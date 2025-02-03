Названо качество характера, помогающее лучше копить деньги

JPSP: оптимисты откладывают деньги на 17% эффективнее пессимистов
Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере и Университета Нью-Гемпшира назвали качество характера, помогающее эффективно копить деньги даже при низких доходах. Этим качеством оказался оптимизм. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).
Команда проанализировала данные более 140 тыс. человек из США, Великобритании и 14 европейских стран, чтобы выяснить, как жизненный настрой влияет на финансовое поведение.
Участники опросов оценивали свой уровень оптимизма, отвечая на вопросы вида:
«Я всегда оптимистично настроен относительно своего будущего».
Затем они сообщали о своих доходах, сбережениях и активах. Результаты показали, что более оптимистичные люди в среднем откладывали больше денег.
Например, увеличение уровня оптимизма на одно стандартное отклонение коррелировало с ростом сбережений на $1352 для домохозяйств со средним балансом в $8000, что составляет около 17% от общей суммы накоплений.
Эффект оптимизма сохранялся даже после учета таких факторов, как возраст, пол, доход, здоровье и черты личности. Более того, влияние оптимизма на сбережения оказалось сильнее, чем у финансовой грамотности или толерантности к риску.
Особенно заметным этот эффект был среди людей с низкими доходами.
«Для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, сбережения могут казаться бессмысленными. Но оптимизм мотивирует откладывать деньги, несмотря на текущие трудности», — отметил ведущий автор исследования Джо Гладстоун.
Ученые считают, что программы финансового образования могут стать более эффективными, если включать методы формирования оптимизма.