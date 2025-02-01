Пять фраз мужчины, которые должны насторожить женщину

Инструкции для тех, кто хочет сделать правильные выводы на первом свидании.

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« П е р в ы е с в и д а н и я — э т о н е т о л ь к о п р и я т н ы е и в о л н у ю щ и е м о м е н т ы , н о и в а ж н ы й э т а п , н а к о т о р о м з а к л а д ы в а ю т с я о с н о в ы б у д у щ е г о о б щ е н и я . В а ж н о н е т о л ь к о п о к а з а т ь с е б я с н а и л у ч ш е й с т о р о н ы , н о и в н и м а т е л ь н о п р и с м о т р е т ь с я к с в о е м у в и з а в и : н а с к о л ь к о о н а д е к в а т е н , и с к р е н е н и б е з о п а с е н . В о т с п и с о к ф р а з , к о т о р ы е м о г у т с т а т ь т р е в о ж н ы м и з в о н о ч к а м и и п о в о д о м з а д у м а т ь с я о п р о д о л ж е н и и о б щ е н и я » , — М а р и а н н а А б р а в и т о в а , к л и н и ч е с к и й п с и х о л о г , с п е ц и а л и с т п о Н Л П , п с и х о а н а л и т и к .

1. «Заплатишь за меня?»

Современные отношения стремятся к равноправию, и предложение разделить счёт уже никого не удивляет. Однако просьба оплатить его часть счёта должна насторожить. Проблема здесь не в самих деньгах, а в отношении. Даже если он искренне забыл кошелек или попал в непредвиденную ситуацию, отсутствие неловкости в момент просьбы говорит о многом. В худшем случае вы имеете дело с альфонсом, в лучшем – с человеком, который не ценит ваш комфорт.

2. «К тебе или ко мне?»

Многое зависит от ваших изначальных ожиданий от свидания. Если обе стороны чётко понимают, что встреча носит исключительно лёгкий и ни к чему не обязывающий характер, такой вопрос вполне уместен. Однако, если ваши намерения были романтическими и вы рассчитывали на постепенное развитие отношений, такая поспешность может стать тревожным сигналом. Важен не сам вопрос, а контекст, в котором он был задан.

3. «Моя бывшая — та ещё стерва!»

Эта фраза – не повод немедленно вставать из-за стола, но точно знак, что стоит присмотреться внимательнее. Часто за такими словами скрываются нерешённые внутренние конфликты. Возможно, он до сих пор переживает расставание, а ваше общество – всего лишь попытка забыться. Либо это его привычная манера перекладывать вину на других. В любом случае мужчина, который негативно отзывается о своей бывшей, рискует проявить такое же неуважение и к вам.

4. «Женщина должна…»

Если мужчина начинает перечислять, что «должна» женщина, это повод задуматься. Возможно, его взгляды застряли в прошлом веке и он ожидает от вас следования стереотипным ролям. Даже если вам близки его идеи, сам факт категоричности должен насторожить. Такие убеждения часто идут рука об руку с неуважением к индивидуальности и личным границам.

5. «Сколько ты зарабатываешь?»

Этот вопрос на первом свидании выглядит как минимум неуместным. Он может сигнализировать о корыстных намерениях или о том, что ваш собеседник придаёт деньгам слишком большое значение. Даже если мужчина самодостаточен, излишний интерес к вашему доходу может указывать на жадность или на привычку оценивать людей по их финансовому положению. Вряд ли женщине, которая знает себе цену, будет комфортно в таких отношениях.