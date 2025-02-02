Как правильно провести первый рабочий день в новом коллективе

В первый рабочий день в новом коллективе стоит прийти 15 минут раньше и не бояться задавать вопросы коллегам, рассказала карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвала способы правильно провести первый рабочий день и произвести хорошее впечатление.

Она рассказала, что если прийти за 15-20 минут до начала рабочего дня, то можно успеть спокойно разместиться на новом месте, собраться с мыслями и сразу зарекомендовать себя ответственным сотрудником.

Не бояться знакомиться с коллегами и задавать им вопросы — еще один совет, следование которому, по словам эксперта, поможет быстрее расслабиться, влиться в жизнь коллектива и погрузиться в корпоративную культуру организации.

« Б у д ь т е о т к р ы т ы , у л ы б ч и в ы и ч е с т н ы с о с в о и м и к о л л е г а м и — э т о с о з д а с т б л а г о п р и я т н ы й э м о ц и о н а л ь н ы й к л и м а т к а к д л я в а с , т а к и д л я о к р у ж а ю щ и х » , — п о д ч е р к н у л а С е м е р е н к о .

Также важно вспомнить о своих прошлых достижениях и использовать их в качестве мотивации для следующих задач, советует специалист.

« П о д у м а й т е о с в о и х ц е л я х н а г о д . З а п и ш и т е с в о и н а м е р е н и я , к о т о р ы е х о т и т е р е а л и з о в а т ь . Э т о п о м о ж е т в а м н а с т р о и т ь с я н а л у ч ш е е и п о в ы с и т ь м о т и в а ц и ю . З а п л а н и р у й т е о б у ч е н и е и л и п р и о б р е т е н и е н о в ы х н а в ы к о в : о п р е д е л и т е , в ч е м в ы х о т и т е п р е у с п е т ь н а н о в о м м е с т е , и з а п и ш и т е с ь н а с о о т в е т с т в у ю щ и е к у р с ы и л и т р е н и н г и » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Кроме того, эксперт порекомендовала составить список задач на день и определить три самых важных дела перед началом работы.

« С т а р т н а н о в о м м е с т е — о т л и ч н а я в о з м о ж н о с т ь з а д а т ь т о н н а б у д у щ и е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е и к а р ь е р н ы е д о с т и ж е н и я , а т а к ж е п о з н а к о м и т ь с я с ж и з н ь ю о р г а н и з а ц и и . П р а в и л ь н ы й н а с т р о й и п р о д у к т и в н ы й п о д х о д п о м о г у т в а м б ы с т р о в о й т и в з а д а н н ы й р и т м р а б о т ы » , — з а к л ю ч и л а С е м е р е н к о .

Ранее гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева заявила, что в России не хватает порядка 1,5 миллиона рабочих рук. По данным Росстата, уровень безработицы в стране составляет 2,3 процента, что является историческим минимумом. При этом в Минэкономразвития полагают, что в ближайшие годы спрос на сотрудников будет расти, и нехватка работников вырастет до двух миллионов уже к 2030 году.