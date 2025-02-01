Эксперт по персоналу назвал главные ошибки на собеседовании

При поиске нового места работы важно пройти не только заочный этап отбора, но и собеседование, которое вполне может закончиться известной всем фразой: «Спасибо, мы вам перезвоним». Обычно она означает вежливый, но такой обидный отказ. HR-эксперт перечислила главные ошибки соискателей, из-за которых они не получают желаемую должность.

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Расплывчатые ответы

Конечно, волнение во время беседы со специалистом по кадрам, особенно в крупной и известной компании, это нормально. Но собраться с мыслями, а главное, четко их выразить, все-таки придется. HR бизнес-партнер Екатерина Зеленкова пояснила, что на собеседовании важно давать полные и аргументированные ответы, а не пускаться в далекие от темы рассуждения.

« К о г д а ч е л о в е к н е м о ж е т в н я т н о о б ъ я с н и т ь , к а к и е з а д а ч и о н р е ш а л и к а к и х р е з у л ь т а т о в д о с т и г , э т о в ы з ы в а е т с о м н е н и я . Р а б о т о д а т е л ю в а ж н о п о н и м а т ь , ч е м и м е н н о з а н и м а л с я с о и с к а т е л ь и к а к у ю ц е н н о с т ь о н м о ж е т п р и н е с т и к о м п а н и и » , — г о в о р и т с п е ц и а л и с т .

Шаблоны

В Сети сегодня можно найти массу готовых и «проверенных» гайдов для успешного прохождения собеседования. Выучил ответы, адаптировал их под свою профессию — а значит заветное кресло и хорошая зарплата почти в кармане. Но не все так однозначно. Если вы будете как из пулемета выдавать вызубренные фразы, это сыграет не в вашу пользу. Опытный HR сразу почувствует неубедительность и неискренность, поставив напротив вашей фамилии жирный знак вопроса.

Критика бывшего работодателя

Конфликтные сотрудники, а тем более нытики, работодателям не нравятся. Если вы проговоритесь, что на прежнем месте не ужились с начальством или коллегами, незаслуженно годами не получали повышения в должности, это уже повод усомниться в вашем умении налаживать контакты в коллективе.

« Д а ж е е с л и с и т у а ц и я д е й с т в и т е л ь н о б ы л а с л о ж н о й , н е с т о и т а к ц е н т и р о в а т ь н а э т о м в н и м а н и е . Ж а л о б ы с о з д а ю т о б р а з к о н ф л и к т н о г о ч е л о в е к а , к о т о р ы й н е у м е е т а д а п т и р о в а т ь с я к р а б о ч и м у с л о в и я м , и в ц е л о м н е н е с у т к о н с т р у к т и в н о й и н ф о р м а ц и и д л я н о в о г о р а б о т о д а т е л я . Г о р а з д о п р о д у к т и в н е е о б ъ я с н и т ь с в о й у х о д , о п и с а в с и т у а ц и ю н е й т р а л ь н о » , — с о в е т у е т э к с п е р т .

Стоп-жесты и позы

Тревожного и нервозного человека можно быстро вычислить по тому, как он ведет себя на собеседовании. Обычно он либо сутулится, скрещивает руки, сжимает колени, выдавая себя с головой. HR сразу заподозрит вас в неискренности, неуверенности в себе и недоверии к окружающим. А если вы без конца теребите карандаш в руках, трогаете себя за лицо или чуть что смотрите в телефон, тоже вряд ли расположите к себе кадровика.

« В т о ж е в р е м я ч р е з м е р н о р а с с л а б л е н н о е п о в е д е н и е , к о г д а ч е л о в е к р а з в а л и в а е т с я в к р е с л е и л и в е д е т с е б я с л и ш к о м н е ф о р м а л ь н о , м о ж е т в ы г л я д е т ь к а к п р е н е б р е ж е н и е к с о б е с е д о в а н и ю , о д н а к о ч а щ е в с е г о т а к а я м а н е р а о б щ е н и я с в и д е т е л ь с т в у е т о з а щ и т н о й р е а к ц и и и з - з а с и л ь н о й н е у в е р е н н о с т и в с е б е . В а ж н о н а й т и б а л а н с м е ж д у у в е р е н н о й о с а н к о й и е с т е с т в е н н о с т ь ю » , — р е к о м е н д у е т э к с п е р т .

Зеркало вам в помощь

Чтобы собеседование прошло успешно, лучше подготовиться к нему заранее, порепетировать. Неважно, перед зеркалом или камерой смартфона. Так вы сумеете посмотреть на себя со стороны, увидеть и после скорректировать зажатость тела, мимики, скорректировать интонацию. И не забудьте тщательно изучить информацию о компании, куда претендуете трудоустроиться. Тогда будете чувствовать себя намного увереннее и точно выгодно выделитесь среди десятков других кандидатов.