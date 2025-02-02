Психолог назвала признаки наличия у человека синдрома отложенной жизни

Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, при котором человек живёт с ощущением, что настоящая счастливая жизнь начнётся позже, при этом не позволяя себе полноценно проживать жизнь здесь и сейчас, рассказала RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.

« С и н д р о м о т л о ж е н н о й ж и з н и м о ж е т в о з н и к а т ь в с л е д с т в и е т р а в м а т и ч н ы х с о б ы т и й , п е р е ж и т ы х в п р о ш л о м : н а п р и м е р , ч е л о в е к б о и т с я р и с к о в а т ь , о ш и б а т ь с я и л и о п а с а е т с я к р и т и к и , к о т о р у ю т р у д н о в ы д е р ж а т ь » , — п р и в е л а п р и м е р п с и х о л о г .

Кроме того, по её словам, причиной синдрома отложенной жизни могут стать экономическая нестабильность и нехватка ресурсов, вызывающие тревогу за будущее.

« Т а к ж е э т о м у с п о с о б с т в у е т о т с у т с т в и е н а в ы к о в о с о з н а н н о с т и — н е с п о с о б н о с т ь р а с п о з н а т ь с в о и и с т и н н ы е ц е н н о с т и и э м о ц и и , а т а к ж е н е с п о с о б н о с т ь ж и т ь в с о о т в е т с т в и и с н и м и » , — з а я в и л а с п е ц и а л и с т .

Отмечается, что ещё одной причиной развития этого синдрома может быть перфекционизм: высокие стандарты и строгие требования к себе вынуждают постоянно откладывать жизнь на потом.

« К п р и з н а к а м т о г о , ч т о у ч е л о в е к а е с т ь с и н д р о м о т л о ж е н н о й ж и з н и , о т н о с я т с я : ч у в с т в о т р е в о г и п е р е д б у д у щ и м , к о т о р о е о н м о ж е т п ы т а т ь с я п о д а в л я т ь с п о м о щ ь ю р а з л и ч н ы х о т в л е к а ю щ и х ф а к т о р о в , н а п р и м е р ф а н т а з и й и л и « т а й м - к и л л е р о в » в р о д е и г р и с е р и а л о в , п о г р у ж е н и е в м е л о ч и , с у е т у и р у т и н н ы е з а н я т и я , к о т о р ы е н е и м е ю т о т н о ш е н и я к е г о и с т и н н ы м ц е л я м и ц е н н о с т я м , н о с о з д а ю т и л л ю з и ю з а н я т о с т и » , — з а я в и л а о н а .

По её мнению, человек с синдромом отложенной жизни может находиться в состоянии постоянного ожидания, игнорировать текущие потребности ради подготовки к чему-то большему и якобы более значимому и сомневаться в своём праве на полноценную жизнь.

Кроме того, у человека может быть ощущение внутренней пустоты и неудовлетворённости, даже несмотря на достигнутые успехи, а также может присутствовать постоянная самокритика, зачастую неопределённая и без конкретных причин, которая вызывает стремление изолироваться от мира, подчеркнула эксперт.

« С и н д р о м о т л о ж е н н о й ж и з н и с п о с о б е н в ы з ы в а т ь э м о ц и о н а л ь н о е и с т о щ е н и е : о щ у щ е н и е , ч т о в с е у с и л и я н а п р а с н ы , п о с к о л ь к у « н а с т о я щ а я ж и з н ь » т а к и н е н а с т у п а е т . Т а к ж е о н м о ж е т п р и в о д и т ь к д е п р е с с и и и т р е в о ж н ы м р а с с т р о й с т в а м и з - з а п о с т о я н н о г о ч у в с т в а н е у д о в л е т в о р ё н н о с т и и н е о п р е д е л ё н н о с т и , у х у д ш е н и ю ф и з и ч е с к о г о з д о р о в ь я , с о ц и а л ь н о й и з о л я ц и и и к ч у в с т в у с о ж а л е н и я и з - з а п о т е р и в р е м е н и и у п у щ е н н ы х в о з м о ж н о с т е й » , — п р е д у п р е д и л а Я у ш е в а .

Чтобы преодолеть синдром отложенной жизни, рекомендуется предпринять следующие шаги. В первую очередь необходимо обратиться к собственным ценностям: осознать, что настоящее — это единственное время, которое есть.

« С т о и т о т м е т и т ь , ч т о э т о б о л е з н е н н о е , н о в т о ж е в р е м я ц е н н о е п е р е ж и в а н и е . В а ж н о о с о з н а т ь , ч т о м о ж н о и д а л ь ш е п р о ж и в а т ь в с ю ж и з н ь к а к « ч е р н о в и к » . Н о д е й с т в и т е л ь н о л и э т о т о , ч е г о ч е л о в е к н а с а м о м д е л е х о ч е т ? Т а к ж е в а ж н о и с к а т ь о п о р у в с е б е : с т а н о в и т ь с я с в о и м л у ч ш и м д р у г о м , у ч и т ь с я п о д д е р ж и в а т ь с е б я , х в а л и т ь д а ж е з а н е б о л ь ш и е д о с т и ж е н и я и у т е ш а т ь в м о м е н т ы н е у д а ч » , — з а я в и л а с п е ц и а л и с т .

Кроме того, по её словам, для преодоления синдрома отложенной жизни рекомендуется ставить небольшие цели — начинать с достижимого, чтобы почувствовать радость от процесса.

« П р а к т и к о в а т ь о с о з н а н н о с т ь ( у ч и т ь с я н а х о д и т ь ц е н н о с т ь и р а д о с т ь в п о в с е д н е в н о й ж и з н и ) , р а б о т а т ь н а д с т р а х а м и ( о с о з н а в а т ь , ч т о « и д е а л ь н ы й м о м е н т » м о ж е т н а с т у п и т ь е щ ё н е с к о р о , н о э т о н е д е л а е т п о п ы т к и б е с с м ы с л е н н ы м и ) , ф о к у с и р о в а т ь с я н а п р о ц е с с е ( у ч и т ь с я н а с л а ж д а т ь с я ш а г а м и к ц е л и в м е с т о о ж и д а н и я р е з у л ь т а т а ) » , — з а к л ю ч и л а Я у ш е в а .

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