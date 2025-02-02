Психолог назвала признаки наличия у человека синдрома отложенной жизни

Психолог Яушева назвала признаки наличия у человека синдрома отложенной жизни
Синдром отложенной жизни — это психологическое состояние, при котором человек живёт с ощущением, что настоящая счастливая жизнь начнётся позже, при этом не позволяя себе полноценно проживать жизнь здесь и сейчас, рассказала RT психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Яушева.
«Синдром отложенной жизни может возникать вследствие травматичных событий, пережитых в прошлом: например, человек боится рисковать, ошибаться или опасается критики, которую трудно выдержать», — привела пример психолог.
Кроме того, по её словам, причиной синдрома отложенной жизни могут стать экономическая нестабильность и нехватка ресурсов, вызывающие тревогу за будущее.
«Также этому способствует отсутствие навыков осознанности — неспособность распознать свои истинные ценности и эмоции, а также неспособность жить в соответствии с ними», — заявила специалист.
Отмечается, что ещё одной причиной развития этого синдрома может быть перфекционизм: высокие стандарты и строгие требования к себе вынуждают постоянно откладывать жизнь на потом.
«К признакам того, что у человека есть синдром отложенной жизни, относятся: чувство тревоги перед будущим, которое он может пытаться подавлять с помощью различных отвлекающих факторов, например фантазий или «тайм-киллеров» вроде игр и сериалов, погружение в мелочи, суету и рутинные занятия, которые не имеют отношения к его истинным целям и ценностям, но создают иллюзию занятости», — заявила она.
По её мнению, человек с синдромом отложенной жизни может находиться в состоянии постоянного ожидания, игнорировать текущие потребности ради подготовки к чему-то большему и якобы более значимому и сомневаться в своём праве на полноценную жизнь.
Кроме того, у человека может быть ощущение внутренней пустоты и неудовлетворённости, даже несмотря на достигнутые успехи, а также может присутствовать постоянная самокритика, зачастую неопределённая и без конкретных причин, которая вызывает стремление изолироваться от мира, подчеркнула эксперт.
«Синдром отложенной жизни способен вызывать эмоциональное истощение: ощущение, что все усилия напрасны, поскольку «настоящая жизнь» так и не наступает. Также он может приводить к депрессии и тревожным расстройствам из-за постоянного чувства неудовлетворённости и неопределённости, ухудшению физического здоровья, социальной изоляции и к чувству сожаления из-за потери времени и упущенных возможностей», — предупредила Яушева.
Чтобы преодолеть синдром отложенной жизни, рекомендуется предпринять следующие шаги. В первую очередь необходимо обратиться к собственным ценностям: осознать, что настоящее — это единственное время, которое есть.
«Стоит отметить, что это болезненное, но в то же время ценное переживание. Важно осознать, что можно и дальше проживать всю жизнь как «черновик». Но действительно ли это то, чего человек на самом деле хочет? Также важно искать опору в себе: становиться своим лучшим другом, учиться поддерживать себя, хвалить даже за небольшие достижения и утешать в моменты неудач», — заявила специалист.
Кроме того, по её словам, для преодоления синдрома отложенной жизни рекомендуется ставить небольшие цели — начинать с достижимого, чтобы почувствовать радость от процесса.
«Практиковать осознанность (учиться находить ценность и радость в повседневной жизни), работать над страхами (осознавать, что «идеальный момент» может наступить ещё не скоро, но это не делает попытки бессмысленными), фокусироваться на процессе (учиться наслаждаться шагами к цели вместо ожидания результата)», — заключила Яушева.
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