос в определенной нише.