Эксперт дала совет, как не скатиться в рутину в отношениях

Со скучным партнером нужно брать инициативу по созданию веселья в свои руки. Такой неожиданный совет дала коуч по отношениям Колин Нолан в ответ на жалобу читательницы Daily Mirror.

© Lenta.ru

За советом к Нолан обратилась 30-летняя женщина, которая считает своего молодого человека слишком скучным и предсказуемым.

« О н л ю б и т р у т и н у , п о э т о м у н а ш а ж и з н ь н е м е н я е т с я . О н е с т о д н у и т у ж е е д у , п о к у п а е т о д н у и т у ж е о д е ж д у , х о ч е т п о с е щ а т ь о д н и и т е ж е р е с т о р а н ы и е з д и т ь в о т п у с к в о д н и и т е ж е м е с т а » , — п о ж а л о в а л а с ь ч и т а т е л ь н и ц а .

При этом она подчеркнула, что не хочет расставаться с возлюбленным, так как он привлекательный, забавный и определенно тот, от кого она хотела бы детей.

В ответ Нолан отметила, что предсказуемость — хорошее качество, которое говорит о надежности партнера. Вместе с этим коуч согласилась, что рутина и скука, особенно в семейной жизни, со временем могут стать невыносимыми. Чтобы этого не произошло, она посоветовала поговорить на эту тему с молодым человеком и желательно до свадьбы найти подходящие варианты совместного досуга.

Коуч добавила, что читательнице не стоит ожидать, что после разговора ее партнер сразу начнет пробовать что-то новое и выдавать неожиданные идеи.

« В д е л а х , к о т о р ы е т р е б у ю т с п о н т а н н о с т и , в о з ь м и т е и н и ц и а т и в у в с в о и р у к и . П о к а ж и т е е м у , ч т о в а м н р а в и т с я п о л у ч а т ь н о в ы й о п ы т , ч т о э т о в е с е л о » , — д а л а с о в е т Нолан.

Эксперт считает, что, скорее всего, мужчина не будет против и ему понравится проводить время вместе. Более того, со временем он сам начнет предлагать свои идеи.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли раскрыла причины, по которым люди ведут себя холодно и отстраненно в постели. По ее словам, такое поведение может объясняться комплексами, типом личности, фобиями или отсутствием близости с партнером.