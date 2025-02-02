Апатия: как избавиться от состояния, когда ничего не хочется

Специалисты рассказали, как справиться с апатией, сообщает издание "Горящая изба".

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Вероятно, каждый хоть раз сталкивался с состоянием, когда хочется смотреть сериалы, завернувшись в плед, и ничего не делать. Это считается нормой, однако, если такое состояние затягивается на недели, то это может быть апатией.

Что такое апатия

Апатия переводится как "беспристрастность" и состоит из двух слов: "а" означает "без", а pathos — "страдания, чувства, страсть".

Этим термином обозначают состояние, которое отличается безразличием ко всему — к вещам, хобби, событиям, другим людям и даже к себе. Мотивация что-либо предпринимать снижается, а эмоции притупляются.

Официально апатия не является отдельным диагнозом. Ее могут испытывать здоровые люди, но, если в организме все в порядке, она довольно быстро проходит. В том случае, если состояние затягивается, это становится поводом обратиться к специалисту.

Апатия может быть симптомом таких заболеваний, как депрессия, шизофрения, лобно-височная деменция, хроническая травматическая энцефалопатия, деменция с тельцами Леви, болезнь Альцгеймера. Кроме того, иногда такое бывает вследствие черепно-мозговой травмы или эмоционального истощения.

Откуда берется апатия и как с ней бороться

Ученые до сих пор не пришли к выводу, почему возникает апатия. Существуют исследования, согласно которым это происходит из-за нарушений в функционировании дофаминовой системы, корковых и подкорковых структур мозга.

Здоровые люди сталкиваются с апатией во время сложных ситуаций, переутомления и стресса. При этом некоторые из них более склонны к апатии, чем другие, из-за особенностей характера. Например, к ней подталкивают низкая самооценка, чувство неполноценности, страх неудачи.

К специалисту следует записаться в следующих случаях: если симптомы апатии сохраняются более четырех недель, ее источник неизвестен или если вам сложно в одиночку справиться с жизненными трудностями.

Помимо консультации врача, можно изменить свой образ жизни. Подумайте, хорошо ли вы высыпаетесь, занимаетесь ли физической активностью, разнообразен ли ваш рацион.

Как помочь близкому человеку с апатией

Специалисты советуют начать с разговора: скажите, что вы заметили некоторые перемены и беспокоитесь. Кроме того, вы можете предложить вместе заняться тем, что нравится человеку.

Очень важно, чтобы диалог был дружелюбным, без критики, иначе это может усугубить состояние. Самый лучший вариант — попытаться убедить близкого человека обратиться к врачу.