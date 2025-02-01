Психолог рассказала об опасности созависимых отношений

Народ не перестаёт обсуждать гибель Яниса Тиммы, покончившего с собой после развода с Анной Седоковой. Говорят, что у бывших супругов царили созависимые отношения, которые в итоге и привели к трагедии. Что же такое созависимые отношения? Как их вовремя распознать? И можно ли из них благополучно выйти? Об этом мы разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

Единое целое

– Для начала давайте определимся, что такое созависимость в отношениях и в чём она проявляется.

– Признаки созависимого поведения – когда человек не живёт своей жизнью – физически или эмоционально, а во многом согласует её с другим человеком.

Можно провести параллель с маленьким ребёнком. Поначалу, по сути, женщина тоже находится в созависимых отношениях, потому что она вынуждена свою жизнь подстраивать под жизнь своего ребёнка. А потом он подрастает, и по мере его взросления, его сепарации она становится всё более и более свободной – выходит на работу, с подругами начинает встречаться и так далее.

Так вот, жизнь в созависимых отношениях – это когда мы вынуждены согласовывать всё, что с нами происходит, с жизнью партнёра. Например, женщина не может никуда пойти с подругами, потому что у неё муж. Он ужин без неё разогреть не может, будет сидеть голодный. Или он обидится, или будет ревновать. То есть всё своё поведение человек начинает согласовывать со своим партнёром – чтобы не расстроить, не обидеть или даже не вызвать агрессию.

Я на работе задержусь, а он подумает, что я с другим мужиком, и в глаз мне даст. Это тоже пример созависимого поведения. Женщина зависит от вспышек гнева мужа и пытается как-то этим управлять, потому что он сам этим управлять не может. Ну, или не хочет. Или не может и не хочет одновременно.

– Кто чаще всего оказывается склонен к созависимости?

– В первую очередь, люди, для которых это уже привычно с детства.

Женщина, которая находится в созависимых отношениях с мужем, отношения с ребёнком выстраивает по одному из двух нездоровых вариантов.

Либо она так же ребёнка затягивает в созависимость и может пытаться через него как-то компенсировать то, чего недостаёт в отношениях с мужем. Она полностью переключается на ребёнка и становится гиперопекающей мамой, которая ребёнка не отпускает, не даёт ему взрослеть.

Либо другой вариант – женщина полностью сосредоточена на муже. А на ребёнка сил и внимания уже не хватает. И ребёнок слишком рано становится самостоятельным.

В первом случае ребёнок привыкает к полному слиянию, и ему кажется, что так и надо жить.

Во втором случае человек тоже будет стремиться к слиянию, но потому, что ему в детстве не хватило заботы и поддержки, ощущения безопасности.

Но человек может оказаться в созависимых отношениях не обязательно потому, что он был к этому склонен изначально. В принципе, любого нормального, плюс-минус здорового человека можно затянуть в созависимость, если она постепенно нарастает.

Например, женщина вышла замуж за мужчину нормального, как казалось, а потом началась патологическая ревность или алкоголизм.

То есть второй участник таких отношений оказывается либо зависимым, либо инфантильным человеком. И вот это его инфантильное поведение, по сути, и запускает процесс формирования созависимых отношений.

– Отсутствие собственных интересов, когда человек полностью растворяется в партнёре – это причина или следствие созависимых отношений?

– Бывает и так, и так. Ребёнок, выросший в созависимой семье, с детства считает, что отношения – это растворение друг в друге.

Девушка говорит: я без отношений не могу. Для меня в них жизнь и смысл. Когда нет отношений, я чувствую себя неполноценной. Ей говорят – ну, ты займись чем-нибудь. А она – мне ничего не интересно. И начинает жить жизнью своего мужчины.

А бывает, что вполне себе самодостаточная женщина вступает в отношения, и постепенно мужчина её начинает ограничивать – сюда не ходи, туда не ходи, этим не занимайся. И от безысходности она погружается всё больше и больше в жизнь своего мужчины.

Сигналы тревоги

– А кто больше склонен к созависимым отношениям – мужчины или женщины?

– Казалось бы, можно предположить, что чаще женщины, но, мне кажется, не факт. Просто мы чаще видим такие истории про женщин, у которых ревнивые, пьющие, инфантильные мужья.

Мужчины, может быть, это как-то более тщательно скрывают, но таких историй про них тоже полно. И когда жена-алкоголик, и когда он норовит раствориться в женщине. Мужчины просто немножко по-другому себя ведут в созависимых отношениях.

– Но мужчинам, кажется, менее свойственно полностью подчинять свою жизнь жене?

– А как же подкаблучник? Это как раз пример созависимости.

– Как понять, что вы находитесь в зависимых отношениях?

– Самый первый и основной признак, когда вы постоянно сверяете свои действия, чувства, слова, бездействие – всё что угодно – со своим партнёром.

– Но ведь отношения предполагают, что вы учитываете мнение и эмоции партнёра.

– Да. Но тут есть очень тонкая грань. Важно не выплеснуть с водой младенца. Потому что есть противоположность созависимости – контрзависимость. Когда человек полностью независим. Я как будто бы в отношениях, но как будто бы и нет.

В гармоничных отношениях ни один из членов семьи не ставит свои интересы на первое место, при этом забивая полностью на интересы другого человека. Супруги умеют говорить, договариваться, находить компромисс.

И если вы умеете договариваться, это говорит, что вы не в контр- и не в созависимых отношениях.

Здоровые отношения – это отношения двух взрослых, зрелых, самостоятельных людей, у каждого из которых есть своя жизнь, своё любимое дело, работа, хобби, что-то ещё. А в отношениях они черпают дополнительные силы, что-то для того, чтобы дальше расти, развиваться, развивать своё любимое дело.

А созависимые отношения – когда этого нет, когда отношения замыкаются внутри себя, друг на друге.

– Как распознать человека, склонного к созависимости, ещё на стадии ухаживания?

– К сожалению, не всегда можно распознать это на первых стадиях. Иногда, конечно, это очевидно. Например, бывает, что человек сразу себя показывает беспомощным либо очень ревнивым.

Очень важно замечать в человеке признаки того, что он пытается вами управлять, контролировать ваши чувства, действия, мысли, что-то ещё. Это сразу такой вот тревожный звоночек.

Но это не всегда, к сожалению, видно, иногда это раскрывается уже в отношениях.

Выход есть

– Обязательно ли нужно из этих отношений выходить? Можно ли стать в них счастливым?

– Я, по крайней мере, счастливых в созависимых отношениях не встречала.

Понимание, что я в созависимых отношениях, обычно приходит к тому человеку, который является донором. И если он готов продолжать жить с партнёром, который, по сути, младенец, то окей, конечно.

Это действительно в какие-то моменты может выглядеть гармонично – живут душа в душу.

Но проблема в том, что чаще всего люди в таких отношениях страдают. Им постоянно чего-то не хватает. Донору кажется, что он слишком много отдаёт, и он себя чувствует уставшим, несправедливо обиженным. Реципиенту всегда кажется, что ему чего-то недодают. Сколько бы ему ни дали, ему всё мало. И поэтому люди в этих отношениях страдают, причём страдают обычно обе стороны.

Чтобы исправить ситуацию, одному нужно повзрослеть, другому нужно перестать контролировать и думать, что это второй ребёнок. И как-то по-новому, по-взрослому эти отношения выстраивать.

– А можно ли всё-таки исправить своего инфантильного партнёра?

– Опять же, не встречала таких случаев, хотя знаю кучу примеров, когда человек пытался это сделать.

Вот опять же, когда ребёнок взрослеет, то ведь не мама заставляет его это делать. Это просто его естественная психологическая потребность. Мама создаёт условия для этого. Ну, в хорошем, идеальном варианте.

А в созависимых отношениях у человека нет потребности взрослеть. Иногда она действительно может появиться. Чаще всего это происходит в столкновении с каким-то кризисом. Тогда он может сам что-то переосмыслить и начать взрослеть.

Но заставить человека это сделать – дохлый номер.

Можно попробовать как-то замотивировать, дать человеку шанс, но если он этим шансом не пользуется и никаких изменений не происходит, то стоит всё-таки закончить отношения. И найти себе другого, взрослого человека.