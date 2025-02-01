Психотерапевт объяснил, как «отпустить» работу на выходных

Многие россияне сталкиваются с проблемами усталости от работы, даже в период выходных дней или отпусков. Врач-психотерапевт высшей категории Олеся Жихарева объяснила «Звезде», как полноценно «отпустить» работу на выходных или в отпуске.

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« П р е ж д е ч е м н а ч а т ь о т д ы х а т ь , н у ж н о п о д у м а т ь , к а к у ю п о л ь з у п р и н е с у т в ы х о д н ы е . М о ж е т б ы т ь , э т о п р о с т о о т д ы х д о м а и п р о с м о т р с е р и а л о в , а м о ж е т б ы т ь - п р о г у л к и , в ы е з д н а п р и р о д у и л и п о с е щ е н и е т е а т р а » , — р а с с к а з а л а э к с п е р т .

Она отметила, что человеческому мозгу бывает тяжело отвлечься от работы и переключиться на что-то другое. По ее словам, нужно постараться оперативно решить для себя — что именно должен принести отдых.

Врач поделилась интересной техникой, которая может помочь перевести мозг из интеллектуального формата в режим отдыха.

« С т о п - к а д р п о м о ж е т о т к л ю ч и т ь с я н а в ы х о д н ы х о т р а б о т ы и х о р о ш о о т д о х н у т ь . Т е х н и к а р а б о т а е т т а к : к а к т о л ь к о в ы л о в и т е с е б я н а м а л е й ш е й м ы с л и о р а б о т е , н у ж н о р е з к о с к а з а т ь : " С т о п ! Я н а х о ж у с ь з д е с ь и с е й ч а с . М о я г о л о в а к р и с т а л ь н о ч и с т а я " » , — о б ъ я с н и л а О л е с я Ж и х а р е в а .

Также врач-психотерапевт отметила, что смена рода деятельности сильно поможет переключить мозг, что приведет к полноценному отдыху человека.