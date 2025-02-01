Сексуальные фетиши, которые могут быть опасными

У каждого человека есть свои предпочтения и триггеры в сексуальной сфере, но далеко не все эти предпочтения можно считать расстройствами и начинать паниковать, если партнер предлагает что-то необычное. При этом некоторые фетиши действительно должны заставить вас насторожиться. Мы поговорили с сексологом Верой Ливановой, которая рассказала о тревожных сексуальных наклонностях. Вы, вероятно, о них никогда не слышали.

Апотемнофилия

Жутковатый фетиш, который, к счастью, встречается не так уж часто. Апотемнофилы не представляют близость с полноценным человеком, им важно, чтобы у партнера отсутствовала какая-либо конечность. Конечно, на всех апотемнофилов не хватит людей с особенностями, а потому такие люди просят партнера имитировать отсутствие разных частей тела. По мнению сексолога, фетиш — на редкого любителя, и если вас не принуждают к половому акту по подобному сценарию, продолжать отношения с таким человеком или нет — на ваше усмотрение.

Биастофилия

Поклонников подобного фетиша возбуждает тема насилия. Этот фетиш наш эксперт считает чуть ли не самым тревожным, так как легкое насилие (по обоюдному согласию только в качестве сексуальной игры) может выйти за пределы спальни. Когда человек не получает одобрения от своего партнера на близость в таком формате, он может отправиться на поиски человека, с которым такой акт можно будет осуществить. Многое зависит от сексуального темперамента человека: при сниженном либидо фантазии о насилии, как правило, остаются фантазиями. В обратной ситуации фетиш становится причиной преступлений.

Зоомифофилия

Нет, речь не о влечении к братьям нашим меньшим. Зоомифофилов возбуждают любые мифические существа. Причем, эти существа могут быть антропоморфными. Речь идет о всевозможных единорогах, русалках, кентаврах и т. д. Фетиш довольно редкий, но никто не застрахован от встречи с таким любителем сказочной экзотики.

Гибристофилия

Случалось ли вам влюблять в гангстеров и других «плохишей» из кино? Если да, вероятно, в некоторой степени вас можно назвать гибристофилом. Фетиш о близости с претсупниками и известными нарушителями закона в большинстве случаев безобиден, так как с этими персонажами люди не пересекаются в реальной жизни. Кроме того, гибристофилов возбуждают чаще всего популярные преступники, многие из которых уже давно покинули этот мир.