Четыре способа полюбить одиночество

Психолог Роман Цветков рассказал, как использовать одиночество себе во благо, сообщает издание "Леди Mail.ru".

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По его словам, есть четыре психологических приема, которые помогут эффективно провести время наедине с собой.

Во-первых, следует научиться внутреннему диалогу, иными словами, самопознанию. Эксперт советует понаблюдать за своими эмоциями, ощущениями и мыслями. Если нужно докопаться до истины, стоит обдумать это детально, и тогда подсознание само подключится к решению тревожащих вас вопросов.

Во-вторых, хорошим методом является медитация, а именно ее вид — контемпляция. Это безмолвное созерцание чего-либо в совокупности с размышлением. Например, можно наблюдать за водой и думать о личном. Такой подход помогает снять нервное напряжение и успокоить ум.

Третий способ — выражение через творчество. Выбирайте, что ближе вам по душе: танцы, письмо, фотография, рукоделие, рисование, музыка или шитье. Отсутствие рядом людей становится преимуществом, так как никто не будет вам указывать, что и как необходимо делать.

И, наконец, четвертое — это исследование собственного внутреннего мира посредством обучения. Хорошим способом станет чтение книг: открывайте для себя новых авторов и направления. Если вы найдете ту область, которая вам будет интересна, это даст импульс к саморазвитию, ощущение гармонии и свободы.