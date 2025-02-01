Как сделать мужчине комплимент, который он точно оценит

Согласно опросу, более 40 процентов мужчин очень редко или почти никогда не получают комплиментов от противоположного пола. Психологи советуют исправлять сложившуюся традицию и как можно чаще говорить любимым мужчинам ласковые слова: эксперты уверены, что это не только повысит их самооценку, но и улучшит отношения в паре. О том, как говорить комплименты мужчине, что стоит учитывать и каких фраз лучше избегать, — в материале «Ленты.ру».

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Важны ли для мужчины комплименты

Психологи утверждают, что человек, делающий комплименты, вызывает восторженный интерес и положительные эмоции у собеседника. При этом похвала понравится как женщине, так и мужчине, и создаст между участниками беседы более прочную связь.

Комплименты позволяют:

Повысить самооценку. Мужчина начинает чувствовать свою значимость и ценность. Кроме того, комплименты помогают ему увидеть свои сильные стороны.

Укрепить отношения. Получая комплименты, мужчина видит, что его ценят и любят. Это помогает налаживать отношения между партнерами, делает общение более приятным и доверительным.

Вдохновить и мотивировать. Похвала за успехи, пусть даже небольшие, всегда является стимулом к достижению чего-то большего.

Проявить доброту и любовь. Родные и близкие часто без слов понимают, что их любят и ценят. И выражение чувств словами поможет убедиться в чувствах.

« Д а ж е е с л и м у ж ч и н ы р е а г и р у ю т н а к о м п л и м е н т ы б о л е е с д е р ж а н н о , н а с а м о м д е л е , о н и в о с п р и н и м а ю т и х с н е м е н ь ш е й р а д о с т ь ю , ч е м ж е н щ и н ы » , — п о я с н и л а в р а з г о в о р е с « Л е н т о й . р у » п с и х о л о г , п р е п о д а в а т е л ь м е ж д у н а р о д н о г о и н с т и т у т а п с и х о л о г и и S m a r t М а р и я Х о ч у н с к а я .

Комплименты могут не только улучшить самооценку мужчины, но и укрепить отношения в долгосрочной перспективе. При этом важно, чтобы слова были искренними и значимыми, а не пустой лестью или средством достижения цели.

Виды комплиментов для мужчин

Кандидат психологических наук, КПТ-терапевт, сертифицированный мастер ICI (крупная международная ассоциация, объединяющая институты, обучающие коучингу) в области гендерной психологии и коучинга отношений Оливия Косс рассказала «Ленте.ру», что комплименты мужчинам можно разделить на пять основных групп:

Когнитивно-поведенческая терапия — это форма психотерапии, которая ориентирована на конкретную проблему и нацелена на результат. На консультациях когнитивный терапевт помогает пациенту изменить свое отношение, сформировавшееся в результате неправильного процесса обучения, развития и познания себя как личности к происходящим событиям.

Возвышающие комплименты;

Комплименты благодарности и признания заслуг;

Мотивирующие комплименты;

Укрепляющие доверие комплименты;

Сексуальные поощрения.

Возвышающие комплименты

Такие комплименты помогают мужчине почувствовать себя лидером.

Примеры

Я всегда чувствую себя с тобой настоящей женщиной. Это так приятно — быть рядом с сильным мужчиной.

Ты очень талантливый. Смотри, как много всего ты знаешь (перечислите, что вас восхищает).

Ты — идеальный мужчина. Самый лучший в мире!

Ты тот человек, на которого хочется ровняться.

Твой успех — это не случайность или удача, это результат твоего характера и подхода к жизни. Я восхищаюсь тобой!

Комплименты благодарности и признания заслуг

« М у ж ч и н е в а ж н о ч у в с т в о в а т ь , ч т о е г о з а с л у г и в и д я т , п р и з н а ю т и ц е н я т . Е м у в а ж н о з н а т ь , ч т о е г о з а б о т а и в н и м а н и е н е о б х о д и м ы ж е н щ и н е . Э т о п р и д а е т е м у у в е р е н н о с т и и п о в ы ш а е т с а м о о ц е н к у » , — О л и в и я К о с с , к а н д и д а т п с и х о л о г и ч е с к и х н а у к .

Примеры

Я очень благодарна тебе за все, что ты делаешь. Спасибо тебе за (перечислите, за что благодарите), я очень ценю это.

Мне так повезло с тобой. Я так счастлива, что ты у меня есть.

Рядом с тобой я чувствую себя в безопасности.

Ты так мудро принимаешь решения, это впечатляет.

Ты замечательный мужчина. С тобой я чувствую себя как за каменной стеной!

Мотивирующие комплименты

Слова поддержки в трудные минуты помогают мужчине не сдаваться и двигаться дальше. Женщина, которая делает такие комплименты, показывает, что верит в своего партнера и в его способность справиться с любыми трудностями.

Примеры

Я хочу, чтобы ты знал одну очень важную вещь: я всегда буду на твоей стороне и поддержу тебя в любом случае.

Я уверена, что ты справишься с любыми сложностями и у тебя все получится! У тебя огромный потенциал.

Я знаю, как это было сложно для тебя. Я горжусь тобой.

Я уважаю твой выбор, твои решения и все, что ты делаешь.

Ты всегда знаешь, что делать, и можешь найти выход из самой сложной ситуации. Восхищаюсь твоим умением (перечислите его таланты).

Укрепляющие доверие комплименты

Такие фразы укрепляют доверие, дарят ощущение надежности отношений, в которые хочется вкладываться, уверена Оливия Косс. Благодаря этим красивым словам, женщина становится для своего мужчины не просто второй половинкой, а еще и лучшим другом.

Примеры

Только ты меня так хорошо понимаешь. Ты для меня самый важный, ценный и родной человек.

Ты — мой лучший друг, моя семья. Ты для меня единственный.

Я благодарна высшим силам, что мы встретились и сошлись.

Ты знаешь, если бы я вернулась в прошлое, то еще раз выбрала именно тебя.

Тебе не нужно ничего менять в себе. Я люблю и принимаю тебя именно таким, какой ты есть.

Сексуальные поощрения

« К а ж д ы й м у ж ч и н а м е ч т а е т у с л ы ш а т ь о т с в о е й в т о р о й п о л о в и н ы к о м п л и м е н т ы о е г о с е к с у а л ь н ы х в о з м о ж н о с т я х . Т а к и е ф р а з ы п о м о г у т н е т о л ь к о в з б о д р и т ь е г о , н о и в о з р о д и т ь б ы л у ю с т р а с т ь . О д н а к о п о м н и т е , ч т о г о в о р и т ь т а к и е ф р а з ы н у ж н о и с к л ю ч и т е л ь н о ч е л о в е к у , с к о т о р ы м в ы у ж е с о с т о и т е в о т н о ш е н и я х . В п р о т и в н о м с л у ч а е э т и с л о в а б у д у т з в у ч а т ь к а к м и н и м у м н е у м е с т н о » , — О л и в и я К о с с , к а н д и д а т п с и х о л о г и ч е с к и х н а у к .

Примеры

Я схожу с ума по запаху твоего тела.

Ты невероятно страстный.

Мне так приятно просыпаться рядом с тобой. Я так люблю, когда твое тело прижимается к моему в нашей постели.

Мне было так хорошо с тобой прошлой ночью, я думала об этом целый день.

Мое тело реагирует от одной только мысли о тебе.

Темы комплиментов для любимого мужчины

Внешность. Здесь важно не переборщить и не делать комплимент в «женственной» форме. Например, фраза «У тебя такая гладкая кожа» скорее прозвучит сомнительно для мужчины, а вот вариант «Какой у тебя проницательный взгляд» или «Мне нравятся твои сильные руки» будет воспринят адекватно.

Здесь важно не переборщить и не делать комплимент в «женственной» форме. Например, фраза «У тебя такая гладкая кожа» скорее прозвучит сомнительно для мужчины, а вот вариант «Какой у тебя проницательный взгляд» или «Мне нравятся твои сильные руки» будет воспринят адекватно. Стиль. Мужчины, которые акцентируют внимание на своем стиле, рады комплиментам относительно их выбора одежды, аксессуаров, парфюма. Сюда хорошо подойдет фраза «Ты очень круто выглядишь сегодня в этой рубашке» или «У тебя отличное чувство стиля».

Мужчины, которые акцентируют внимание на своем стиле, рады комплиментам относительно их выбора одежды, аксессуаров, парфюма. Сюда хорошо подойдет фраза «Ты очень круто выглядишь сегодня в этой рубашке» или «У тебя отличное чувство стиля». Личностные качества. Особенно приятно мужчинам слышать об их смелости, целеустремленности, высоком интеллекте.

Особенно приятно мужчинам слышать об их смелости, целеустремленности, высоком интеллекте. Поступки. Оцените его умение решать проблемы. Абсолютное большинство мужчин воспитывались в первую очередь на установках «меньше говорить и больше делать» — поэтому такой комплимент будет воспринят именно как одобрение его мужественности.

Оцените его умение решать проблемы. Абсолютное большинство мужчин воспитывались в первую очередь на установках «меньше говорить и больше делать» — поэтому такой комплимент будет воспринят именно как одобрение его мужественности. Профессионализм. Достижение результатов в работе или повседневных задачах — важная сфера жизни, по которой принято судить об успешности мужчины в обществе. Поэтому комплименты по поводу его компетентности и высокого уровня мастерства в чем-либо, что он любит и умеет делать, будут как раз кстати.

Достижение результатов в работе или повседневных задачах — важная сфера жизни, по которой принято судить об успешности мужчины в обществе. Поэтому комплименты по поводу его компетентности и высокого уровня мастерства в чем-либо, что он любит и умеет делать, будут как раз кстати. Чувство юмора. Универсальный вариант комплимента, который подойдет как для дружеского взаимодействия, так и для более близкого общения, отметила Мария Хочунская.

Универсальный вариант комплимента, который подойдет как для дружеского взаимодействия, так и для более близкого общения, отметила Мария Хочунская. Интересы. Если вы знаете об увлечениях мужчины, сделайте комплимент, связанный с ними. Это покажет, что вы цените его хобби. Например, если он увлекается фотографией, скажите: «Я видела твои снимки, они очень атмосферные».

Если вы знаете об увлечениях мужчины, сделайте комплимент, связанный с ними. Это покажет, что вы цените его хобби. Например, если он увлекается фотографией, скажите: «Я видела твои снимки, они очень атмосферные». То, чем гордится сам мужчина. Многие прямо или косвенно любят говорить о своих достижениях. Например, молодой человек записался на вождение и иногда в его речи проскальзывают фразы, как ему не терпится поскорее сдать на права. Можно сказать: «Я точно знаю, что у тебя все получится — и ты сдашь экзамен с первого раза».

Как сделать комплимент мужчине

Будьте честны. Делайте комплименты от всего сердца, выражая свои чувства искренне и без скрытого смысла.

Делайте комплименты от всего сердца, выражая свои чувства искренне и без скрытого смысла. Делайте комплименты без «двойного дна». Например, фразу «Классно, не думала, что у тебя получится» можно считать как: «Неужели тебе удалось это сделать?! Я была уверена, что тебе это будет не по зубам».

Например, фразу «Классно, не думала, что у тебя получится» можно считать как: «Неужели тебе удалось это сделать?! Я была уверена, что тебе это будет не по зубам». Не превращайте комплимент в критику. Старайтесь следить за своей речью и чаще использовать положительную лексику, избегая негатива. Любой мужчина будет рад услышать фразу «Спасибо, что пригласил меня в этот ресторан. Мне приятно провести с тобой время» вместо «О, наконец-то хоть куда-то выбрались».

Старайтесь следить за своей речью и чаще использовать положительную лексику, избегая негатива. Любой мужчина будет рад услышать фразу «Спасибо, что пригласил меня в этот ресторан. Мне приятно провести с тобой время» вместо «О, наконец-то хоть куда-то выбрались». Избегайте чрезмерной похвалы, которая может вызвать неловкость и подозрение в неискренности. Старайтесь делать комплименты, когда это уместно, и не превращать их в поток лести.

Старайтесь делать комплименты, когда это уместно, и не превращать их в поток лести. Слушайте ответ. Внимательно выслушайте реакцию мужчины. Это поможет понять, насколько положительно был воспринят ваш комплимент. Если мужчина смущен или не знает, как реагировать, вы можете поддержать разговор, задав вопрос или сменив тему.

Внимательно выслушайте реакцию мужчины. Это поможет понять, насколько положительно был воспринят ваш комплимент. Если мужчина смущен или не знает, как реагировать, вы можете поддержать разговор, задав вопрос или сменив тему. Некоторые комплименты говорите шепотом. Многие люди подсознательно считывают приятные слова, сказанные тихим голосом, как проявление особой симпатии. Это можно объяснить тем, что шепотом обычно сообщают некие секреты или интимные вещи. Старайтесь произносить фразы мягко и чуть с придыханием.

Чем чаще вы будете хвалить мужчину, чем больше он будет стараться оправдать ваше доверие и соответствовать сказанному. Таким образом вы станете друг для друга лучшей версией себя, а ваши отношения будут становиться крепче.

« О с о б о е в д о х н о в е н и е и м о т и в а ц и ю н а в е с ь д е н ь д л я м у ж ч и н ы д а ю т у т р е н н и е к о м п л и м е н т ы . Н а й д и т е , ч е м п о д б о д р и т ь с в о ю в т о р у ю п о л о в и н у п е р е д р а б о ч и м д н е м . В з а м е н в ы с б о л ь ш е й д о л е й в е р о я т н о с т и п о л у ч и т е о т н е г о в н и м а н и е , з а б о т у , б е с п о к о й с т в о о в а с , п о м о щ ь и п о д д е р ж к у » , — о т м е т и л а О л и в и я К о с с .

Однако специально ждать взаимности все же не стоит: комплименты должны быть искренними, а не ради ответного внимания мужчины.

Каких комплиментов стоит избегать

Психолог Мария Хочунская назвала топ-3 антикомплиментов, которых стоит избегать: