Люди, которые любят спать у стенки: что о них говорят психологи

В самой известной колыбельной песне ребенку не велят лежать на краю, пугая появлением «серого волчка». Этот фольклорный мотив породил, в свою очередь, известную пародийную песенку, в которой главный герой не хочет «спать у стенки». Сюжет, на первый взгляд, вызывающий улыбку, но, тем не менее, существуют ли какие-либо правила и закономерности относительно того, где нужно спать – у стенки или с краю? Что об этом говорит наука?

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Кто должен лежать на краю, а кто – у стенки

В воображении возникает архаичная картина некоего примитивного жилища, где отдыхает вповалку древняя семья. И уж тут сомнений, кто где спит, просто не возникает: на самом краю расположился муж и защитник, за его широкой спиной лежит жена, а у самой стеночки мирно посапывают ребятишки. Им на краю лежать никак нельзя, поскольку со стороны входа может появиться и «серенький волчок» и кто похуже.

Понятно, что эта картинка – не более, чем фантазии современного человека, основанные на наших, весьма неполных представлениях о жизни первобытных предков. Тем не менее, возможно, доля истины в ней имеется: известно ведь, что в звериных норах с краю всегда располагаются взрослые особи, защищая детенышей, место которых у стенки, от возможного вторжения.

Словом, можно не сомневаться, что сон у стенки на психическое состояние малышей влияет наилучшим образом: чувствуя себя защищенными, они спят крепко.

В более близкие к нам времена в русских традиционных избах кровать полагалась только супругам. Старики и ребятишки спали на печи, на полатях и на лавках. Кровать стояла, разумеется, вдоль стенки, иначе не позволяло ограниченное пространство крестьянского жилища. В хрущевках и иных малогабаритных квартирах было точно так же – кровать вдоль стенки. Кто в этой ситуации должен спать с краю?

На самом деле, никакого общего правила нет. Иногда можно прочесть, что в любом случае место мужчины – с краю. А супруга, которую он должен защищать, устраивается у стеночки. Это мнение не подкреплено никакими источниками. Зато ситуация, когда с краю спит супруга, вполне объяснима с точки зрения здравого смысла. Кто, как не жена вскакивает ночью к младенцу, чтобы покачать люльку, кто, встает «до света», чтобы начать хлопоты по хозяйству? И в наши дни супруги на вопрос, кто из них спит с краю, отвечают зачастую именно так: тот, кому раньше вставать.

А что говорит наука?

Сомнология (раздел медицины, посвященный исследованию и проблемам сна) ничего решительно по поводу того, где именно следует спать, не говорит. Речь идет исключительно о том, как надо спать. Спать надо крепко, спокойно и столько, сколько требуется для полноценного отдыха.

Психологи и психотерапевты тоже придерживаются этой точки зрения. Спать нужно так и там, где удобно и можно хорошо выспаться, неважно, у стенки этот сон или с краю. Есть, правда, область психологии, не самая академическая, которая занимается трактовкой поз во время сна. Сторонники этой теории считают, что положение тела спящего может многое рассказать о его характере. По их мнению, желание спать у стенки свидетельствует о том, что человек чувствует себя незащищенным, нуждается в опоре и поддержке.

Но, в любом случае, специалисты утверждают, что плохой, некачественный сон влечет за собой множество проблем. В 2017 году Британский Центр изучения сна провел исследование, в ходе которого добровольцев попросили всего лишь в течение одной недели сократить время сна на один час. Оказалось, что такой незначительный, на первый взгляд, недосып влияет на развитие воспалительных процессов в организме и даже на появление диабета и других заболеваний. Кроме того, недосыпание отражается и на психическом состоянии. Возрастают тревожность, раздражительность, снижается способность к позитивному восприятию мира и возникает множество других психических проблем, вплоть до развития психоза.

Поэтому, на вопрос «можно ли спать у стенки?» любой здравомыслящий психотерапевт ответит: «Можно и нужно спать. Спать там, где вам уютнее и удобнее. А у стенки или с краю – неважно. Главное – спать».