Названо качество характера, помогающее лучше копить деньги

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере и Университета Нью-Гемпшира назвали качество характера, помогающее эффективно копить деньги даже при низких доходах. Этим качеством оказался оптимизм. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

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Команда проанализировала данные более 140 тыс. человек из США, Великобритании и 14 европейских стран, чтобы выяснить, как жизненный настрой влияет на финансовое поведение.

Участники опросов оценивали свой уровень оптимизма, отвечая на вопросы вида:

« Я в с е г д а о п т и м и с т и ч н о н а с т р о е н о т н о с и т е л ь н о с в о е г о б у д у щ е г о » .

Затем они сообщали о своих доходах, сбережениях и активах. Результаты показали, что более оптимистичные люди в среднем откладывали больше денег.

Например, увеличение уровня оптимизма на одно стандартное отклонение коррелировало с ростом сбережений на $1352 для домохозяйств со средним балансом в $8000, что составляет около 17% от общей суммы накоплений.

Эффект оптимизма сохранялся даже после учета таких факторов, как возраст, пол, доход, здоровье и черты личности. Более того, влияние оптимизма на сбережения оказалось сильнее, чем у финансовой грамотности или толерантности к риску.

Особенно заметным этот эффект был среди людей с низкими доходами.

« Д л я т е х , к т о ж и в е т о т з а р п л а т ы д о з а р п л а т ы , с б е р е ж е н и я м о г у т к а з а т ь с я б е с с м ы с л е н н ы м и . Н о о п т и м и з м м о т и в и р у е т о т к л а д ы в а т ь д е н ь г и , н е с м о т р я н а т е к у щ и е т р у д н о с т и » , — о т м е т и л в е д у щ и й а в т о р и с с л е д о в а н и я Д ж о Г л а д с т о у н .

Ученые считают, что программы финансового образования могут стать более эффективными, если включать методы формирования оптимизма.