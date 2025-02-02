Пять сигналов, что пора отдохнуть от свиданий

Специалисты перечислили основные признаки того, что пора перестать ходить на свидания, сообщает издание Marie Claire.

© Unsplash

Свидание — это всегда возможность познакомиться с интересным человеком, однако бесконечные встречи могут сыграть с вами злую шутку.

Вы игнорируете одни и те же красные флаги

Смысл в свиданиях отпадает, если вы постоянно повторяете старые ошибки. Например, вы позволяете собой манипулировать или избегаете серьезных намерений. В этом случае лучше взять паузу и понять, с каким человеком вы бы хотели связать свое будущее.

У вас не хватает времени на другие занятия

Возможно, вы заметили, что перестали выделять время на семью, друзей либо хобби. Такая зацикленность на поисках любви не ведет ни к чему хорошему. Сделайте перерыв в свиданиях и восстановите прежний ритм жизни.

Вы не решили проблемы с доверием

На нового партнера вы будете проецировать проблемы с доверием, особенно если предыдущие отношения закончились недавно и на плохой ноте. Поэтому, прежде чем ходить на свидания, необходимо выйти из замкнутого круга и решить все проблемы, тянущиеся из прежнего опыта.

Ваши серьезные отношения только что закончились

После разрыва многие чувствуют себя уязвимыми и пытаются заполнить душевную пустоту разговорами и большим количеством общения с потенциальными партнерами. Таким образом, вместо того, чтобы раздумывать о прошлом и делать выводы, человек старается отвлечься.

Вы откладываете достижение целей

Планы на жизнь и амбиции должны быть выше любовных отношений. Поэтому достижение поставленных целей нельзя отодвигать на второй план.