Психолог рассказал, как работают антистресс-игрушки

Они устраняют симптомы, но не решают саму проблему.

Удаётся лишь ненадолго снять напряжение, объяснил член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олег Глазунов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

« Р а б о т а е т т е м , ч т о в ы с б р а с ы в а е т е н а п р я ж е н и е , к о т о р о е у в а с е с т ь в г о л о в е , ч е р е з п е р е н а п р я ж е н и е м ы ш ц . Э т о ч и с т а я ф и з и о л о г и я . С а м а и г р у ш к а , е с л и в о з ь м ё м п р я м у ю а н а л о г и ю , э т о ф а к т и ч е с к и к а к т а б л е т к а а н а л ь г и н а п р о т и в з у б н о й б о л и , т о е с т ь о н а п р о с т о у м е н ь ш а е т б о л ь , н о п р и ч и н ы в ы н е з а т р а г и в а е т е . В о т э т и и г р у ш к и и п р о ч и е а н т и с т р е с с - у с т р о й с т в а , к о т о р ы е с б р а с ы в а ю т н а п р я ж е н и е , р а б о т а ю т с о с л е д с т в и е м , а н е с п р и ч и н о й . К р а т к о в р е м е н н о т а к а я и г р у ш к а м о ж е т п о м о ч ь . Н а п р и м е р , в ы р е а л ь н о п о н е р в н и ч а л и , и в а м н а д о к а к - т о с б р о с и т ь н а п р я ж е н и е . Н о п о т о м н а д о з а д у м ы в а т ь с я о т о м , ч т о б ы п е р е к р ы т ь с а м к р а н . Т о е с т ь п о с у т и в ы и м е е т е д е л о с л ь ю щ е й с я в о д о й и з п р о р в а н н о й т р у б ы , а с а м а э т а и г р у ш к а к а к т р я п к а — п р о с т о у б и р а е т в о д у » .

Ранее сообщалось, что россияне потратили на игрушки-антистресс более четырёх миллиардов рублей. Такие товары сегодня широко представлены на маркетплейсах.

По итогам прошлого года аналитики сервиса Moneyplace выяснили, что общий объём продаж таких игрушек на 81% превысил показатели 2023-го и на 126% — показатели 2022-го.

Чаще всего россияне покупали мягкие игрушки в виде животных, хитом продаж стали таба-лапки. Не утратили своей актуальности и поп-иты. Также сейчас популярны электронные версии текстильно-сенсорных игрушек. В то же время совсем не пользуются спросом слаймы, спиннеры и тамагочи.