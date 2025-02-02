Что такое брейнрот и чем он опасен

Брейнрот: что это, что значит в сленге, как избавиться от зависимости соцсетей
Вместе с экспертом исследуем популярный термин.
По данным исследования Electronics Hub, мы проводим в телефонах почти четверть нашей жизни. Но всегда ли мы испытываем от этого удовольствие? Ответ — нет. Подробности разбираем, раскрывая тему популярного сегодня понятия — «брейнрот».
«Вы когда-нибудь замечали, что после часа скроллинга социальных сетей чувствуете, будто ваш мозг превратился в кашу? В голове — обрывки мемов и неприятное ощущение бесполезно потраченного времени. Поздравляю, вы столкнулись с явлением «брейнрот», — Ольга Акимова, лингвист, кандидат филологических наук.
Определение понятия «брейнрот»
Термин брейнрот (от англ. brain rot — «гниение мозга») описывает состояние, когда мозг буквально перегружается от избытка информации, особенно бесполезной. Усталость и ощущение, что вы «выгорели» от контента, рассматриваемое как результат чрезмерного потребления. Теперь это явление встречается повсеместно.
В 2024 году brain rot стало словом года по версии Оксфордского словаря, частотность его употребления возросла на 230% по сравнению с 2023 годом.
При этом самому термину уже более 170 лет. Его ввёл Генри Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу».
Причины возникновения брейнрота
- Влияние технологий и медиа. Брейнрот часто возникает как результат чрезмерного потребления коротких видео. Алгоритмы платформ специально разработаны так, чтобы заставить вас листать ленту бесконечно, даже если вы этого не хотите.
- Социальные взаимодействия и стресс. Избегая стресса от реального общения, человек выбирает сидеть в социальных сетях.
Симптомы и проявления брейнрота
- Когнитивный диссонанс и проблемы с концентрацией. Брейнрот делает вас рассеянным и влияет на когнитивные функции, принятие решений. Может привести к зависимости от соцсетей. Вы начинаете чувствовать, будто пропускаете что-то важное, если не заглядываете в телефон каждые пять минут. Это явление получило название FOMO (Fear of Missing Out) — страх упустить что-то важное.
- Эмоциональная опустошённость. Переизбыток информации и токсичного контента вызывает чувство тревоги и депрессивные состояния.
- Слабое здоровье. Малоподвижный образ жизни, вызванный брейнротом, приводит к ухудшению физического или интеллектуального состояния человека. Люди, поглощённые бездумным скроллингом, испытывают хроническую усталость, нарушения сна из-за воздействия синего света экранов и перевозбуждения нервной системы.
Последствия брейнрота
- Влияние на профессиональную жизнь. Исследования показывают, что постоянное переключение между задачами (а соцсети этому активно способствуют) значительно снижает продуктивность. Зависимый не сможет полностью реализовать свой потенциал из-за ухудшения ментального или интеллектуального состояния.
- Отношения и социальная жизнь. Человек становится менее внимательным к словам и эмоциям друзей. Близкие люди могут чувствовать себя забытыми.
- Общее состояние здоровья. Длительное напряжение глаз и мозга может приводить к частым головным болям, а постоянное использование гаджетов вызывает сухость глаз и ухудшение зрения.
Методы преодоления брейнрота
- Замените скроллинг на осознанное потребление. Вместо бесцельного листания ленты выберите конкретный контент, который вам интересен. Например, образовательные каналы или позитивные блоги.
- Практикуйте цифровой детокс. Раз в неделю устраивайте себе день без соцсетей. Проведите время на природе, почитайте книгу или займитесь спортом. Вы удивитесь, насколько легче станет думать.
- Создайте «чистые зоны». Определите места и время, где телефон будет под запретом. Например, за обеденным столом, на работе или за час до сна. Это поможет вашему мозгу «перезагрузиться».
Профилактика брейнрота
- Поддержание здорового образа жизни. Занимайтесь физической активностью. Спорт и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить физическое и психическое состояние.
- Ограничение времени на гаджетах и в социальных сетях. Большинство смартфонов и приложений позволяют установить лимит времени использования. Поставьте себе ограничение в 30-60 минут в день и старайтесь его придерживаться.
- Создание баланса между работой и отдыхом. Для концентрации на работе или полноценного отдыха используйте специальные приложения с анимациями.
Брейнрот — это реальная проблема современного цифрового мира. Но с ним можно справиться. Начните с малого: установите лимиты, найдите альтернативы скроллингу и не бойтесь отключаться от виртуального мира. Ваш мозг скажет вам спасибо! Теперь, когда вы вооружены знаниями, самое время сделать шаг к цифровой свободе.
Что почитать на эту тему?
- «Цифровой минимализм», Кэл Ньюпорт. Книга предлагает философию осознанного использования технологий и практические советы по сокращению времени, проведённого в соцсетях.
- «Оторвись от телефона», Кэтрин Прайс. Упражнения и стратегии для осознанного использования технологий.
- «Уолден, или Жизнь в лесу», Генри Торо. Независимая жизнь в естественной среде.
Что посмотреть на эту тему?
- «Социальная дилемма». Документальный фильм о манипуляциях нашим вниманием. В нём участвуют бывшие сотрудники крупных tech-компаний и рассказывают о тёмной стороне алгоритмов.
- «Чёрное зеркало». Сериал-антология, каждая серия которого — отдельная история о том, как технологии могут изменить общество и человека.