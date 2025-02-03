Как люди относятся к мату на работе

Более половины россиян матерятся на работе. Свое отношение к нецензурным выражениям они раскрыли в ходе опроса hh.ru, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Используют обсценную лексику в разговорах с коллегами порядка 55 процентов граждан. Из них 28 процентов добавляют ненормативные выражения только в моменты эмоционального накала, 19 процентов употребляют мат независимо от обстоятельств, а оставшиеся — матерятся регулярно. Больше всего таких — в Красноярском крае (16 процентов) и в Ростовской области (13 процентов). Среди профессий же чаще всего ругаются рабочий персонал и юристы (по 11 процентов).

Несмотря на распространенность ненормативной лексики в общении с коллегами, большая часть (69 процентов) респондентов полагают, что использовать такие выражения в рабочем коллективе неприемлемо. Каждый шестой (почти 16 процентов) считает, что это нормально и допустимо. Чаще всего считают нецензурные слова нормой работники в возрасте 18-24 лет (25 процентов) и 25-34 лет (21 процент), а реже всего — сотрудники в возрасте 55 лет и старше (всего 4 процента). Мужчины в два раза позитивнее женщин позитивно относятся к мату на работе — 22 против 10 процентов.

Опрос проводился с 23 по 29 января по 2025 среди 2,1 тысячи российских работников и соискателей.

Ранее эксперты предупредили, что для того, чтобы избежать выгорания после возвращения к работе с праздников необходимо правильно расставить профессиональные приоритеты. В этом плане лучше сосредоточиться на выполнении мелких задач, чем уделять чрезмерное внимание реализации «глобальных планов». Кроме того, не лишним также будет ограничить споры с коллегами. Возбужденное состояние в первые рабочие дни после праздников не принесет особой пользы и может снизить продуктивность.