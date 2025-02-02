Кому тяжелее пережить разрыв отношений

Учёные определили, что мужчины переживают расставания тяжелее женщин. Принято считать, что дамы куда эмоциональнее своих партнёров, а значит, и после расставания страдают больше и ярче. Но научные данные говорят совсем о другом. Результаты последнего крупного исследования на эту тему появились в журнале Behavioral & Brain Sciences.

Как проходило исследование

Для того чтобы сделать выводы, учёным потребовались данные более 50 исследований за последние 20 лет. Они касались психологии, социологии и эволюционной биологии.

Что выяснилось

Оказалось, что примерно в 70% отношения заканчиваются по инициативе женщины.

И после разрыва именно мужчины чаще сталкиваются с депрессией и одиночеством.

По словам ведущего автора исследования, психолога Ирис Варинг, они сильнее зависят от женщин в удовлетворении своих эмоциональных потребностей.

« К о р о ч е г о в о р я , с т а б и л ь н ы е о т н о ш е н и я п с и х о л о г и ч е с к и в а ж н е е д л я м у ж ч и н , ч е м д л я ж е н щ и н , и м у ж ч и н ы б о л ь ш е с о с р е д о т о ч е н ы н а в с т у п л е н и и в т а к и е о т н о ш е н и я » , — с к а з а л а о н а .

С чем это связано

Психолог Пол ван Ланге объяснил, что дамы, в сравнении с мужчинами, чаще делятся эмоциями с другими людьми и сильнее поддерживают друг друга.

« Д а ж е м а л е н ь к и е д е т и с т а л к и в а ю т с я с н о р м а м и , с о г л а с н о к о т о р ы м д л я д е в о ч е к г о р а з д о б о л е е у м е с т н о д е л и т ь с я с в о и м и э м о ц и я м и и п р о б л е м а м и , п р и з н а в а т ь с я в с в о и х с л а б о с т я х и у я з в и м о с т я х , ч е м д л я м а л ь ч и к о в » , — о б р а т и л в н и м а н и е о н .

А ранее российский психолог рассказала, что поддалкивает людей следить за бывшими в соцсетях. У большинства это ревность и чувство потери. Полный материал — здесь.