Как родительский стресс влияет на интимную жизнь

Исследование, опубликованное в Canadian Journal of Human Sexuality, раскрывает сложную взаимосвязь между стилями привязанности, родительским стрессом и сексуальным удовлетворением в парах с детьми. Ученые сосредоточились на семьях, где есть хотя бы один ребенок 6–11 лет, чтобы понять, как повседневные трудности воспитания и эмоциональные паттерны партнеров влияют на их интимную гармонию.

© Naukatv.ru

Интересно, что то, как мы строим отношения, во многом зависит от стиля привязанности, который формируется ещё в детстве.

Исследователи выделяют три основных типа:

Безопасный («якорь») – такие люди доверяют партнеру, открыто выражают чувства и легче создают близкие отношения.

Тревожный («метеор») – боятся отвержения, нуждаются в постоянном подтверждении любви и могут переживать сильную ревность.

Избегающий («айсберг») – предпочитают эмоциональную дистанцию, не любят зависеть от партнера и могут избегать разговоров о чувствах.

Ученые изучили 103 семейных пары, которые в опроснике отвечали на уровень своей привязанности от 0 до 10, стресс от воспитания детей и удовлетворенность интимной жизнью.Интересным открытием стало влияние родительского стресса.

Оказалось, что если у отцов уровень стресса из-за воспитания детей был высоким, их эмоциональная отстраненность меньше отражалась на отношениях с партнершей.Проще говоря, когда родителей объединяют общие вызовы – бессонные ночи, капризы детей или другие сложности – они начинают действовать сообща, забывая про эмоциональную дистанцию. В одних случаях это может даже укрепить связь через поддержку и понимание, а в других – просто отвлечь от нерешенных проблем в романтических отношениях.В целом, все опросы показали, что именно избегание эмоциональной близости негативно влияет на интимную жизнь. Когда один из партнеров эмоционально закрыт, это снижает удовлетворенность обоих. Неожиданным результатом так же оказалось, что страх быть отвергнутым (тревожный стиль) почти не влиял на интимную жизнь, хотя раньше ученые предполагали, что он тоже может ухудшать отношения.