Эксперт по персоналу назвал главные ошибки на собеседовании

Что я делаю не так: эксперт по персоналу назвала главные ошибки на собеседовании
При поиске нового места работы важно пройти не только заочный этап отбора, но и собеседование, которое вполне может закончиться известной всем фразой: «Спасибо, мы вам перезвоним». Обычно она означает вежливый, но такой обидный отказ. HR-эксперт перечислила главные ошибки соискателей, из-за которых они не получают желаемую должность.
Расплывчатые ответы
Конечно, волнение во время беседы со специалистом по кадрам, особенно в крупной и известной компании, это нормально. Но собраться с мыслями, а главное, четко их выразить, все-таки придется. HR бизнес-партнер Екатерина Зеленкова пояснила, что на собеседовании важно давать полные и аргументированные ответы, а не пускаться в далекие от темы рассуждения.
«Когда человек не может внятно объяснить, какие задачи он решал и каких результатов достиг, это вызывает сомнения. Работодателю важно понимать, чем именно занимался соискатель и какую ценность он может принести компании», — говорит специалист.
Шаблоны
В Сети сегодня можно найти массу готовых и «проверенных» гайдов для успешного прохождения собеседования. Выучил ответы, адаптировал их под свою профессию — а значит заветное кресло и хорошая зарплата почти в кармане. Но не все так однозначно. Если вы будете как из пулемета выдавать вызубренные фразы, это сыграет не в вашу пользу. Опытный HR сразу почувствует неубедительность и неискренность, поставив напротив вашей фамилии жирный знак вопроса.
Критика бывшего работодателя
Конфликтные сотрудники, а тем более нытики, работодателям не нравятся. Если вы проговоритесь, что на прежнем месте не ужились с начальством или коллегами, незаслуженно годами не получали повышения в должности, это уже повод усомниться в вашем умении налаживать контакты в коллективе.
«Даже если ситуация действительно была сложной, не стоит акцентировать на этом внимание. Жалобы создают образ конфликтного человека, который не умеет адаптироваться к рабочим условиям, и в целом не несут конструктивной информации для нового работодателя. Гораздо продуктивнее объяснить свой уход, описав ситуацию нейтрально», — советует эксперт.
Стоп-жесты и позы
Тревожного и нервозного человека можно быстро вычислить по тому, как он ведет себя на собеседовании. Обычно он либо сутулится, скрещивает руки, сжимает колени, выдавая себя с головой. HR сразу заподозрит вас в неискренности, неуверенности в себе и недоверии к окружающим. А если вы без конца теребите карандаш в руках, трогаете себя за лицо или чуть что смотрите в телефон, тоже вряд ли расположите к себе кадровика.
«В то же время чрезмерно расслабленное поведение, когда человек разваливается в кресле или ведет себя слишком неформально, может выглядеть как пренебрежение к собеседованию, однако чаще всего такая манера общения свидетельствует о защитной реакции из-за сильной неуверенности в себе. Важно найти баланс между уверенной осанкой и естественностью», — рекомендует эксперт.
Зеркало вам в помощь
Чтобы собеседование прошло успешно, лучше подготовиться к нему заранее, порепетировать. Неважно, перед зеркалом или камерой смартфона. Так вы сумеете посмотреть на себя со стороны, увидеть и после скорректировать зажатость тела, мимики, скорректировать интонацию. И не забудьте тщательно изучить информацию о компании, куда претендуете трудоустроиться. Тогда будете чувствовать себя намного увереннее и точно выгодно выделитесь среди десятков других кандидатов.