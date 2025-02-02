Общение с грубиянами: как не опуститься на их уровень

Наверняка у вас в окружении есть человек, который вас постоянно перебивает, открыто хамит и вообще ведет себя в диалоге агрессивно. Скорее всего, и не один — грубиянов в целом довольно много, просто те, кто поумнее, как-то умеют маскироваться до поры до времени, пока не проявят свою истинную сущность. Как с ними общаться (если, например, это начальник или коллега и просто прервать отношения не получится) — обсудили с психологом Радмилой Бакировой.

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Не принимайте на свой счет

Первое, что стоит помнить: грубость чаще отражает проблемы самого человека, а не ваши. Возможно, собеседник раздражен, испытывает стресс или пытается самоутвердиться за ваш счет.

« П о с т а р а й т е с ь а б с т р а г и р о в а т ь с я и н а п о м н и т ь с е б е , ч т о э т о н е в а ш а в и н а . С о х р а н я й т е в н у т р е н н е е с п о к о й с т в и е и н е п о з в о л я й т е е г о с л о в а м з а д е т ь в а ш и э м о ц и и » , — н а п о м и н а е т э к с п е р т .

Сохраняйте нейтральный тон

Ваш голос — это мощный инструмент. Отвечайте ровным, спокойным тоном, без сарказма или агрессии. Это покажет грубияну, что его поведение на вас не действует. Кроме того, нейтральный тон может помочь разрядить обстановку и настроить разговор в более конструктивное русло.

Задавайте уточняющие вопросы

Если вы столкнулись с грубым замечанием, спокойно спросите: «Что вы имеете в виду?» или «Вы могли бы объяснить это подробнее?».

« Т а к о й п р и е м н е т о л ь к о с б и в а е т о п п о н е н т а с г р у б о г о н а с т р о я , н о и д а е т в а м в о з м о ж н о с т ь п о к а з а т ь , ч т о в ы о т к р ы т ы д л я д и а л о г а , а н е д л я к о н ф л и к т а » , — у т в е р ж д а е т п с и х о л о г .

Установите границы

Если грубость продолжается, важно мягко, но уверенно обозначить свои границы. Скажите что-то вроде: «Я готов(а) продолжить разговор, но только в конструктивном тоне» или «Мне неприятно слышать такие слова, давайте уважать друг друга». Это помогает показать, что вы цените себя и не готовы терпеть неуважение.

Оставьте за собой право выйти из ситуации

Иногда лучший способ сохранить достоинство — это завершить разговор, когда все остальные средства уже перепробованы. Если грубость переходит все границы, скажите: «Я не вижу смысла продолжать общение в таком тоне» и спокойно уйдите. Ваше молчание или уход — это не слабость, а сила, позволяющая вам избегать токсичности.