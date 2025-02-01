Психолог посоветовал «уверенно врать» на семейном застолье

Психолог посоветовала «уверенно врать» на семейном застолье
При знакомстве с родителями партнёра можно купить пироги в кафе-кулинарии и выдать их за домашние.
В таком поведении «ничего страшного нет». Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.
«Когда на знакомстве с родителями спрашивают, а умеешь ли ты вот это готовить, то тут можно и соврать. Сказать, что умеешь. Можно приукрасить, ничего страшного в этом нет. Если кто-то проверит, то дальше продолжайте уверенно врать. Покупайте вкусные пироги и выдавайте за свои. Есть огромное количество во взрослой жизни ситуаций, когда ваша правда никому не нужна. Есть ситуации, когда врать не надо. Есть ситуации, когда нужно проявить смекалку и развитие».
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