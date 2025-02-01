Звезда «Вечного зова» рассказала, как справляется со стрессом

Народная артистка РСФСР, звезда фильмов «Вечный зов» и «Золотой теленок» Тамара Семина рассказала о своих способах борьбы со стрессом. Ее цитирует «Пятый канал».

© Газета.Ru

« К о г д а м н е х о ч е т с я о р а т ь , в ы т ь п р о с т о , я н а ч и н а ю м у р л ы к а т ь , п е т ь и л и в в а н н у ю з а б и р а ю с ь , в к л ю ч а ю в о д у н а п о л н у ю и д у ш у о т в о ж у . А п о т о м д у м а ю : " В о д и ч к а , с п а с и б о т е б е д о р о г а я , з а т о , ч т о м е н я т а к с л у ш а л а " » , — г о в о р и т а р т и с т к а .

Друзья, продолжила актриса, понимают ее и знают, что если Семина «замурлыкала», то готова сорваться.

Тамаре Семиной 86 лет, она награждена орденами Красного трудового знамени и Почета. Лауреатка премии ФИПРЕССИ на XV международном кинофестивале в Локарно 1962 года и Приза за лучшее исполнение женской роли на фестивале телефильмов в Алма-Ате за роль в «Вечном зове», в 1961 году ее признали лучшей актрисой по версии журнала «Советский экран».

Значительный перерыв в карьере актриса сделала в 1990-х, когда у ее мужа, актера Владимира Прокофьева, произошел инсульт. Она ухаживала за супругом 15 лет до его кончины.

В 2023 году вышел сериал «Не дождетесь» о жизни в доме престарелых, где актриса сыграла одну из главных ролей.