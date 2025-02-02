Что такое брейнрот и чем он опасен

Вместе с экспертом исследуем популярный термин.

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По данным исследования Electronics Hub, мы проводим в телефонах почти четверть нашей жизни. Но всегда ли мы испытываем от этого удовольствие? Ответ — нет. Подробности разбираем, раскрывая тему популярного сегодня понятия — «брейнрот».

« В ы к о г д а - н и б у д ь з а м е ч а л и , ч т о п о с л е ч а с а с к р о л л и н г а с о ц и а л ь н ы х с е т е й ч у в с т в у е т е , б у д т о в а ш м о з г п р е в р а т и л с я в к а ш у ? В г о л о в е — о б р ы в к и м е м о в и н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е б е с п о л е з н о п о т р а ч е н н о г о в р е м е н и . П о з д р а в л я ю , в ы с т о л к н у л и с ь с я в л е н и е м « б р е й н р о т » , — О л ь г а А к и м о в а , л и н г в и с т , к а н д и д а т ф и л о л о г и ч е с к и х н а у к .

Определение понятия «брейнрот»

Термин брейнрот (от англ. brain rot — «гниение мозга») описывает состояние, когда мозг буквально перегружается от избытка информации, особенно бесполезной. Усталость и ощущение, что вы «выгорели» от контента, рассматриваемое как результат чрезмерного потребления. Теперь это явление встречается повсеместно.

В 2024 году brain rot стало словом года по версии Оксфордского словаря, частотность его употребления возросла на 230% по сравнению с 2023 годом.

При этом самому термину уже более 170 лет. Его ввёл Генри Торо в книге «Уолден, или Жизнь в лесу».

Причины возникновения брейнрота

Влияние технологий и медиа. Брейнрот часто возникает как результат чрезмерного потребления коротких видео. Алгоритмы платформ специально разработаны так, чтобы заставить вас листать ленту бесконечно, даже если вы этого не хотите.

Брейнрот часто возникает как результат чрезмерного потребления коротких видео. Алгоритмы платформ специально разработаны так, чтобы заставить вас листать ленту бесконечно, даже если вы этого не хотите. Социальные взаимодействия и стресс. Избегая стресса от реального общения, человек выбирает сидеть в социальных сетях.

Симптомы и проявления брейнрота

Когнитивный диссонанс и проблемы с концентрацией. Брейнрот делает вас рассеянным и влияет на когнитивные функции, принятие решений. Может привести к зависимости от соцсетей. Вы начинаете чувствовать, будто пропускаете что-то важное, если не заглядываете в телефон каждые пять минут. Это явление получило название FOMO (Fear of Missing Out) — страх упустить что-то важное. Эмоциональная опустошённость. Переизбыток информации и токсичного контента вызывает чувство тревоги и депрессивные состояния. Слабое здоровье. Малоподвижный образ жизни, вызванный брейнротом, приводит к ухудшению физического или интеллектуального состояния человека. Люди, поглощённые бездумным скроллингом, испытывают хроническую усталость, нарушения сна из-за воздействия синего света экранов и перевозбуждения нервной системы.

Последствия брейнрота

Влияние на профессиональную жизнь. Исследования показывают, что постоянное переключение между задачами (а соцсети этому активно способствуют) значительно снижает продуктивность. Зависимый не сможет полностью реализовать свой потенциал из-за ухудшения ментального или интеллектуального состояния. Отношения и социальная жизнь. Человек становится менее внимательным к словам и эмоциям друзей. Близкие люди могут чувствовать себя забытыми. Общее состояние здоровья. Длительное напряжение глаз и мозга может приводить к частым головным болям, а постоянное использование гаджетов вызывает сухость глаз и ухудшение зрения.

Методы преодоления брейнрота

Замените скроллинг на осознанное потребление. Вместо бесцельного листания ленты выберите конкретный контент, который вам интересен. Например, образовательные каналы или позитивные блоги. Практикуйте цифровой детокс. Раз в неделю устраивайте себе день без соцсетей. Проведите время на природе, почитайте книгу или займитесь спортом. Вы удивитесь, насколько легче станет думать. Создайте «чистые зоны». Определите места и время, где телефон будет под запретом. Например, за обеденным столом, на работе или за час до сна. Это поможет вашему мозгу «перезагрузиться».

Профилактика брейнрота

Поддержание здорового образа жизни. Занимайтесь физической активностью. Спорт и прогулки на свежем воздухе помогут улучшить физическое и психическое состояние. Ограничение времени на гаджетах и в социальных сетях. Большинство смартфонов и приложений позволяют установить лимит времени использования. Поставьте себе ограничение в 30-60 минут в день и старайтесь его придерживаться. Создание баланса между работой и отдыхом. Для концентрации на работе или полноценного отдыха используйте специальные приложения с анимациями.

Брейнрот — это реальная проблема современного цифрового мира. Но с ним можно справиться. Начните с малого: установите лимиты, найдите альтернативы скроллингу и не бойтесь отключаться от виртуального мира. Ваш мозг скажет вам спасибо! Теперь, когда вы вооружены знаниями, самое время сделать шаг к цифровой свободе.

Что почитать на эту тему?

«Цифровой минимализм» , Кэл Ньюпорт. Книга предлагает философию осознанного использования технологий и практические советы по сокращению времени, проведённого в соцсетях.

, Кэл Ньюпорт. Книга предлагает философию осознанного использования технологий и практические советы по сокращению времени, проведённого в соцсетях. «Оторвись от телефона» , Кэтрин Прайс. Упражнения и стратегии для осознанного использования технологий.

, Кэтрин Прайс. Упражнения и стратегии для осознанного использования технологий. «Уолден, или Жизнь в лесу», Генри Торо. Независимая жизнь в естественной среде.

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