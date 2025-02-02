Зеркало души: как связаны характер и цвет глаз

Специалисты объяснили, что можно рассказать о человеке по его цвету глаз, передает издание The Day.

© Unsplash

Ученые давно выяснили, что оттенок радужки прямо влияет на восприятие человеком мира, его поведение и личные предпочтения.

Карие глаза

Такой оттенок встречается чаще всего. Как правило, эти люди уверены в себе, решительны, рационально мыслят и дипломатичны.

Темно-карие либо почти черные глаза присущи тем, кто обладает лидерскими качествами. Согласно исследованиям, этот оттенок является признаком хорошей реакции, особенно в спорте.

Голубые глаза

Голубоглазые люди иногда кажутся мечтательными и наивными, однако, в стрессовых обстоятельствах они проявляют себя как решительные и сильные натуры.

Ученые считают их действительно стойкими личностями, которые справляются с трудностями даже лучше, чем кареглазые. Они не любят показывать свои переживания, поэтому окружающие часто считают их надменными и хладнокровными.

Кроме того, им присуще проявлять осторожность перед тем, как принять важное решение.

Зеленые глаза

Лишь 2% населения имеют такой оттенок радужки. Люди с зелеными глазами — независимые, креативные и непредсказуемые личности.

Они не боятся проявить себя и часто находятся в поисках нестандартных решений. В любовных отношениях они проявляют нежность, но в то же время и импульсивность.

Серые глаза

Еще меньше людей имеют серые глаза — всего 1% населения планеты. Их можно охарактеризовать как закрытых личностей, которые склонны к глубинным переживаниям. Завоевать их доверие довольно не просто.

Тем не менее, из них получаются надежные друзья и внимательные слушатели. Помимо этого, сероглазые люди обладают отличной интуицией.