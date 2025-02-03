Мужчины рассказали о причинах многолетнего отказа от секса

Мужчины, вынужденные на много лет не по своей воле отказаться от секса, рассказали о причинах целибата. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

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Так, у некоторых причины воздержания оказались трагические.

« П р о ш л о д е в я т ь л е т с т е х п о р , к а к н е с т а л о м о е й ж е н ы , и с т е х п о р я н е д у м а л о с е к с е » , — h u g g y b e a r 7 8 п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t

Многим здоровую интимную жизнь поломала пандемия коронавируса.

« Я п р о ж и л б е з с е к с а 3 , 5 г о д а . С п е р в а ж е с т о к о е р а с с т а в а н и е п р я м о в о в р е м я п а н д е м и и , а п о с л е — п р о б л е м ы с у с т а н о в л е н и е м п р а в и л ь н ы х с в я з е й с л ю д ь м и . Т р у д н о с т и и з о л я ц и и р а з р у ш и л и м о е п с и х и ч е с к о е з д о р о в ь е и с а м о о ц е н к у . Я п р а к т и ч е с к и с д а л с я и н а д о л г о с о с р е д о т о ч и л с я н а с е б е . Н о г о д н а з а д н а к р е с е л ь н о м п о д ъ е м н и к е , г д е я р а б о т а ю , я р а з г о в о р и л с я с д е в у ш к о й . О н а в ы г л я д е л а с и м п а т и ч н о й , и я п р е д л о ж и л е й п р о к а т и т ь с я у м е н я н а к о л е н я х . В с е п р о ш л о о ч е н ь х о р о ш о , и я о с м е л и л с я в з я т ь е е н о м е р . М ы в м е с т е у ж е ч у т ь б о л ь ш е г о д а , и я н и к о г д а н е б ы л т а к с ч а с т л и в » , — s i n a t 5 0 п о л ь з о в а т е л ь , R e d d i t .

Одного мужчину невеста бросила прямо у алтаря, после чего с 23 до 25 лет он не прикасался к женщинам и был женоненавистником.

« Н а н е с к о л ь к о л е т я с т а л н а с т о я щ и м и н ц е л о м , н о п р о з р е л и р е ш и л п е р е с т а т ь б ы т ь т а к и м п р и д у р к о м . О д н а к о н е п р и л а г а л н и к а к и х у с и л и й , ч т о б ы с к е м - н и б у д ь п о з н а к о м и т ь с я . В к о н ц е к о н ц о в м о я н ы н е ш н я я ж е н а у с т а л а о т т о г о , ч т о я п р о п у с к а ю е е с и г н а л ы , и п р я м о н а п и с а л а , ч т о х о ч е т п о д а р и т ь м н е м и н е т н а д е н ь р о ж д е н и я , в о т и в с е . В о б щ е м , н е б у д ь т е и н ц е л а м и и н е б у д ь т е н е в е ж е с т в е н н ы м и » , — s p e z _ m i g h t , п о л ь з о в а т е л ь R e d d i t .

Ранее люди, которые не могут забыть некоторые неловкие походы к врачу, вспомнили о своем неудачном опыте. Один из вызвавших наибольший интерес комментариев касался опыта посещения стоматологической клиники.