Ученые назвали главную причину «фобии спортзалов»

Новое исследование, проведённое Ливерпульским университетом имени Джона Мурса, показало, что страх перед посещением спортзала у женщин связан прежде всего с давлением общества и стрессом, вызванным выбором подходящей спортивной одежды.

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Одной из главных причин отказа от посещения спортзала стало ощущение осуждения со стороны окружающих за внешний вид и физическую форму. Многие женщины отметили, что им некомфортно носить определённые виды спортивной одежды, включая короткие топы или облегающие леггинсы, из-за боязни выглядеть «старше» или «менее привлекательно». Кроме того, почти четверть опрошенных сталкивались с нежелательными комментариями от мужчин в зале, касающимися их внешности или техники выполнения упражнений.