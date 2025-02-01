Психолог посоветовал «уверенно врать» на семейном застолье

При знакомстве с родителями партнёра можно купить пироги в кафе-кулинарии и выдать их за домашние.

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В таком поведении «ничего страшного нет». Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

« К о г д а н а з н а к о м с т в е с р о д и т е л я м и с п р а ш и в а ю т , а у м е е ш ь л и т ы в о т э т о г о т о в и т ь , т о т у т м о ж н о и с о в р а т ь . С к а з а т ь , ч т о у м е е ш ь . М о ж н о п р и у к р а с и т ь , н и ч е г о с т р а ш н о г о в э т о м н е т . Е с л и к т о - т о п р о в е р и т , т о д а л ь ш е п р о д о л ж а й т е у в е р е н н о в р а т ь . П о к у п а й т е в к у с н ы е п и р о г и и в ы д а в а й т е з а с в о и . Е с т ь о г р о м н о е к о л и ч е с т в о в о в з р о с л о й ж и з н и с и т у а ц и й , к о г д а в а ш а п р а в д а н и к о м у н е н у ж н а . Е с т ь с и т у а ц и и , к о г д а в р а т ь н е н а д о . Е с т ь с и т у а ц и и , к о г д а н у ж н о п р о я в и т ь с м е к а л к у и р а з в и т и е » .

Ранее психолог посоветовала парам не съезжаться в начале отношений.