Психолог рассказал, как работают антистресс-игрушки

Психолог сравнил антистресс-игрушки с обезболивающими
Они устраняют симптомы, но не решают саму проблему.
Удаётся лишь ненадолго снять напряжение, объяснил член ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Олег Глазунов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Работает тем, что вы сбрасываете напряжение, которое у вас есть в голове, через перенапряжение мышц. Это чистая физиология. Сама игрушка, если возьмём прямую аналогию, это фактически как таблетка анальгина против зубной боли, то есть она просто уменьшает боль, но причины вы не затрагиваете. Вот эти игрушки и прочие антистресс-устройства, которые сбрасывают напряжение, работают со следствием, а не с причиной. Кратковременно такая игрушка может помочь. Например, вы реально понервничали, и вам надо как-то сбросить напряжение. Но потом надо задумываться о том, чтобы перекрыть сам кран. То есть по сути вы имеете дело с льющейся водой из прорванной трубы, а сама эта игрушка как тряпка — просто убирает воду».
Ранее сообщалось, что россияне потратили на игрушки-антистресс более четырёх миллиардов рублей. Такие товары сегодня широко представлены на маркетплейсах.
По итогам прошлого года аналитики сервиса Moneyplace выяснили, что общий объём продаж таких игрушек на 81% превысил показатели 2023-го и на 126% — показатели 2022-го.
Чаще всего россияне покупали мягкие игрушки в виде животных, хитом продаж стали таба-лапки. Не утратили своей актуальности и поп-иты. Также сейчас популярны электронные версии текстильно-сенсорных игрушек. В то же время совсем не пользуются спросом слаймы, спиннеры и тамагочи.