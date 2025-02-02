Учёные выяснили, кому тяжелее пережить разрыв отношений. Вы удивитесь
Учёные определили, что мужчины переживают расставания тяжелее женщин. Принято считать, что дамы куда эмоциональнее своих партнёров, а значит, и после расставания страдают больше и ярче. Но научные данные говорят совсем о другом. Результаты последнего крупного исследования на эту тему появились в журнале Behavioral & Brain Sciences.
Как проходило исследование
Для того чтобы сделать выводы, учёным потребовались данные более 50 исследований за последние 20 лет. Они касались психологии, социологии и эволюционной биологии.
Что выяснилось
Оказалось, что примерно в 70% отношения заканчиваются по инициативе женщины.
И после разрыва именно мужчины чаще сталкиваются с депрессией и одиночеством.
По словам ведущего автора исследования, психолога Ирис Варинг, они сильнее зависят от женщин в удовлетворении своих эмоциональных потребностей.
«Короче говоря, стабильные отношения психологически важнее для мужчин, чем для женщин, и мужчины больше сосредоточены на вступлении в такие отношения», — сказала она.
С чем это связано
Психолог Пол ван Ланге объяснил, что дамы, в сравнении с мужчинами, чаще делятся эмоциями с другими людьми и сильнее поддерживают друг друга.
«Даже маленькие дети сталкиваются с нормами, согласно которым для девочек гораздо более уместно делиться своими эмоциями и проблемами, признаваться в своих слабостях и уязвимостях, чем для мальчиков», — обратил внимание он.
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